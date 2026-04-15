Россияне массово побегут в свободную Белоруссию?
Количество интернет-запросов о правилах переезда в Белоруссию в конце марта взлетело в рекордные пять раз. По данным сервиса «Яндекс Вордстат», на максимуме их было 1,6 млн в сутки. А Google Trends оценил интерес россиян к теме в 88 баллов по стобалльной шкале. Этак Минск со временем станет столицей России…
Среди запросов: «переезд в Белоруссию», «релокация в Беларусь», «как получить ВНЖ в Белоруссии», «Сколько стоит квартира в Минске», «аренда однушки в Витебске», «есть ли контроль на границе РФ и РБ» и даже наивно политизированный «какой президент лучше — Лукашенко или Путин».
Также за последние месяцы, если судить по статистике перелётов, изрядно вырос спрос на поездки из России в Белоруссию (а есть ещё автомобилисты и те, кто едет железной дорогой, коих посчитать трудно). Действия людей выглядят разумно — прежде чем релоцироваться надолго, тем более навсегда, полезно сходить в разведку.
Ясно, что россияне столь массово заинтересовались эмиграцией в соседнюю страну, поскольку своя собственная по тем или иным причинам их устраивает всё меньше и меньше. Взрывной же рост интереса говорит о том, что негативные тенденции резко нарастают. Самое время задуматься — почему.
Триггером процесса, стало твёрдое обещание власти окончательно заблокировать Telegram. Цифровая площадка, созданная нашим гениальным соотечественником Павлом Дуровым, оказалась невероятно ценна для 100 млн россиян — почти всего взрослого населения, 65 млн из которых продолжают её использовать через VPN.
Средство коммуникации с родными, друзьями и коллегами по работе, цифровая платформа для малого бизнеса и самозанятых (коих уже 16 млн), активно развивающаяся медиасреда, прямой источник информации, в том числе с СВО, для политизированной публики — всё это слишком ценно для людей, чтобы потерять по прихоти чиновников.
А в Белоруссии «телега» работает как ни в чем не бывало. «Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать», — высказался о потенциальных блокировках министр информации РБ Дмитрий Жук, продемонстрировав трезвый подход и нероссийскую толерантность к свободе электронного слова.
При этом Telegram — лишь вершина айсберга сетевой деградации. Соломинка переломившая спину верблюду после блокировок целой серии популярных сервисов вроде YouTube, глушения мобильной Сети под сомнительными предлогами, агрессивного навязывания нелепого Max и введения «белых списков», которые работают через раз.
Всё вместе — это демонстрация абсурдности нынешней государственной политики. Апофеозом разбалансировки генеральной линии стала с одной стороны кампания по блокировке VPN, чтобы не позволить россиянам обходить сетевые запреты, а с другой закупка госструктурами того же VPN, чтобы заставить работать систему оповещения граждан о БПЛА- и ракетной опасности.
То есть соотечественники навострили лыжи в Минск не столько из-за появления конкретного неудобства (эмиграция сама по себе испытание не из лёгких, нужно решиться), сколько из осознания, предчувствия, что градус безумия некоторых чиновников превысил все мыслимые границы. А значит, в будущем станет только хуже.
И, кажется, это будущее уже недалеко. Самостийные действия бюрократии — кто в лес, кто по дрова, привели к экономической стагнации, сворачиванию прогресса и «отрицательному росту» экономики. Дыра в бюджете за первый квартал превысила плановый показатель на весь год. Прозвучало страшное слово 90-х — «секвестр». Пока на 10%, а что будет дальше?
Характерным становится стремление ответственных лиц штрафовать частников буквально за всё, за самые невинные ещё вчера проделки: сушку белья на балконе, сорванный букетик подснежников, кормление голубей, борщевик на садовом участке (могут отобрать землю!), шашлыки, несанкционированные цветники у подъезда и т. п.
Ещё и используют для этого самые прогрессивные цифровые технологии, наблюдение с беспилотников… Складывается впечатление, будто чинуши задумали измотать русских людей, замордовать их и в конечном счете буквально извести, сжить со свету. Чего ж удивляться, что многие не ждут трагического финала, а готовятся «уйти в побег».
