Защищаем здания от огня: особенности систем пожаротушения

22:04 29.03.2021

Огонь является одним из самых главных «врагов» человека: он с легкостью уничтожает постройки, жилые дома, различные конструкции, урожаи.

Вспыхивающие пожары с каждым годом происходят все реже и реже — и тому причиной не только человеческая аккуратность, но и применение современных устройств специального назначения — установок для пожаротушения.

Особенности оборудования

Условно ныне применяющиеся системы можно можно разделить на 2 типа:

1. Спринклерные;

2. Дренчерные.

«Спринклеры» рекомендуют использовать в помещениях, где при пожаре ожидается большое тепловыделение. Они предназначены для борьбы с локальными возгораниями или охлаждения конструктивных элементов. Дренчерные установки применяются на больших площадях и для постановки водяных завес.

Спринклерная система пожаротушения получила название от английского sprinkler – разбрызгиватель, ороситель. Эта система пожаротушения отличается от дренчерных систем тем, что вода в них находится постоянно, а разбрызгивающая головка (собственно, спринклер) оснащена тепловым замком либо закрыта теплочувствительной колбой.

При повышении температуры до запрограммированного уровня замок распаивается (лопается колба), и тушащая жидкость начинает орошать очаг возгорания. Существуют также тонкораспылительные системы.

Дренчерные установки имеют свои особенности. Предназначением их является тушение очага возгорания и препятствие дальнейшему распространению пламени. «Роль» орошающей детали в данном случае выполняет дренчер (от drench — что по-английски означает «орошать») — головка открытого типа. Включение её в работу происходит не от теплового замка (как у спринклерных установок) — он в этом случае попросту отсутствует.

Сигнал на пуск оборудования поступает либо от человека (нажатием кнопки), либо от системы пожарной безопасности (к примеру — от датчика дыма). По сути — в конструкции головок и заключается главное отличие между данными системами.

Следует также добавить, что установки данной категории держатся незаполненными, и жидкость для тушения (это может быть как вода, так и пена) начинает подаваться в сеть только при поступлении сигнала.

Применение такого оборудования обычно выбирается для помещений, в которых риск возникновения пожара минимален, или его повреждения не способны быстро нанести большой урон.

По принципу работы установка словно создает стену воды (пены), которая и препятствует распространению огня, и тушит его, и вдобавок еще и предотвращает распространение вредоносных веществ, которые могут выделяться при горении.

Обычно ее применение актуально в коридорах, над дверными проемами, а также локально — к примеру, вокруг возможного очага возгорания. Однако используются подобные установки и для других случаев — для покрытия полной площади возможного пожара.

О видах и категориях

В зависимости от используемого средства пожаротушения установки могут быть следующими:

1. Автоматические установки водяного пожаротушения - тушение возгорания происходит посредством нагнетания воды;

2. Автоматические установки пенного пожаротушения - в этом случае, само собой, противопожарным веществом является специальный пенный состав;

3. Модульные установки газового пожаротушения - локальные установки меньшего размера, которые можно приводить в работу (автоматически или вручную) на определенных 4. Участках (как результат — достигается экономия средств и помещения, которые не подвергаются опасности, не будут залиты);

5. Установки порошкового пожаротушения - оборудование, в котором вместо воды и пены для тушения пламени применяется минеральная соль с особыми добавками (в зависимости от назначения, состав соли может изменяться).

Проектирование порошкового пожаротушения представляет собой довольно сложную задачу. Решением такого вопроса, как проектирование систем пожаротушения, займется далеко не каждое предприятие. Также возможно применение газовых систем, когда в роли тушащего реагента выступает углекислый газ (СО2). Кстати, данный способ — один из самых старых (практикуется более сотни лет).

Монтаж системы газового пожаротушения частично отличается от прочих систем, так как пожаротушащим агентом здесь является газ (чаще всего углекислый). Применяются установки пожаротушения данного типа сейчас крайне редко, и в основном — на специфических промышленных объектах, поэтому заострять внимание на них мы не будем.

Спринклерные противопожарные системы подразделяются на:

1. Водозаполненные - в данном случае трубопровод системы заполнен только тушащей жидкостью;

2.Водовоздушные - в данном случае подводящий трубопровод заполняется водой, а питательный и распределительный — могут содержать либо воздух, либо воду;

3. Воздушные - в данном случае питательный и распределительный трубопроводы всегда заполнены воздухом.

Дренчерные системы, по типу заполнения трубопровода не делятся на категории. Однако системы водяного пожаротушения данного типа классифицируются по типу привода:

1. Электрические;

2. Гидравлические;

3. Пневматические;

4. Механические;

5. Комбинированные.

Проектирование системы

Проектирование автоматических установок пожаротушения — это важнейший этап в создания систем безопасности зданий. В дальнейшем пожаробезопасность объекта во многом будет зависеть от того, в какой степени последовательно и грамотно осуществлены все пункты проекта. Понятно, что экономить на фирме-проектировщике здесь себе дороже.

Проектирование водяного пожаротушения – процесс комплексный, включающий создание подробной документации. По важности для безопасности его можно сравнить только с разработкой проекта противопожарной сигнализации.

Проектирование автоматического пожаротушения выполняется по следующим этапам:

1) Выполняется предварительная оценка помещений, требующих защиты.

2) Определяются места, требующие установки оросительных головок.

3) Определяется место установки насоса.

4) Определяются «маршруты» линии, по которым будет поступать вода (пена, порошок).

5) Определяются места установки датчиков.

6) Определяются места установки точек водозабора.

7) Определяется требуемая мощность насоса, объем его резервуара, тип (вода, пена, порошок, дренчерная или спринклерная).

В обязательном порядке выполнятся согласование в соответствующей инстанции, которая должна оценить составленный проект. Для создания домашних установок пожаротушения согласование и утверждение не требуется — это актуально только для построек промышленного назначения.

Монтаж установки

Монтаж систем водяного пожаротушения также должен выполняться только специалистами. Правильно выполненный монтаж пожаротушения является гарантией своевременного срабатывания каждого элемента системы. Водяная система пожаротушения монтируется в несколько этапов:

1) Выбор оборудования пожаротушения и его доставка.

2) Прокладка кабельных трасс и водопроводов.

3) Установка приборов орошения, датчиков, самого насоса, управляющих щитов.

4) Интегрирование системы в инженерные сети.

5) Проводятся пусконаладочные работы.

После этих этапов система водяного пожаротушения готова к испытаниям и приёмке.

