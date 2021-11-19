«Пикник» перевернул устоявшиеся представления о себе

Премьера новой программы «Все перевернется» группы «Пикник» состоялась в столичном «Крокус Сити Холле» 14 ноября

Фантазии участников группы «Пикник» можно позавидовать. Концертное шоу у них радикально обновляется гораздо чаще, чем выходят альбомы. Идеи черпаются из самых разных источников. Этой осенью подоспела новинка «Все перевернется», которая потянула за собой целый шлейф музыкальных и сценографических решений. Конечно, вверх тормашками музыканты по сцене все-таки не перемещались, но в остальном перевернули многие представления о себе. В лучшую, знамо дело, сторону…

Одна из главных идей творчества «Пикника» заключается в том, что наш бренный мир является несовершенным и перевернутым, по сравнению с иными измерениями. Этому и был посвящен показанный в качестве преамбулы концерта мини-фильм. Потерянный человек брел по городу мимо афиш, заманивающих новыми песнями Элвиса Пресли, заходил в отель, не замечал преследовавшего его Фредди Крюгера и радостно поднимался по лестнице в небо по направлению к своей подлинной Родине. Столичным жителям в финале показали название этого заветного места - «Москва!»

Оценив вселенский масштаб замыслов «Пикника», зрители получили возможность насладиться не вполне привычным сставом инструментов. За многие годы поклонники группы привыкли видеть Эдмунда Шклярского в качестве не только вокалиста, но и единственного штатного гитариста группы. Теперь же он занял место за расположенным в центре сцены роялем и в окружении свечей, при помощи коллег исполнил «Смутные дни», «Не в опере Венской», «Иглу» и другие вещи. В аранжировках появилась прозрачность и ощущение непрерывного полета — фактически это был необъявленный анплагт.

Довольно неожиданно в таком антураже прозвучал «Египтянин», однако песня от этого ничуть не потеряла в своей мощи. Тем более, чо партии «древнеегипетского инструмента» Эдмудд Шклярский не забыл и «ритуальное» соло, к счастью, осталось в программе на месте. А в «Инкогнито», спетой с клавишником Стасом Шклярским, лидер «Пикника» использовал и мандолину.

На «Кукле с человеческим лицом» на сцену вынесли манекена, который начал оживать на глазах у зрителей. Под «Ночь» видеоряд щекотал нервы публики летающими ведьмами. «У шамана три руки» наконец-то прозвучала на фоне настоящих горящих свечей. А в заглавной песне программы «Все перевернется» «Пикник» припас зрителям еще один забавный перевертыш: виртуозно танцующих карликов с непропорционально большими головами участников команды. Зрелище оказалось просто гомерически смешным!

В серьезное русло действо быстро вернулось во время песни «Сияние» с неумолимо тоталитарными блондинками-барабанщицами, стучащими по огромным красным железным бочкам. Земной шар, освященный северным сиянием на экране, позволил зрителям почувствовать себя вне времени и пространство, поэтому объявленный антракт позволил сделать уместную паузу, чтобы сохранить в себе переполнявшее ощущение блаженства.

Второе отделении выдалось более «гитарным», хотя и здесь Эдмунд Шклярский исаользовал рояль, например — в «Вечере». Сюрпризом для многих стала «Любо, братцы, любо», которая, конечно же, дружно распевалась всем залом. На концерте не было недостатка в дымовых эффектах и конфетти. Однако, когда зрители во время исполнения «Королевства Кривых», по традиции, ринулись к сцене, Эдмунд Шклярский предупредил своего техника: «Серега, не стреляй, потому что люди тут стоят». От обычно немногословного певца проявление такой почти отеческой заботы от публики было приятно испытать вдвойне.

Для тех, кто не успел, или жаждет повторить, «Пикник» сыграет еще раз такую же программу там же 22 января 2022 года!