Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены
Словакия снова начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Поставки идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
«Сегодня с 2:00 (3:00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба"»,— приводит ее слова «Коммерсант».
Транзит российской нефти по южной нитке «Дружбы» остановился 27 января. Власти Украины ссылались тогда на повреждение своего «объекта критической инфраструктуры». Затем украинская сторона несколько раз переносила возобновление прокачки из-за ремонтных работ. Власти Венгрии и Словакии связывали действия украинской стороны с политическими мотивами.
22 апреля Киев возобновил транзит российской нефти по «Дружбе».
«Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым нефть из России транспортируется в страны Европы.
То есть в ответ на выделение ЕК финансов для продолжения массовых убийств Русских - рф возобновила поставки нефти..?!
Это серьезно что-ли?
Система просматривется однозначная..
В 1942-1943 гг немецким войскам группы армий "Юг" была поставлена задача оккупировать нефтеносные районы на Кавказе, поскольку Вермахту уже стало не хватать топлива для боевой техники. Тогда говорили, что бензин и дизтопливо это кровь войны. Представьте себе, что в такое время Сталин стал бы продавать союзникe Гитлера нефть! Подобное представить невозможно. Но в нынешнее время оказывается и такое возможно!
Главнокомандующий продает союзникам страны, с которой РФ ведет военные действия, сырье для производства дизельного топлива, авиакеросина, бензина, которые союзники будут поставлять Украине для боевой техники, повышая боеспособность вооруженных сил Украины. Кроме этого, продажа главнокомандующим ВС РФ нефти странам НАТО позволит Украние получить от них 90 млрд евро, которые будут использованы также для повышаения боеспособности вооруженных сил Украины. Главнокомандующий ВС РФ совершил акт, усиливающий мощь противника. Такой акт многими может расцениваться как предательство.
Условиями Украины возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» были: одобрение помощи ЕС на 90 млрд.евро и введение нового пакета санкций против РФ.
Украина добилась своего, несколько чиновников и кланов в РФ заработают, но остальные россияне много потеряли, в т.ч. тысячи жизней российских солдат.
"Наши буржуины разбогатеют", а вместе с ними еще больше разбогатеет кремлевский Главный буржуин.