Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией

Верховный суд России признал правозащитное движение «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ, сообщает ТАСС.

Судебное рассмотрение проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

В 2021–2022 годах ключевые юридические лица — «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» — были ликвидированы по решениям российских судов. В октябре 2022 года организация была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по защите прав человека и сохранению исторической памяти.

История общества «Мемориал» началась в 1987 году с инициативной группы, стремившейся увековечить память жертв политических репрессий в СССР. Первым председателем совета был академик Андрей Сахаров, напоминает Газета.RU.

Комментарии читателей

  1. 10.04.2026, 00:27
    Гость: Без Ельцина не было бы нашей любимой РФ

    Мы живём по его Конституции и по его заветам. И вообще он наше всё. Он мудро выгнал Украину из России. Его Майдан самый лучший из Майданов

  2. 09.04.2026, 22:55
    Гость: Вернуть улице Большой Коммунистической в Москве

    её замечательное название.Если,человечество сможет сохраниться,оно всё равно придёт к коммунизму.Только мозги придётся хорошенько перезагрузить,учтя массу совершённых ошибок.

  3. 09.04.2026, 22:52
    Гость: Володя

    Суд в россии это звучит как анекдот уже
    менее 0,1% оправдательных ,когда в 1937 было почти 25 %

  4. 09.04.2026, 22:51
    Гость: А,что с солженицынами?

    Признать ложью(на 80% так и есть),перестать мучить школьников его писулями и вернуть назад улице,в районе Таганки)её название.

Все комментарии (30)
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации