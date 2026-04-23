Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены

13:28 23.04.2026

Словакия снова начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Поставки идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

«Сегодня с 2:00 (3:00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба"»,— приводит ее слова «Коммерсант».

Транзит российской нефти по южной нитке «Дружбы» остановился 27 января. Власти Украины ссылались тогда на повреждение своего «объекта критической инфраструктуры». Затем украинская сторона несколько раз переносила возобновление прокачки из-за ремонтных работ. Власти Венгрии и Словакии связывали действия украинской стороны с политическими мотивами.

22 апреля Киев возобновил транзит российской нефти по «Дружбе».

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым нефть из России транспортируется в страны Европы.