Кстати, это характерно для русской истории. Бежали же самые энергичные, буйные, непокорные элементы из центральной России на Дон, в Запорожье — в казаки. Как раз от волюнтаризма, от произвола сильных мира сего, от нищеты, ради вольной свободной жизни, ради человеческого достоинства. Аналогия с натяжкой, но…
А ведь Путин не раз и не два говорил о необходимости создавать в России такие условия, чтобы у людей не возникало желание уезжать. Особенно часто после 2022 года, когда многие молодые люди релоцировались от мобилизации на Запад. Получается, чиновники саботировали установки президента? И продолжают закручивать гайки.
Отличие белорусской волны эмиграции от всех предыдущих в том, что речь не идёт об антироссийски настроенных гражданах, тех, кто априори считает «рашку» чем-то негативным и только и ждёт повода свалить.
Напротив, Белоруссия для новых эмигрантов — это некая нормальная Россия без чрезмерных запретов — такая, какой она должна быть.
Они знают, что Батька — автократ, правит страной уже свыше 30 лет, что активно участвовать в тамошней политической жизни им не позволят, но во всём остальном считают республику вполне годным местом для жизни, законы и правила в котором направлены на благо людей, а не против них. Бюрократию Лукашенко сам душит мама не горюй.
Гуманизм белорусской системы объясняется остатками социализма, которые законсервировал Батька. В стране не было приватизации, как в России, национальное достояние — промышленность, осталась в госсобственности и работает на всю нацию. Социальные стандарты высокие, а общественная мораль не разложена беспределом власти.
Цифровые свободы, нормальный бизнес-климат, транспортная связанность с Россией, преобладание русского языка и культуры, определённый европейский лоск — историческое влияние соседней Польши, и упрощённая легализация (ВНЖ не нужен, достаточно разрешения на проживание) в рамках Союзного государства делают РБ привлекательной.
Правда, есть и обратная сторона медали: некоторые жители Белоруссии воспринимают нашествие россиян без особого восторга. Одни предвидят давление больших денег на рынок недвижимости, другие — конкуренцию на рынке труда, третьи, националистически настроенные, подчёркивают разницу менталитетов. Боятся.
Чем закончится великий исход россиян к соседям, пока не ясно. Но можно прогнозировать, что Белоруссия постепенно сама будет превращаться в нынешнюю Россию под влиянием внешних и внутренних обстоятельств. Ведь наши власти тоже не с бухты-барахты стали закручивать гайки, а не выдержав давления сложной ситуации, общей обстановки.
Запад давно точит зуб на Лукашенко, желая превратить Белоруссию в такой же плацдарм против России, как и Украину.
Вот и недавно там готовили националистическую оппозицию к политическому блицкригу, как в 2020-м, когда Батька бегал по Минску с автоматом. А значит и белорусским свободам, и здравому смыслу однажды может прийти конец.
В республике уже размещено российское ядерное оружие и «Орешник». «Мы готовимся к войне», — признался недавно Лукашенко. А какие свободы могут процветать в предвоенное время? Увы. Социально-экономическое устройство может деградировать по той же причине. Да и гастарбайтеров из Пакистана там собираются массово завозить, прямо как у нас.
Скорее всего, Белоруссия через какое-то время придёт в ту же точку, что и Россия. Огромная масса на востоке не может не задавить небольшой плацдарм свободы на западе. Тем более у нас Союзное государство.
А значит, имеет смысл насладиться временно вольной жизнью среди братского народа. Запомнить как это бывает.
Пригодится потом, когда будем отстраивать вместе новую общую страну. После войны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы из Беларуси?
Да, его роль выходить на сцену.
И на этом все заканчивается
Управляет АП политбюро олигрхов эльцинского разлива
и отчитайся. Тафай без брехни
А куда бежать?
В Германию, так там хуже чем в России
Немецкая молодежь бежит из Германии
В Сша сущий дурдом
В Таиланд? Там нужны люди с деньгами.
Бомжевать в Испанию,
В британии вас ограбят банки и зачислят в шпионы Кремля.
Я сам думал уехать в Колумбию и заняться недвижимостью.
Но мне сказали, что будешь работать на мафию ..
Бежать можно, если есть на жизнь деньги
Сейчас везде кризиссссс .....
Я знал, что ты не только предатель, но и нацист.