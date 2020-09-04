Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу

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Такой вид снасти, как самодельная жерлица, очень распространён среди любителей рыбалки

Им пользуются не только профессионалы, но и начинающие рыбаки. Особое отношение к жерлицам объясняется тем, что ими можно ловить разного вида хищную рыбу, например, щуку, судака, налима. Вдобавок такой снастью ловят не только зимой, но и летом.

Особенность рыбалки на жерлицу



Любители подлёдного лова часто пользуются рыбалкой на жерлицу, хотя она менее азартная.

Отличительная черта жерлицы в том, что во время поклёвки леска свободно сматывается с катушки или мотовила. Установлено, что хищная рыба хватает приманку не сразу, а в любом случае она бросает наживку, если чувствует сопротивление.

Чтобы получать на жерлицу богатые уловы, надо научиться выбирать оснастку и грамотно ей пользоваться.

Продуктивная жерлица имеет особенности:

• легко изготовить собственными силами или переделать заводскую модель;

• удобно пользоваться при любых погодных условиях;

• не занимает много места, когда переносят;

• жерлица, установленная на лунке, видна издалека;

• хорошо чувствует поклёвку. Не боится порывов ветра.

Снаряжают жерлицу следующим образом:

1. На катушку с запасом наматывают толстую леску или шнур. Намотку выполняют очень плотно, чтобы на холоде она не провисала. При большом провисании не будет реагировать сигнальный флажок.

2. На поводок крепят двойной или тройной крючок. Перед крючком должно быть грузило, которое ограничит ход живца, а значит, не даст утянуть леску под корягу.

3. Над лункой устанавливают основу с катушкой и ярким флажком на пружине. Он подаст сигнал о клёве.

4. На крючок наживляют живца, а затем наживку опускают в лунку. Закреплённая на крючке приманка должна свободно двигаться в воде. Живца необходимо цеплять за спинной плавник, а при этом не повредить ему позвоночник. С травмой рыбка не будет активной и долго не проживёт.

5. После того как отрегулирована глубина погружения приманки, леску зажимают на катушке так, чтобы она легко освобождалась, когда её потянет рыба при заглатывании наживки. В качестве наживки обязательно используют обитателя того водоёма, где происходит ловля.

Неплохие результаты от зимней рыбалки будут, если периодически переставлять жерлицу для поиска рыбы.

Варианты жерлиц для зимней ловли



Конструкция жерлицы включает: основу, катушку и флажок. Главная разница между жерлицами состоит в их основе. К известным вариантам снастей для подлёдного лова относятся:

1. На платформе

Такой вариант снастей продаётся в рыболовных магазинах. Конструкция включает основу в виде пластикового диска, к которому крепят катушку и флажок.

Диск устанавливают на лунку, и он должен защищать её от замерзания. Через специальное отверстие под лёд опускают оснастку.

Недостаток магазинной жерлицы состоит в том, что пластик примерзает ко льду и трескается при его снятии. Чтобы этого избежать, опытные рыболовы меняют основу на деревянный диск.

Фото с сайта rybolovnyi.ru

2. Стоечные жерлицы

Конструкция у стоечной основы более компактная, чем на платформе. Вертикальную стойку изготавливают из дерева или металла. В рабочем состоянии флажок находится высоко, поэтому издалека заметно срабатывание.

Недостаток стоечной жерлицы в следующем: леска может вмёрзнуть в лунку, так как она остаётся открытой. Вдобавок требуется сверлить установочное отверстие для стойки.

3. Треноги

У треножной жерлицы основа держится на трёх точках. Она более устойчива, чем стоечный вариант. Такому приспособлению не страшны любые порывы ветра. Главные недостатки треноги — это сложная конструкция и открытая лунка.

Этот вариант жерлиц обычно применяют по последнему льду или при оттепели.

4. Подлёдные поставушки

Этот вариант жерлиц называют самоловами. Их после установки оставляют на длительное время, а затем регулярно проверяют. Обычно такие приспособления применяют в местах, где рыбалка — это не развлечение, а способ добычи ресурсов.

Основу поставушки составляет перекладина, которую устанавливают на лунке, и мотовило с запасом лески. Впоследствии, когда лунка замёрзнет, рядом бурят другую лунку, через которую меняют живца и забирают улов.

Самодельная жерлица



Зачастую рыболовы придумывают свои конструкции жерлиц или модернизируют заводские модели. Рассмотрим один из вариантов самодельной жерлицы.

Для изготовления понадобится:

• кусок резинового шланга;

• капроновая нитка;

• поводок с карабином;

• двойной крючок (двойник).

Из инструмента необходимо подготовить: острый нож, шило и зажигалку (для оплавления кончиков нитки).

Сборка жерлицы

Берут шланг и отрезают кусок, чтобы он был длиной примерно 10 сантиметров. Это будет корпус самодельной жерлицы.

Посередине шланга шилом делают дырку, а ещё одну дырку делают с противоположной стороны на любом конце шланга.

Затем берут примерно 810 метров капроновой нитки и продевают её в отверстие посередине шланга.

Пропускают нитку длиной до 30 сантиметров (так чтобы получилась петля, которая будет служить креплением) в отверстие на конце корпуса с внешней стороны шланга, так же как было сказано ранее, и крепко связывают нитки узлом между собой.

Теперь делают продольный надрез на другом конце шланга, глубиной до 1 см (для фиксации глубины погружения).

Корпус жерлицы готов. Наматывают оставшуюся часть нитки на самодельную жерлицу, а на конец капроновой нитки, которая намотана на шланг (корпус самодельной жерлицы), привязывают карабин поводка.

Ну и в конце вяжут крючок, а будет это двойник или тройник решает сам рыбак.

Готовую самодельную жерлицу удобно применять при подлёдном лове. Для тех, кто не знает, верхняя петля нужна для крепления жерлицы с помощью обычной палки (ветки). Разрез на корпусе жерлицы нужен для фиксации глубины живца.

В случае поклёвки срывается нитка с разреза, а размотанная нитка на корпусе показывает, что есть улов.

Бесспорно, что такая снасть недорогая, а её изготовление не занимает много времени. Вдобавок эта самодельная жерлица имеет одно важное преимущество — она не бросается в глаза, а значит, её можно оставить на ночь для увеличения улова.

Простая, на первый взгляд, сборка и оснастка жерлицы не исключает особенностей. Только аккуратная работа сделает приспособление удобным для подлёдного лова. Качественная жерлица и соблюдение техники жерличной ловли дают всегда богатый улов.

