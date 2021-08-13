Геномный редактор CRISPR/Cas9 превратили в тест на антитела к COVID-19
Биохимики из США модифицировали геномный редактор CRISPR/Cas9 таким образом, что теперь его можно использовать для быстрого поиска произвольных молекул антител в образцах крови и других биологических жидкостей.
«Мы приспособили CRISPR/Cas9 для работы в совершенно новой обстановке. В прошлом, эта система применялась для редактирования генов и обнаружения ДНК или РНК, однако наша система PICASSO позволяет использовать CRISPR/Cas9 для поиска антител и прочих белковых молекул», - цитирует ТАСС слова научного сотрудника Гарвардского университета Карла Барбера.
Таким образом, теперь CRISPR/Cas9 может использоваться для создания тестов на COVID-19.
В рамках работы биохимики модифицировали структуру фермента Cas9 так, чтобы он мог соединяться с определенными короткими последовательностями РНК или ДНК, а также конкретными белковыми молекулами. Это позволяет одновременно использовать огромный набор различных вариаций Cas9 для одновременного поиска большого числа различных антител и других белковых молекул.
Напомним, CRISPR/Cas9 представляет собой технологию редактирования геномов высших организмов. В основе системы лежат особые участки бактериальной ДНК, короткие палиндромные кластерные повторы, или CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).
В 2015 году в Китае была предпринята попытка исправить геном человеческого эмбриона. Для этого была взята оплодотворенная человеческая яйцеклетка с испорченным геном, приводящим к болезни крови бета-талассемии. В клетку ввели белок Cas9 и РНК-гид, которые должны были найти и «раскусить» неправильную копию гена с последующей репарацией по здоровой матрице.
В результате эксперимента оказалось, что в 5–10% эмбрионов мутация, отвечающая за возникновение болезни у взрослых, была исправлена. Однако побочным эффектом оказалось то, что во всех клетках таких эмбрионов присутствовало большое количество мутаций, возникших вовсе не там, где предполагалось.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они в свое время нагоняли жути о вирусе иммунодифицита человека (ВИЧ).
Серйозные люди им сообщили, угомонитесь мол. Шведы вообще показали в свое время от локтя и заявили, что они переболили и у них иммунитет.
Гвоздь забили им в ЮАР, хотели бриллиантов на халяву.
Да что тут объяснять. Американские жулики от биохимии/большой фармы прикинули, что бабла можна заработать не просто на "быстрых тестах" на левые белки непонятного происхождения (адепты коронабесия их радостно называют "тестами на антигены"), а можно это сделать на более продвинутой биохимической платформе и за название (брэнд) "крисп" можно из бюджетов разных стран потянуть гораздо большие деньги. Хотя принцип обмана все тот же - псевдотест реагирует случайным образом на совершенно разные белки находящиеся в организме ни ка к какому мифичекому вирусу не имеющие никакого отношения - т.е. он совершенно не специфичен, но на счастье имеет очень слабую чувствительсть и вероятность "позитива" достаточна мала. Ведь сам мифический вирус до сих пор не изолирован и не очищен ни в одной лаборатории мира, а значит ни у кого нет никакого белка такого вируса, чтобы такой тест откалибровать. Просто берут какую-то смесь белков из легочной слизи больного пневмонией (ее называют кодовым словом жуликов "ковид") и этo них типа калибрация на антиген. А в этой смеси все - остатки бактерий, фагоцитов, собственные белки организма... Та же проблема с ПЦР - генома вируса ни у кого нет по той же причине - нет самого вируса. То есть ПЦР у них реагирует на случайне куски нуклеотидов организме. Лохотрон просто эпический. А народ как бараны бежит сдавать эти "тесты" и на их основании лепят "ковидную статистику" - самую неполживую.
Упаси нас Господь от человеческой деятельности...
Это выше моего понимания.
Объясните, плиз, по-русски, что они там собрались мудифицировать.