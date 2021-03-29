Это не шутки: с 1 апреля грядут изменения в весеннем призыве

10:32 29.03.2021

С 1 апреля в России начинается весенний призыв на срочную службу. В связи с коронавирусом особое внимание уделено мерам безопасности

В условиях непростой эпидемиологической ситуации все сотрудники военкоматов, которые будут контактировать с новобранцами, должны иметь антитела к коронавирусу – изменение в призывной кампании начинает действовать с 1 апреля текущего года.

Меры безопасности призваны не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований тщательно контролируется и в военкоматах, и на сборных пунктах: присутствует необходимый запас масок, дезинфицирующих средств, все пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями и тест-системами. В военкоматы новобранцы прибывают строго в «свое» время, чтобы избежать массового скопления людей. На сборные пункты призывников везут на специальном транспорте, который предварительно подготовлен, постоянно дезинфицируется багажное отделение, салон. Также в транспортном средстве налажена система вентиляции.

Изменения затронули и традиционные торжественные проводы призывников на службу с участием друзей и родственников – в этом году такое мероприятие будет отменено. Помимо всего, у родителей не будет возможности встретиться с будущими бойцами на вокзале.

Противоэпидемиологические меры соблюдаются не только на призывных пунктах, но и в местах службы: согласно графику в казармах проводится кварцевание, в каждом помещении есть дезинфицирующее средство, дверные ручки ежедневно обрабатываются.

«При проявлении малейших простудных симптомов личный состав переводится на карантинный режим и находится под постоянным медицинским наблюдением. Ежедневно проводится дезинфекция, ведется превентивное тестирование», – отмечал во время прошлогоднего осеннего призыва глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Фото с сайта vpk.name

Стоит отметить, что в целях нераспространения COVID-19 меры безопасности действуют и при организации питания: на линии раздачи военнослужащие соблюдают предписанную дистанцию в 1,5 метра, а каждой роте выделено личное время на посещение столовых.

Вопросу питания в армии уделяют особое внимание. После масштабной реформы Вооруженных сил, которая коснулась и организации питания, за рацион солдат стали отвечать специализированные гражданские предприятия. Армейское меню стало разнообразным, военнослужащие питаются по системе «шведский стол» и могут выбирать позиции на свой вкус. В стандартный рацион входят блюда из мяса, птицы и рыбы, макаронных изделий, различных круп, овощей, яиц, масла, молочных продуктов, замороженных ягод и сухофруктов – все эти продукты способствуют поддержанию сил бойцов во время службы и дают заряд энергии на целый день. В холодное время года для поддержания иммунитета, к сбалансированному и полезному рациону добавляется сало, лук, чеснок и мед.

Не забывают в современной российской армии и о праздничном меню, которое повара аутсорсинговых компаний стараются разнообразить различными сладостями. Например, раз в месяц накрывают столы для именинников, устраивают Дни национальной кухни. Тогда на столах появляется обилие пирожных, лимонадов, конфет, пирогов и многие другие лакомства.

Как отмечают эксперты, за последние годы престиж военной службы среди призывников значительно возрос. На сегодняшний день бойцов уже на призывном пункте обеспечивают набором средств личной гигиены, банковскими картами для получения денежного довольствия и индивидуальными сухпайками. Также юношам выдается персональная электронная карта, которая нужна для использования в различных автоматизированных системах военного назначения, военный билет при этом не отменяется.

Еще одной причиной, по которой большинство парней идут в армию, стали заметные улучшения условий службы: в бытовке есть все, что нужно солдату для приведения своего внешнего вида в порядок, спортивный уголок оборудован необходимым инвентарем для поддержания физической формы, а в казармах есть душ с горячей водой.

