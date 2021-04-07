«Черный Обелиск», 11 апреля – Москва, клуб Pravda

«Черный Обелиск», 11 апреля – Москва, клуб Pravda

«Черный Обелиск» исполнит редкие и лучшие песни 11 апреля на концерте в московском клубе Pravda

Несмотря на не отступающую глобальную пандемию, усиливающийся планетарный кризис и множащиеся социальные несправедливости, которыми так пестрит наша с вами повседневность, группа «Чёрный Обелиск» назначает встречу с самыми преданными столичными болельщиками на большом концерте! 

По многочисленным просьбам слушателей, основу для программы этого выступления составит материал пластинок «Зелёный альбом» и «Мёртвый сезон». Именно выход этих двух выдающихся студийных работ позволил коллективу не только органично соединить в себе новаторские элементы и собственные музыкальные традиции, но и завоевать совершенно новую, более молодую аудиторию. Спустя много лет «Мёртвый сезон» и «Зелёный альбом» стали хрестоматийными в дискографии группы. 

Наряду с мощным корпусом треков из этих альбомов «Обелиски» обещают исполнить неожиданные (а для кого-то и наоборот – долгожданные) раритетные композиции из своей «прошлой жизни», а ещё обязательно сыграют актуальные новинки. 

Приходите 11 апреля в столичный клуб Pravda, чтобы на пару часов погрузиться в мир бескомпромиссной тяжёлой музыки с группой «Чёрный Обелиск»! 

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