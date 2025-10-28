Владимир Кузьмин «Десять новых песен о любви» (винил)

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Десять новых песен о любви», Стиль: рок, Год: 2025

На фото с обложки импозантный Владимир Кузьмин, как бы протягивающий нам красивый Gibson, подаривший нам столько чудесных мгновений. Судя по всему, настроен музыкант очень решительно — особенно, если рассматривать этот снимок в достойном размере и хорошем разрешении на виниловом издании альбома от Moroz Records. Как-никак, сегодня он нам будет петь о любви и только о ней, давая нам мастер-класс не только безупречной игры и крепкого сонграйтерства, но и ценные советы по выстраиванию длительных отношений.

Красота как спасительная сила, еще движущая пока этим миром, лежит в основе этого альбома. Недаром первая же песня называется аметист по названию безупречного, но сумрачного камня. Фактурные гитарные бриджи и соло именно в виниловой версии сверкают всеми гранями драгоценного кристалла. Пытаясь свить из героя веревки, находчивая пассия грозится, что аметист ему придется класть уже на ее могилу. И глуховатые партии ударных иронично имитируют удары комьев земли о крышку гроба ушлой манипуляторши.

«Крик твоей души» и «Любовь ведет в психушку» - апогей конфликтных ситуаций пары, как бы оспаривающей народную поговорку «милые бранятся — только тешатся». Гитары неистовствуют, вокал Владимира Кузьмина звучит пронзительно. Мудрый вывод делается в песне «Секрет» - проблемы непонимания с прекрасным полом следует искать в тотальной лживости наших подруг. Адекватная оценка ситуации как бы наполовину ее уже разрешает, благодаря чему в этой песне появляется умиротворение, которое останется с Владимиром Кузьминым и его слушателями до конца пластинки. Особенной прозрачностью отличаются в виниловой версии песни «У любви глаза твои» и «Любить тебя».

А вот в сюжетной «Голой богини» музыкальная ткань невероятно многослойна. История превращения стриптизерши в школьную учительницу танцев, конечно, невероятно увлекательная и витиевата, но не менее прихотливы органные партии, которые звучат здесь в изобилии и подчеркивают неоднозначность запутанной ситуации, которая разрешается, тем не менее, счастливо. «Голую богиню» однозначно предпочтительнее слушать именно на виниле!

Отличаясь сложной конструкцией, новый альбом Владимира Кузьмина связан и с другими пластинками музыканта. Так, в сет-листе находим вещь под названием «Эйфория 2». Первая «Эйфория» была, как мы помним, в альбоме «Организм» и та песня отличалась некоторой недосказанностью и чувством опустошения, которое обычно и настигает человека после эйфорических состояний. Теперь же герой Кузьмина витает в каких-то эмпиреях и судя по в всему, абсолютно счастлив, даже общаясь с любимой на расстоянии. Подытоживает все эти гимны во имя вечной женственности невероятно легкая композиция «Десять песен о любви», где Владимир Кузьмин нам как бы хитро подмигивает: мол, я еще и не так могу.

Само название «Десять песен о любви» автоматически подразумевает некую каталогизацию. И пластинка как нельзя лучше подходит для того, чтобы ее аккуратно поставили на полку, обозначая новый успешный этап в творчестве Владимира Кузьмина. Тем более, и сам винил мраморный — черно-красных тонов. Ну а какими еще цветами прикажете иллюстрировать любовь и страсть?