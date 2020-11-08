Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление

Они призвали ученых и историков мирового сообщества присоединиться к исследованию истории коренных народов Нагорного Карабаха

В конце октября 2020 года группа карабахских активистов выступила с заявлением: «Карабахские армяне всегда жили и будут жить мирно с азербайджанцами в составе Азербайджана. Нужно всем понять, что Азербайджан меняет конфигурацию взаимоотношений в регионе от вражды к сотрудничеству».

Заявление подписали сопредседатель платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов, активисты Лева Яхшибеков, Валера Ерицян, Карина Ерицян и другие.

Активисты также призвали ученых и историков мирового сообщества присоединиться к исследованию истории коренных народов Нагорного Карабаха.

«Мы обращаемся к мировому сообществу ученых, историков, исследователей и просим провести объективное исследование происхождения исторических памятников в Нагорном Карабахе, а также и его коренного населения. Ошибочно мнение, что на территории Нагорного Карабаха на протяжении многих столетий жили армяне (гайканского происхождения). На территории Нагорного Карабаха жили представители разных этносов. С Арменией их связывала только церковь, так как Албанская церковь была упразднена в начале 19 века и ее место заняла Армянская, поскольку в Карабах были переселены армяне из Персии и Турции численностью, многократно превышающую численность местных армян. Так было создано большинство армянского населения над азербайджанским, на которое любят ссылаться сепаратисты», - отмечается в тексте заявления.

«На протяжении многих лет, на наш взгляд, такие народности, как тюрки - христиане, кипчаки, удины, ираноязычные и др., - проживавшие в Нагорном Карабахе, ошибочно представлялись как армяне (гайканского происхождения). Также и часть исторических памятников, церквей, монастырей Кавказской Албании (Арана) представлялись, как армянские», - говорится в документе.

Вместе с этим активисты отметили, что близки как духовно, так и родственно с карабахскими азербайджанцами. При этом они подчеркнули, что в Армении карабахских армян называли «шортвац» (перевертыши).

К карабахским же армянам по происхождению, культуре и диалекту относилась и большая часть диаспоры бакинских армян, ныне расселившихся по всему миру. На этногенез карабахских армян существенно повлияли жившие по соседству племена кавказских албанов – лезгины, удины и другие. Поэтому этнографы часто говорят: «у карабахских армян именно кавказская составляющая гораздо сильнее, нежели у других этногрупп армянского народа».

Яркий пример тому - известный советский и российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, который происходит из аристократического тюркского рода князей Мелик-Шахназарянов, которые правили провинцией Варанда в Нагорном Карабахе в Средние века. Об этом Карен Шахназаров не так давно заявил в интервью Леониду Якубовичу на телеканале «Звезда».

Также обращаем внимание на недавнее интервью Шахназарова каналу «День ТВ», где кинорежиссер высказал свое мнение относительно ситуации, связанной с Карабахским конфликтом.

Алексей Малашенко – советский и российский востоковед, профессор заключает: «Карабах полторы тысячи лет тому назад был частью Кавказской Албании... Потом мировая война, потом революция, потом Парижский мир, по которому признали, что Карабах - часть Азербайджана, потом Кавбюро включает область в состав Армении, затем отменяет свое решение и возвращает Азербайджану… Вот за всю эту историю нынешнее поколение сегодня и расплачивается».

Исторически Азербайджан отличался традициями толерантности, религиозно-этнической терпимости. Еще со времен Кавказской Албании, которая включала территории части современной Армении, Азербайджана, Грузии и России (часть Северного Кавказа) и Карабаха, были сформированы эти принципы как основополагающие для многонационального региона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 17:24
    Гость: НХ

    Межнациональные конфликты разжигались искусственно извне при согласии тех, кто внутри готовился сдать страну. Никто до сих пор не выяснил, кто был инициатором и участником резни армян в 1988-1990 г.г., Никто не понёс за это наказание. Поганую роль сыграли так называемые "демократы" и их покровитель, по некоторым данным, агент ЦРУ, член Политбюро Александр Яковлев. Среди тех, кто поддерживал националистов-сепаратистов, был, в частности и Анатолий Собчак...

  2. 10.11.2020, 16:27
    Гость: Хм

    Скорее коридор будет в восточном направлении. Чтобы все любители русского мира беспрепятственно добрались в страну своей мечты.

  3. 10.11.2020, 16:10
    Гость: А

    что не упоминаешь про зверства армян в Кафане в 1987 году? Изгнание азербайджанцев из Армении было первой этнической чисткой. Именно эти азербайджанцы и резали затем армян в Сумгаите и др.

  4. 10.11.2020, 15:58
    Гость: Геоцентр

    Давай, давай любитель венской оперы. Вот так и тебя Россия разберёт. Тихо, мирно создаст для ДНР и ЛНР на западе коридор шириной километров 700 до самой румынской границы.

  5. 10.11.2020, 15:52
    Гость: Кто проаозгласил

    единственное верное ... Так сказано ведь, солнцеликий. Теперь, терпел. И в нужный момент сказал - хватит! И ведь послушались все сразу. И даже Эрдоган в сторонке оказался. Алиев для вежливости упомянул, правда, турков. Но это уже не в счёт. И наверное теперь армяне с Пашиняном разберутся. Должны понять, что нельзя с Россией пренебрежительно.

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