Ник Рок-н-Ролл раскрыл тайну «синеглазого деда» на презентации трибьюта себе

Презентация трибьюта Нику Рок-н-Роллу «Вокруг себя» состоялась в московском пабе O’Connels 5 апреля 2026 года

Ник Рок-н-Ролл имеет несомненный талант объединять вокруг себя людей. Много лет в Москве проходили шумные многочасовые фестивали в честь его дня рождения. Но по поводу презентации персонального трибьюта Ник Кунцевич, взявший на себя роль ведущего, собрал друзей впервые, из-за чего не скрывал своего волнения. По его словам, слыша интерпретации своих песен от разных групп, он радовался, как ребенок и особенно порадовался тому факту, что участники проекта привнесли от себя, прежде всего, музыкальную составляющую.

В фестивале приняли участие шесть проектов, каждый из них исполнил по каверу, а большинство играло и еще свои собственные песни. Соответственно, из 18-ти попавших на CD номеров в O’Connels прозвучала ровно треть материала. География участников оказалась внушительной: Москва, Тверь, Нижний Новгород, Владимир… Тем не менее, Ник Рок-н-Ролл сетовал, что не были представлены милые его сердцу Владивосток и Екатеринбург, а также не смогла быть идеолог трибьюта Мария Чернова, которая как раз уехала в Катманду изучать влияние сибирского андеграунда на азиатскую культуру. Зато на мероприятии иприсутствоваи: пресс-атташе Ника Елизавета Солодовникова, первые московские панки из группы «Чудо-Юдо» и «Уксус-бэнд», лидер команд Fakel и «Прощай, молодость» Андрей Якушин, рассказавший о том, как виновник торжества неизменно открывает на своих сетах портал в неведомое, журналист Лев Рыжков, поэт Сергей Крайнев и др. И это не считая групп-участников фестиваля!

Группа «Трест» представила одну из самых старых вещей Ника «Упыри», звучавшую еще на фестивале «Индюки» в начале 90-х. Лидер коллектива Владимир Колосов вспомнил, как играл с ее автором в Нижнем Новгороде на одном из фестивалей в начале 90-х, где злобствовала гопота, пулявшая рокерам в лоб гигантскими сосульками. Из своего репертуара «Трест» сыграл не менее энергичные вещи «Знай свое место», «Чегеварище», «Юля Боулинг» и др. Зал сотрясало от драйва, а Вдалимир Колосов скромно уточнял у хозяина вечера: «Ник, пойдет такое поздравление?»

Эстафету перехватила группа из Твери «Арт-терапия», выбравшая для трибьюта «Впереди свет». Ник признался, что исполнял ее на концертах не более трех раз и вообще не дописал до конца, поэтому его продолжатели довели, наконец, ее до ума. «Арт-терапия» порадовала байкой о том, что в былые времена Ник разрезал себе щеку и продел в рануу язык, а наблюдавшие за этим кровавым перфомансом участники молодой группы «Мумий Тролль», видя такое членовредительство, вмиг передумали быть панками. Сами тверичи транслировали возвышенные идеи, связанные с тем, что слово «Тверь» происходит не от понятия «твердь», а от выражения «ты верь». «Сила мысли увеличивается в нашем городе в 10 раз! - просвещал вокалист. - Возможно, мы и даны вам для того, чтобы доносить эти идеи».

«Акустический лес» из Владимира выбрал из наследия Ника-Рок-н-Ролла его позднюю песню «Кто ты». В своих песнях музыканты часто воспевали небо Барселоны и романтические уголки Москвы и Питера. «По кольцевой» «лесной» вокалист Стас Кондаков посвятил Нику. Финальный же гимн «Дети Рок-н-Ролла», исполненный «Акустическим лесом» вместе с лидером «Русской Правды» Тарасом Чучманом, воспринимался как посвящение всем «усыновленным» Ником рокерам.

Джек из группы «Медведь ШатунЪ» надолго погрузил зал в шумовую стихию электронного авангарда. Несмотря на то, что в зале собрались сплошь понимающие люди, которые после 20-ти минут такой терапии просили еще, он решил объяснить, что музыка родилась на Земле лишь гораздо позже шума — после того, как первобытный человек стал пытаться дуть в тростинку и бить по вздувшейся туше мамонта. Примерно из этих же координат рождалась кавер-версия Никовой песни «Желудок», под которую соратник Джека по Русской Правде Тарас Чучман устроил безумную пантомиму.

В сет самой «Русской Правды» были органично вплетены песни последних лет - «Не война», «Прогноз», «Пачка» и др. Кульминацией стало исполнение песни Ника Рок-н-Ролла «Для тебя». О ней Тарас Чучман рассказал, что каждое словосочетание здесь — будто кусочек жизни. Ник Рок-н-Ролл подтвердил эту мысль, признавшись, что «синеглазый дед» из «Для тебя», абсолютно реальный человек, который в его родном Афимьино сидел на лавочке и думал о своей нелегкой доле. «Афимьино — это ведь вообще не про любовь!» - пояснил Ник.

Где старик, там и старуха… Одна из визитных карточек Ника «Веселись, старуха», прозвучала в формате джема в его дуэте с Ариной Карельской — эта версия не раз уже исполнялась на разных сейшенах. Не обошлось и без подарков. Организаторы мероприятия вручили Нику толстовку оранжевую с символикой трибьюта и стильные очки. «Заводной ты наш апельсин!» - оценила Арина Карельская его новый прикид. Не факт, что именно в таком виде, но в следующий раз Ник Рок-н-Ролл должен предстать перед москвичами и гостями города уже на собственном концерте — 5 ноября 2026 года!