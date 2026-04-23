Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены

Словакия снова начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Поставки идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

«Сегодня с 2:00 (3:00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба"»,— приводит ее слова «Коммерсант».

Транзит российской нефти по южной нитке «Дружбы» остановился 27 января. Власти Украины ссылались тогда на повреждение своего «объекта критической инфраструктуры». Затем украинская сторона несколько раз переносила возобновление прокачки из-за ремонтных работ. Власти Венгрии и Словакии связывали действия украинской стороны с политическими мотивами.

22 апреля Киев возобновил транзит российской нефти по «Дружбе».

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым нефть из России транспортируется в страны Европы. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.04.2026, 00:17
    Гость: Жорик

    То есть в ответ на выделение ЕК финансов для продолжения массовых убийств Русских - рф возобновила поставки нефти..?!
    Это серьезно что-ли?
    Система просматривется однозначная..

  2. 23.04.2026, 20:58
    Гость: Насчет торговли

    В 1942-1943 гг немецким войскам группы армий "Юг" была поставлена задача оккупировать нефтеносные районы на Кавказе, поскольку Вермахту уже стало не хватать топлива для боевой техники. Тогда говорили, что бензин и дизтопливо это кровь войны. Представьте себе, что в такое время Сталин стал бы продавать союзникe Гитлера нефть! Подобное представить невозможно. Но в нынешнее время оказывается и такое возможно!

  3. 23.04.2026, 20:29
    Гость: Насчет нефти

    Главнокомандующий продает союзникам страны, с которой РФ ведет военные действия, сырье для производства дизельного топлива, авиакеросина, бензина, которые союзники будут поставлять Украине для боевой техники, повышая боеспособность вооруженных сил Украины. Кроме этого, продажа главнокомандующим ВС РФ нефти странам НАТО позволит Украние получить от них 90 млрд евро, которые будут использованы также для повышаения боеспособности вооруженных сил Украины. Главнокомандующий ВС РФ совершил акт, усиливающий мощь противника. Такой акт многими может расцениваться как предательство.

  4. 23.04.2026, 19:42
    Гость: Метл

    Условиями Украины возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» были: одобрение помощи ЕС на 90 млрд.евро и введение нового пакета санкций против РФ.
    Украина добилась своего, несколько чиновников и кланов в РФ заработают, но остальные россияне много потеряли, в т.ч. тысячи жизней российских солдат.

  5. 23.04.2026, 19:16
    Гость: Насчет буржуинов

    "Наши буржуины разбогатеют", а вместе с ними еще больше разбогатеет кремлевский Главный буржуин.

Все комментарии (32)
Выбор читателей
Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
Стоп-кадр из видеотрансляции
Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой
Мессенджер MAX сменил название
Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной
Избранное
Asenblut «Die wilde Jagd»
IX Международный Великопостный хоровой фестиваля, 3 марта, Большой зал МГК
Горшенев «Кукрыниксы. Наследие» (концерт с симфоническим оркестром)
Как лучше хранить искусственные цветы
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
DC Flamingo: В «Шаге к мечте -2» я бы хотел увидеть историю «Супер Кей»
На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»
Черная Ленточка «Первые Звезды»
Ловитура «Падают звезды» (интернет-сингл)
Рецепт счастья Дмитрия Маликова
«Обслуживающие интересы Запада либералы и олигархи затащили нашу страну в ВТО на заведомо кабальных, колониальных условиях»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации