Юрий Наумов «Эскапист» (remastered)

Исполнитель: Юрий Наумов, Название: «Эскапист», Стиль: барокко-рок, Год переиздания: 2023

Диск Юрия Наумова «Эскапист» появился в 2018-м, но как-то поразительно быстро был раскуплен. Выпускающий лейбл «Выргород» сделал переиздание, но не простое, а ремастированное. Не всем альбомам такие манипуляции со звуком идут на пользу, тут же это было просто жизненно необходимо. Юрий Наумов отдохнул от амплуа гитарного аскета и выпустил многослойную пластинку, в которой крайне важно было усилить некоторые акценты.

Собственно, подать в более выгодном ключе звук стоило хотя бы только ради первой песни - «Миниатюры». Здесь чего только нет — и виолончели, и скрипка, и клавесин, на котором, исходя из трек-листа непонятно кто играет, поэтому это быть может эффект от фирменной наумовской девятиструнной гитарой. Для такого барочного великолепия, конечно, гужно было больше воздуха, который и обеспечил в процессе ремастеринга музыкант.

«Никак не похоже на блюз» кажется на этом фоне довольно акетичной по двучанию. Но и здесь упор теперь на очень хлестких гитарных аккордах. «Пепел на ветру» и «Всемирный закон торможения» Юрий Наумов в переиздании переставил местами, и это правильно, ведь удручающая забубенность «Пепла» требует определенной эмоциональной подготовкиЮ разгона, трамплина.

Дорога назад — это вотчина постоянных инструментальных отливов, когда что-то и хочется сказать, и неможется, а музыка выступает союзником для подчеркивания такой фрустрации. «Сегодняшним днем» - апофеоз каких-то фрагментарных инструментальных всплесков. А финальная «Вера» - постепенное просачивание вселенской музыкальной гармонии в наш бренный мир, в котором что-то упустить было бы непростительным упущением, ведь тогда не оценишь по достоинству финальный органный проигрыш, который сопоставим с милосердным приговором на Страшном Суде.