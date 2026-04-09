Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
Верховный суд России признал правозащитное движение «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ, сообщает ТАСС.
Судебное рассмотрение проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.
В 2021–2022 годах ключевые юридические лица — «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» — были ликвидированы по решениям российских судов. В октябре 2022 года организация была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по защите прав человека и сохранению исторической памяти.
История общества «Мемориал» началась в 1987 году с инициативной группы, стремившейся увековечить память жертв политических репрессий в СССР. Первым председателем совета был академик Андрей Сахаров, напоминает Газета.RU.
