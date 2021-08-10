Франция против санитарной диктатуры – Макрон теряет контроль над полицией

Сотни тысяч людей вышли на демонстрации протеста против «диктатуры здоровья»: «Не смейте говорить, что нами манипулируют! Мы выключили телевизор, включили мозги и вышли на улицу»

5 августа Конституционный совет Франции утвердил введение санитарных пропусков. А 7 августа 237 тысяч человек (официальные данные) вышли в 150 городах страны на демонстрации протеста против «диктатуры здоровья». 198 манифестаций по всей Франции состоялось в этот день.

По сравнению с предыдущей субботой общее количество протестующих возросло. Решение Конституционного совета только разожгло страсти. В день заседания Конституционного совета несколько сот человек пришли к парижскому дворцу Пале-Рояль, недалеко от Конституционного совета, размахивая табличками с надписями: «Пропуск позора», «Тотальный бойкот», «Не будьте подопытными кроликами!»

«Именно Конституционный совет, всесторонне одобрив проект правительства, заставил их принять участие в протестах», – сообщает Radio France Internationale.

«Я очень разочарована решением Конституционного совета, я не хочу вакцинировать своих детей», – заявила репортерам Le Figaro Бенедикта, приехавшая в Париж из маленького городка Мо, чтобы пройти по улицам столицы в многотысячной колонне протестующих, которую возглавил бывший заместитель Марин Ле Пен, лидер партии «Патриоты» Флориан Филлипо.

«Не смейте говорить, что нами манипулируют! Как бы не так, мы выключили телевизор, включили мозги и вышли на улицу», – говорит 60-летний мужчина, убежденный «жёлтый жилет», приехавший из Нормандии для участия в одной из больших парижских демонстраций.

А лидер «жёлтых жилетов» Жером Родригес взобрался на статую Свободы возле парижской ратуши и призвал своих сторонников к «единству, свободе и сопротивлению».

В Париже обошлось без серьезных конфликтов с полицией. Возможно, из-за того, – пишет Le Figaro, – что, когда полицейские пытались окружать демонстрантов, «им навстречу выдвигались группы людей, одетых во всё чёрное».

Агентство отмечает, что в демонстрациях против «санитарной диктатуры» принимают участие люди самых разных политических взглядов, объединённых духом сопротивления санитарной диктатуре. В рядах протестующих нередко видны пожарные.

В Ницце демонстранты несли огромный транспарант с надписью: «Новая волна – это мы».

В Марселе демонстранты спели «Макрона в тюрьму, Макрона в тюрьму!».

«Они хотят контролировать не вирус, а нас», – написали на своих плакатах демонстранты в Тулузе.

Мобилизация против санитарных пропусков захватила всю страну. В административном центре департамента Верхняя Сона, городке Везуль на востоке Франции, демонстранты кричали: «Нет манипуляциям, мы не овцы!», «Вставайте!», «Руки прочь от наших детей!»

В департаменте Кальвадос на северо-западе Франции демонстранты парализовали железнодорожное движение, выйдя на рельсы в административном центре Кан.

В Бордо 23-летняя медсестра Гаэль Фор, не проходившая вакцинацию, протестовала против обязательной вакцинации лиц, ухаживающих за больными: «Несколько месяцев назад в больнице мне сказали, что я могу прийти на работу, если у меня будет хороший тест, а сегодня они объяснили мне, что если я не сделаю прививки, я опасна для пациентов. Я считаю это скандалом!»

В Перпиньяне демонстранты остановились перед редакцией газеты L'Indépendant, поддерживающей введение санитарных пропусков, и расклеили на здании редакции плакаты, скандируя: «Коллаборационисты!» Затем процессия направилась к городской префектуре, где забросала камнями полицейских, применивших слезоточивый газ.

В Лореньяне (Бретань) в рядах демонстрантов шёл главный редактор Figaro Live Венсан Ру. Когда колонна проходила мимо городской больницы, их приветствовали, высовываясь из окон, врачи и медсестры.

Бармены и рестораторы города Камбре на севере Франции «мобилизовались против санитарных пропусков», закрыв свои заведения. Морган Седрю, владелец бара Le Poisson rouge, сказал журналистам BMF TV, что он инициатор движения BalanceTonQRCode, которое объединяет около шестидесяти заведений города, закрывших свои двери в эту субботу.

Генеральный секретарь союза комиссаров национальной полиции Франции (SCPN) Давид Ле Бар в интервью France.Info отметил, что «это беспрецедентная мобилизация для середины периода летних каникул. В полиции это воспринимают всерьез. А поскольку можно опасаться роста беспорядков, справиться будет довольно сложно». По мнению главы союза комиссаров национальной полиции, протесты продолжатся и, возможно, наберут обороты в сентябре, когда множество народа вернётся из отпусков.

Президент игнорирует поднимающуюся волну протестов. Сразу после решения Конституционного совета Макрон трижды обратился к нации, призывая вакцинироваться. Ответом ему стали плакаты на парижских демонстрациях, где президент был объявлен таким же опасным, как Гитлер.

«Макрон, заткнись, твой пропуск нам не нужен!», – кричали плакаты.

На Лазурном берегу в городке Дорм-ле-Мимоза несколько десятков протестующих пытались прорваться к летней резиденции Макрона в форте Брегансон, где сейчас проводит свой отпуск глава государства. Всех протестующих арестовали, к месту инцидента были стянуты значительные полицейские силы.

Сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович отмечает, что Макрон теряет контроль над французскими силовиками: «Конституционный суд Франции, под руководством Лорана Фабиуса утвердил все сомнительные санитарные инициативы своего сына Виктора, партнера американской компании McKinsey & Company и автора концепции санитарных пропусков и принудительной вакцинации. Между тем великий Шарль де Голль, настоящий галл, говорил, что во Франции самый лучший суд – это суд народный. Профсоюз полиции Франции официально объявил о своем участии в демонстрации против выдачи санитарных паспортов. Есть о чём подумать, не так ли? Кто будет стоять на улице Фобур Сент-Оноре с пластиковыми щитами, защищая от булыжников Елисейский дворец? Что касается армии, она не вмешивается в противостояние улицы и правительства, но наблюдает и берет на заметку активных членов общества, способных на борьбу. Запущенный в этом году при негласном присмотре военных проект «Единая Франция» привлёк большое количество молодёжи. Бурление в обществе армейским на руку. Будущее Франции не сулит ничего хорошего Макрону и макронистам».

Известный французский геополитик Аймерик Шопрад говорит: «В отличие от правительства армия сосредоточена на иных угрозах: это всё тот же радикальный панисламизм, который, исчезнув из медиапространства, никуда не делся из жизни. Пока полиция отслеживает санитарные пропуска, армейская разведка следит за возросшей активностью исламских ячеек, которые готовятся к выборам 2022 года. Макрон допускает ошибку, переключая внимание общества с исламистов на санитарные пропуска и вакцинацию».