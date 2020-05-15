Юрий Наумов «Эскапист»

Исполнитель: Юрий Наумов, Название: «Beat», Стиль: акустический рок, Год: 2018

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Термин «эскапизм» переводится с английского как «бегство», «спасение». Неординарный гитарист Юрий Наумов может именоваться эскапистом по праву. Почти всю свою сознательную жизнь он существовал без Родины, без группы, без регулярно выходящих альбомов. В этом смысле его диск «Эскапист» можно охарактеризовать как квинтэссенцию всего, что за душой.

Альбом записан в Москве на студии дружественной Юрию Наумову «Оргии праведников», а в студии ему помогали такие авторитетные музыканты, как гитаристка Елена Федулова и харпер Борис Плотников. Аранжировки самых зубастых песен отличаются исключительной пышностью — за счёт участия струнной группы и флейты. Если по тексту «Миниатюры» вполне бы вписались в контекст остросоциального русского рока конца 80-х, то по музыке — это чистейшее барокко.

В «Эскаписта» попала пара песен из концертника 1996 года «Московский буги» - «Никак не похоже на блюз» и «Дорога назад». Обе они посвящены теме смерти и воздаяния и имеют блюзовую форму. И обе не укладываются в канон «блюз — это когда хорошему человеку плохо». Ведь некомфортно герою может быть здесь, на Земле, а в ином мире каждый получит по заслугам.

Обманчиво знакомой поначалу кажется песня «Пепел на ветру». Но это всего лишь потому, что баллада с таким же названием есть и у «Мастера». Однако Наумов поет не о рок-н-ролльной рефлексии, а о бегстве в запретное чувство к женщине, которое, как водится, заканчивается ничем, мобилизуя при этом скрытые душевные ресурсы и навсегда деля жизнь на две неравноценные части: как оно есть и как могло бы быть.

Единственный продуктивный выход намечен в финальной «Вере». Здесь красноречивее любых слов оказывается краткий органный проигрыш в конце, свидетельствующий о неиссякаемой поддержке со стороны надмирной силы.