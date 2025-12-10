«Обелят экономику» — освободят от наличности. Зачем россиян хотят лишить живых денег
Использование наличных — один из самых простых способов получить деньги и скрыть этот факт от государства. И власти решили действовать превентивно. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин потребовал «обеления» экономики:
— Порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках, кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ, усилить контроль за обращением наличных.
У любого действия всегда есть последствия. Эксперты рассказали, во что может вылиться усиление контроля за обращением наличных.
Как россиян вынудят отказаться от наличных денег
В октябре 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что в РФ доля безналичных платежей достигла 87,5%. Хорошая цифра: по этому показателю Россия входит в топ-5 среди стран с крупными экономиками. Хотя еще есть куда стремиться.
Китай уже практически полностью отказался от наличных денег. В крупных городах доля безналичных платежей достигает 99%. При этом пластиковые карты там — прошлый век. Почти все транзакции через мобильные приложения WeChat Pay и Alipay.
Доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета, к. э. н. Мупегну Нзусси Кевин Грас рассказал, что у российских властей есть целый комплекс мер по постепенному исключению наличности из оборота.
- Административные лимиты: дальнейшее снижение порогов для обязательного применения контрольно-кассовой техники (ККТ), установление максимальных лимитов по расчетам наличными между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
- Стимулирование безнала: налоговые льготы или вычеты для граждан и малого бизнеса, активно использующих безналичный расчет; развитие и популяризация быстрых платежных систем (СБП).
- Мониторинг операций: ужесточение правил идентификации при крупных наличных операциях, автоматический анализ транзакционных профилей граждан и юрлиц на предмет аномалий.
Одна из мер властей для отказа граждан от наличности — внедрение цифрового рубля. В начале декабря ЦБ сообщил, что для удобства пользователей регулятор не будет создавать отдельное приложение: цифровой рубль будет встраиваться в привычные банковские приложения. У людей возможность работать с новым видом денег должна появиться с 1 сентября 2026-го.
Вот только народ пока относится к этой новинке скептически. Опросы ВЦИОМ показывают, что готовность использовать цифровой рубль растет медленно: с 30% опрошенных в 2023 года до 35% в 2025-м. А более половины россиян не хотят связываться с цифровыми деньгами.
Директор по работе с цифровыми активами УК «Ингосстрах — Инвестиции» Андрей Варнавский считает, что внедрять цифровой рубль в РФ будут практически силовыми методами:
— Цифровые рубли будут использоваться в качестве выплат заработных плат госслужащим, для расчетов между собой, госзакупок и целевых программ. Это новый шаг в бюджетном процессе.
Последствия избавления от наличных денег
Практически у любой, даже самой полезной реформы, есть обратная сторона. Неприятная. Перевод денежного оборота в безналичный формат наверняка повысит собираемость налогов и, возможно, осложнит жизнь мошенникам. С другой стороны, люди могут столкнуться с рядом проблем.
Например, с 1 сентября 2025-го действует закон, который позволяет банкам устанавливать ограничение на снятие наличных в банкомате до 50 тыс. рублей в сутки. А иначе есть риск получить ограничение на получение денег на 48 часов из-за подозрительной активности на счете.
Такая борьба с мошенниками может создать массу неудобств и при совершении законных операций — отмечает руководитель Управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин:
— Граждане, как правило, нечасто снимают наличные. Это, к сожалению, может привести к тому, что каждая операция на сумму свыше 50 тысяч рублей будет считаться подозрительной и отклоняться. Это может повлечь за собой: сложности в получении наличных для каких-либо срочных нужд, временные задержки и необходимость дополнительного взаимодействия с банком.
Мупегну Нзусси Кевин Грас считает, что борьба за обеление экономики создаст сложности не только при снятии наличных, но и при совершении переводов с карты на карту. По его мнению, такая политика создает риск ошибочных блокировок карт из-за автоматических алгоритмов, не учитывающих все нюансы легальной деятельности. Все это также усложняет обычные бытовые операции. Например, переводы на аренду, помощь родственникам, расчеты с репетиторами или мастерами. Наиболее уязвимая категория граждан, по мнению эксперта — слабо интегрированные в цифровую среду пенсионеры.
А Сергей Игошин, напротив, уверен, что банки не будут злоупотреблять блокировками:
— Блокировки однократных переводов, например, родственникам, маловероятны, поскольку сам процесс приостановки транзакций физлиц довольно трудоемок.
Свои минусы есть и у цифрового рубля — добавляет Мупегну Нзусси Кевин Грас.
— Технологическая уязвимость: зависимость от стабильной работы цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.
— Тотальная отслеживаемость: потенциальная возможность государства в режиме реального времени мониторить все финансовые потоки, что ставит под вопрос приватность транзакций.
— Возможность программирования валюты: например, установление срока действия, ограничение на покупку определенных товаров.
Генеральный директор НКО «МОБИ.Деньги» Мария Красенкова в свою очередь отмечает, что избавление народа от наличных идет вразрез с другими инициативами правительства:
— Регулярные отключения интернета в регионах, а также участившиеся блокировки средств на счетах физических и юридических лиц, в том числе в рамках борьбы с мошенниками, создают дополнительные стимулы иметь запас наличных на «черный день». Истории о том, что банки будут расценивать как мошеннические и блокировать средства граждан при переводах даже «сам себе» создают питательную среду для любителей теорий заговора и создают дополнительные поводы для нервозности.
В итоге к новым условиям придется адаптироваться всем: и людям, и бизнесу. Передача денег без веского с точки зрения госконтроля обоснования будет все сложнее, издержки предпринимателей вырастут, а вместе с ними и цены на товары и услуги.
Теперь каждому россиянину необходимо всегда быть готовым объяснить, откуда у него деньги, и зачем он их переводит. Особое внимание микробизнесу — добавляет Сергей Игошин.
— Самозанятым и фрилансерам важно соблюдать требования законодательства, вести документацию о своих доходах (поступлениях средств) и расходах, а также быть готовыми (при такой необходимости) предоставить разъяснения по своим финансовым операциям банку.
В одночасье наличные деньги не запретят, но и переход на полностью прозрачные безналичные операции уже неизбежен. Вопрос времени.
