Россияне массово побегут в свободную Белоруссию?

Соотечественники навострили лыжи в Минск не столько из-за появления конкретного неудобства, сколько из осознания, предчувствия, что градус безумия некоторых чиновников превысил все мыслимые границы

Количество интернет-запросов о правилах переезда в Белоруссию в конце марта взлетело в рекордные пять раз. По данным сервиса «Яндекс Вордстат», на максимуме их было 1,6 млн в сутки. А Google Trends оценил интерес россиян к теме в 88 баллов по стобалльной шкале. Этак Минск со временем станет столицей России…

Среди запросов: «переезд в Белоруссию», «релокация в Беларусь», «как получить ВНЖ в Белоруссии», «Сколько стоит квартира в Минске», «аренда однушки в Витебске», «есть ли контроль на границе РФ и РБ» и даже наивно политизированный «какой президент лучше — Лукашенко или Путин».

Также за последние месяцы, если судить по статистике перелётов, изрядно вырос спрос на поездки из России в Белоруссию (а есть ещё автомобилисты и те, кто едет железной дорогой, коих посчитать трудно). Действия людей выглядят разумно — прежде чем релоцироваться надолго, тем более навсегда, полезно сходить в разведку.

Ясно, что россияне столь массово заинтересовались эмиграцией в соседнюю страну, поскольку своя собственная по тем или иным причинам их устраивает всё меньше и меньше. Взрывной же рост интереса говорит о том, что негативные тенденции резко нарастают. Самое время задуматься — почему.

Триггером процесса, стало твёрдое обещание власти окончательно заблокировать Telegram. Цифровая площадка, созданная нашим гениальным соотечественником Павлом Дуровым, оказалась невероятно ценна для 100 млн россиян — почти всего взрослого населения, 65 млн из которых продолжают её использовать через VPN.

Средство коммуникации с родными, друзьями и коллегами по работе, цифровая платформа для малого бизнеса и самозанятых (коих уже 16 млн), активно развивающаяся медиасреда, прямой источник информации, в том числе с СВО, для политизированной публики — всё это слишком ценно для людей, чтобы потерять по прихоти чиновников.

А в Белоруссии «телега» работает как ни в чем не бывало. «Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать», — высказался о потенциальных блокировках министр информации РБ Дмитрий Жук, продемонстрировав трезвый подход и нероссийскую толерантность к свободе электронного слова.

При этом Telegram — лишь вершина айсберга сетевой деградации. Соломинка переломившая спину верблюду после блокировок целой серии популярных сервисов вроде YouTube, глушения мобильной Сети под сомнительными предлогами, агрессивного навязывания нелепого Max и введения «белых списков», которые работают через раз.

Всё вместе — это демонстрация абсурдности нынешней государственной политики. Апофеозом разбалансировки генеральной линии стала с одной стороны кампания по блокировке VPN, чтобы не позволить россиянам обходить сетевые запреты, а с другой закупка госструктурами того же VPN, чтобы заставить работать систему оповещения граждан о БПЛА- и ракетной опасности.

То есть соотечественники навострили лыжи в Минск не столько из-за появления конкретного неудобства (эмиграция сама по себе испытание не из лёгких, нужно решиться), сколько из осознания, предчувствия, что градус безумия некоторых чиновников превысил все мыслимые границы. А значит, в будущем станет только хуже.

И, кажется, это будущее уже недалеко. Самостийные действия бюрократии — кто в лес, кто по дрова, привели к экономической стагнации, сворачиванию прогресса и «отрицательному росту» экономики. Дыра в бюджете за первый квартал превысила плановый показатель на весь год. Прозвучало страшное слово 90-х — «секвестр». Пока на 10%, а что будет дальше?

Характерным становится стремление ответственных лиц штрафовать частников буквально за всё, за самые невинные ещё вчера проделки: сушку белья на балконе, сорванный букетик подснежников, кормление голубей, борщевик на садовом участке (могут отобрать землю!), шашлыки, несанкционированные цветники у подъезда и т. п.

