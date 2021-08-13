Геномный редактор CRISPR/Cas9 превратили в тест на антитела к COVID-19

18:53 13.08.2021

CRISPR/Cas9 представляет собой технологию редактирования геномов высших организмов

Биохимики из США модифицировали геномный редактор CRISPR/Cas9 таким образом, что теперь его можно использовать для быстрого поиска произвольных молекул антител в образцах крови и других биологических жидкостей.

«Мы приспособили CRISPR/Cas9 для работы в совершенно новой обстановке. В прошлом, эта система применялась для редактирования генов и обнаружения ДНК или РНК, однако наша система PICASSO позволяет использовать CRISPR/Cas9 для поиска антител и прочих белковых молекул», - цитирует ТАСС слова научного сотрудника Гарвардского университета Карла Барбера.

Таким образом, теперь CRISPR/Cas9 может использоваться для создания тестов на COVID-19.

В рамках работы биохимики модифицировали структуру фермента Cas9 так, чтобы он мог соединяться с определенными короткими последовательностями РНК или ДНК, а также конкретными белковыми молекулами. Это позволяет одновременно использовать огромный набор различных вариаций Cas9 для одновременного поиска большого числа различных антител и других белковых молекул.

Напомним, CRISPR/Cas9 представляет собой технологию редактирования геномов высших организмов. В основе системы лежат особые участки бактериальной ДНК, короткие палиндромные кластерные повторы, или CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).

В 2015 году в Китае была предпринята попытка исправить геном человеческого эмбриона. Для этого была взята оплодотворенная человеческая яйцеклетка с испорченным геном, приводящим к болезни крови бета-талассемии. В клетку ввели белок Cas9 и РНК-гид, которые должны были найти и «раскусить» неправильную копию гена с последующей репарацией по здоровой матрице.

В результате эксперимента оказалось, что в 5–10% эмбрионов мутация, отвечающая за возникновение болезни у взрослых, была исправлена. Однако побочным эффектом оказалось то, что во всех клетках таких эмбрионов присутствовало большое количество мутаций, возникших вовсе не там, где предполагалось.