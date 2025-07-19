Bryndin «Контракт со Счастьем» (интернет-релиз)

Bryndin «Контракт со Счастьем» (интернет-релиз)

Исполнитель: Bryndin, Название: «Контракт со Счастьем», Стиль: рок, Год: 2025

Принято считать, что питерские рокеры меньше всего озабочены поисками счастья. Но это заблуждение, ибо, начиная с истоков, можно совершенно четко выстроить линию эндорфиновых гуру Северной Столицы. В 80-е это был «Секрет», в 90-е - «Препинаки», с начале нулевых - «Братья Улыбайте» и, наконец, сейчас – Bryndin.

Алексей Брындин счастливым образом избегает присущего питерскому року снобизма, пессимизма и менторства. Его триада проста и, в то же время, совершенно оригинальна: шахматы — музыка — футбол. Шахматы причем в ней преобладают, что является продолжением славных традиций уроженца Санкт-Петербурга Владимира Набокова, выстраивавшего безупречную архитектонику своих произведений по законам гроссмейстеров.

Отсюда же становится понятнее название «Счастье по контракту»: шахматисту с аналитическим складом ума всегда предпочтительнее не ждать с моря погоды, а четко выстроить план обретения желаемого — и педантично ему потом следовать. В интервью Алексея Брындина прозвучало очень точное определение концепции альбома: формула счастья.

Понятно, что в этой просчитанной вселенной творца может предостерегать иная опасность: сформировать свою вселенную математически точно, но от ума и без души. В альбоме «Контракт со Счастьем» он технично минует и эту ловушку. В заглавной песне, решая вопрос в предельно близких ему шахматных координатах, он сводит их к безумной атмосфере «Алисы в стране» чудес — и все сразу встает на свои места. Песня «Увидимся» доказывает, что Алексею Брындину не чужда эмпатия, так как написана она по следам реального разговора с другом-музыкантом, продолжавшегося без малого 12 часов. Наконец, проникновенную «Всему свой срок» он, будучи вожатым в лагере, пел в качестве утешения некоей девочке, влюбленной в своего сверстника.

Оформление альбома подсказывает нам, что готовых рецептов нам ждать все же не придется. Да, Алексей Брындин точно знает из каких ингредиентов счастье состоит и уверенно собирает свой паззл. Но панно он нарочно оставляет недостроенным, чтобы каждый слушатель внес в процесс обретения счастья свою лепту. Кому-то кратчайшим путем к обретению гармонии станут блюзы («Запой», «Походный блюз» и «Блюз и портвейн»), кому-то поднимет настроение регги с балалайкой («Stand Up»), ну а кто-то залипнет на солнечных прифанкованных вещах, вроде «Не забивай себе голову» и «Во времена зазывал».

Не проседает в альбоме и теоретическая часть. Важным признаком счастливого человека является вера в то, что твое никуда от тебя не уйдет, о чем нам напоминает «Урок». Также подлинное счастье никогда не возможно за счет других. Об этом в эпоху капитализма все реже вспоминают, но благодарность Алексею Брындину, умело охлаждающего пыл эгоистов в кантри-шарже«Спасибо и Ябы».

Финал альбома ненавязчиво подводит нас к главному: счастье — это то, что возможно только сейчас и здесь. Отказаться от нелепых притязаний к миру и слиться с водоемом под медитативную «Жила-была река» - вот кратчайший путь к блаженству! 

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