Ещё и используют для этого самые прогрессивные цифровые технологии, наблюдение с беспилотников… Складывается впечатление, будто чинуши задумали измотать русских людей, замордовать их и в конечном счете буквально извести, сжить со свету. Чего ж удивляться, что многие не ждут трагического финала, а готовятся «уйти в побег».

Кстати, это характерно для русской истории. Бежали же самые энергичные, буйные, непокорные элементы из центральной России на Дон, в Запорожье — в казаки. Как раз от волюнтаризма, от произвола сильных мира сего, от нищеты, ради вольной свободной жизни, ради человеческого достоинства. Аналогия с натяжкой, но…

А ведь Путин не раз и не два говорил о необходимости создавать в России такие условия, чтобы у людей не возникало желание уезжать. Особенно часто после 2022 года, когда многие молодые люди релоцировались от мобилизации на Запад. Получается, чиновники саботировали установки президента? И продолжают закручивать гайки.

Отличие белорусской волны эмиграции от всех предыдущих в том, что речь не идёт об антироссийски настроенных гражданах, тех, кто априори считает «рашку» чем-то негативным и только и ждёт повода свалить.

Напротив, Белоруссия для новых эмигрантов — это некая нормальная Россия без чрезмерных запретов — такая, какой она должна быть.

Они знают, что Батька — автократ, правит страной уже свыше 30 лет, что активно участвовать в тамошней политической жизни им не позволят, но во всём остальном считают республику вполне годным местом для жизни, законы и правила в котором направлены на благо людей, а не против них. Бюрократию Лукашенко сам душит мама не горюй.

Гуманизм белорусской системы объясняется остатками социализма, которые законсервировал Батька. В стране не было приватизации, как в России, национальное достояние — промышленность, осталась в госсобственности и работает на всю нацию. Социальные стандарты высокие, а общественная мораль не разложена беспределом власти.

Цифровые свободы, нормальный бизнес-климат, транспортная связанность с Россией, преобладание русского языка и культуры, определённый европейский лоск — историческое влияние соседней Польши, и упрощённая легализация (ВНЖ не нужен, достаточно разрешения на проживание) в рамках Союзного государства делают РБ привлекательной.

Правда, есть и обратная сторона медали: некоторые жители Белоруссии воспринимают нашествие россиян без особого восторга. Одни предвидят давление больших денег на рынок недвижимости, другие — конкуренцию на рынке труда, третьи, националистически настроенные, подчёркивают разницу менталитетов. Боятся.

Чем закончится великий исход россиян к соседям, пока не ясно. Но можно прогнозировать, что Белоруссия постепенно сама будет превращаться в нынешнюю Россию под влиянием внешних и внутренних обстоятельств. Ведь наши власти тоже не с бухты-барахты стали закручивать гайки, а не выдержав давления сложной ситуации, общей обстановки.

Запад давно точит зуб на Лукашенко, желая превратить Белоруссию в такой же плацдарм против России, как и Украину.

Вот и недавно там готовили националистическую оппозицию к политическому блицкригу, как в 2020-м, когда Батька бегал по Минску с автоматом. А значит и белорусским свободам, и здравому смыслу однажды может прийти конец.

В республике уже размещено российское ядерное оружие и «Орешник». «Мы готовимся к войне», — признался недавно Лукашенко. А какие свободы могут процветать в предвоенное время? Увы. Социально-экономическое устройство может деградировать по той же причине. Да и гастарбайтеров из Пакистана там собираются массово завозить, прямо как у нас.

Скорее всего, Белоруссия через какое-то время придёт в ту же точку, что и Россия. Огромная масса на востоке не может не задавить небольшой плацдарм свободы на западе. Тем более у нас Союзное государство.

А значит, имеет смысл насладиться временно вольной жизнью среди братского народа. Запомнить как это бывает.

Пригодится потом, когда будем отстраивать вместе новую общую страну. После войны.