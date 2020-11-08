Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
В конце октября 2020 года группа карабахских активистов выступила с заявлением: «Карабахские армяне всегда жили и будут жить мирно с азербайджанцами в составе Азербайджана. Нужно всем понять, что Азербайджан меняет конфигурацию взаимоотношений в регионе от вражды к сотрудничеству».
Заявление подписали сопредседатель платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов, активисты Лева Яхшибеков, Валера Ерицян, Карина Ерицян и другие.
Активисты также призвали ученых и историков мирового сообщества присоединиться к исследованию истории коренных народов Нагорного Карабаха.
«Мы обращаемся к мировому сообществу ученых, историков, исследователей и просим провести объективное исследование происхождения исторических памятников в Нагорном Карабахе, а также и его коренного населения. Ошибочно мнение, что на территории Нагорного Карабаха на протяжении многих столетий жили армяне (гайканского происхождения). На территории Нагорного Карабаха жили представители разных этносов. С Арменией их связывала только церковь, так как Албанская церковь была упразднена в начале 19 века и ее место заняла Армянская, поскольку в Карабах были переселены армяне из Персии и Турции численностью, многократно превышающую численность местных армян. Так было создано большинство армянского населения над азербайджанским, на которое любят ссылаться сепаратисты», - отмечается в тексте заявления.
«На протяжении многих лет, на наш взгляд, такие народности, как тюрки - христиане, кипчаки, удины, ираноязычные и др., - проживавшие в Нагорном Карабахе, ошибочно представлялись как армяне (гайканского происхождения). Также и часть исторических памятников, церквей, монастырей Кавказской Албании (Арана) представлялись, как армянские», - говорится в документе.
Вместе с этим активисты отметили, что близки как духовно, так и родственно с карабахскими азербайджанцами. При этом они подчеркнули, что в Армении карабахских армян называли «шортвац» (перевертыши).
К карабахским же армянам по происхождению, культуре и диалекту относилась и большая часть диаспоры бакинских армян, ныне расселившихся по всему миру. На этногенез карабахских армян существенно повлияли жившие по соседству племена кавказских албанов – лезгины, удины и другие. Поэтому этнографы часто говорят: «у карабахских армян именно кавказская составляющая гораздо сильнее, нежели у других этногрупп армянского народа».
Яркий пример тому - известный советский и российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, который происходит из аристократического тюркского рода князей Мелик-Шахназарянов, которые правили провинцией Варанда в Нагорном Карабахе в Средние века. Об этом Карен Шахназаров не так давно заявил в интервью Леониду Якубовичу на телеканале «Звезда».
Также обращаем внимание на недавнее интервью Шахназарова каналу «День ТВ», где кинорежиссер высказал свое мнение относительно ситуации, связанной с Карабахским конфликтом.
Алексей Малашенко – советский и российский востоковед, профессор заключает: «Карабах полторы тысячи лет тому назад был частью Кавказской Албании... Потом мировая война, потом революция, потом Парижский мир, по которому признали, что Карабах - часть Азербайджана, потом Кавбюро включает область в состав Армении, затем отменяет свое решение и возвращает Азербайджану… Вот за всю эту историю нынешнее поколение сегодня и расплачивается».
Исторически Азербайджан отличался традициями толерантности, религиозно-этнической терпимости. Еще со времен Кавказской Албании, которая включала территории части современной Армении, Азербайджана, Грузии и России (часть Северного Кавказа) и Карабаха, были сформированы эти принципы как основополагающие для многонационального региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Межнациональные конфликты разжигались искусственно извне при согласии тех, кто внутри готовился сдать страну. Никто до сих пор не выяснил, кто был инициатором и участником резни армян в 1988-1990 г.г., Никто не понёс за это наказание. Поганую роль сыграли так называемые "демократы" и их покровитель, по некоторым данным, агент ЦРУ, член Политбюро Александр Яковлев. Среди тех, кто поддерживал националистов-сепаратистов, был, в частности и Анатолий Собчак...
Скорее коридор будет в восточном направлении. Чтобы все любители русского мира беспрепятственно добрались в страну своей мечты.
что не упоминаешь про зверства армян в Кафане в 1987 году? Изгнание азербайджанцев из Армении было первой этнической чисткой. Именно эти азербайджанцы и резали затем армян в Сумгаите и др.
Давай, давай любитель венской оперы. Вот так и тебя Россия разберёт. Тихо, мирно создаст для ДНР и ЛНР на западе коридор шириной километров 700 до самой румынской границы.
единственное верное ... Так сказано ведь, солнцеликий. Теперь, терпел. И в нужный момент сказал - хватит! И ведь послушались все сразу. И даже Эрдоган в сторонке оказался. Алиев для вежливости упомянул, правда, турков. Но это уже не в счёт. И наверное теперь армяне с Пашиняном разберутся. Должны понять, что нельзя с Россией пренебрежительно.