Otto K. Schwarz «A Living Flow»

23:57 1.12.2021

Исполнитель: Otto K. Schwarz, Название: «A Living Flow», Стиль: неоклассика, Год: 2020

Музыкальные тренды всё чаще приводят настроения слушателей к торжеству материализма, разрозненности и протеста. Во времена, когда над социальным миром сгущается ощущение безысходности, так важно видеть маяк, который продолжает светить в темноте. Посреди низкого гула баса и бессмысленного речитатива, порой пробираются ноты, гармонизирующие и вдохновляющие. Хотя многие устали от нагружающей тяжёлой музыки, пыльные записи классической музыки, приевшиеся с детства, тоже не становятся выходом. Однако он существует, и обнаружить его можно в трогающих душу неоклассической музыке и качественных симфонических саундтреках.

Стоит отметить, что автор альбома, Отто Шварц, в принципе погружён в тематику киномузыки. Недавно вышедший саундтрек к фильму «S.O.S.: Survive or Sacrifice» с Уильямом Болдуином («Обратная тяга») и Джаннин Каспар («Железный человек»), зарекомендовал себя на международном рынке, и показал композитора в качестве достойного продолжателя мировых традиций музыки к фильмам. Однако его симфонический путь начался немногим ранее - с выходом альбома «A Living Flow», который достаточно быстро добрался до рейтингов iTunes, попав в десятку среди наиболее прослушиваемых альбомов в России.

Здесь мы слышим, что композиции обращены к слушателю «лицом» - они понятные, гармоничные, обладают лирическим акцентом и кинематографическими сюжетами. Всё это в совокупности передаёт естественный пейзаж тонких и естественных человеческих чувств. Фортепиано дополняется солирующими скрипкой и виолончелью, а оркестровая секция усиливает ощущения гармонии и чувственности. С первой же композиции, которая называется «Schönheit» (нем. «красота»), мы попадаем в мир тепла, умиротворения, радости. Некоторые композиции вроде «Morning of a Dream», правда, кажутся чересчур переполненные сладкими эмоциями, однако завершающая композиция «Leaving Home» сглаживает ощущение своим меланхолическим оттенком.

Интересно, что альбом оценили не только режиссёры кино, но и академическое сообщество. Треки альбома были взяты в ротацию на радиостанции, в том числе на радио «Орфей» - ключевую российскую волну по классической и неоклассической музыке. В целом, релиз явно заполнил пробел в российском музыкальном поле, выраженный в потребности современной инструментальной музыки высокого качественного уровня.

