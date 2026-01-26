Борода Бабая feat. Vere Dictum «Золото дураков» (интернет-сингл)

Борода Бабая feat. Vere Dictum «Золото дураков» (интернет-сингл)

Исполнитель: Борода Бабая feat. Vere Dictum, Название: «Золото дураков», Стиль: хоррор-панк, Год: 2025

«Золото дураков» - необычайно многозначное понятие. В эпоху «золотой лихорадки» так называли пирит и другие минералы, обманчиво похожие на вожделенный объект поисков. В 2008 году на экраны выходил американский приключенческий фильм «Золото дураков», где герой Мэтью Макконахи налаживает ищет с женой сокровища.

Если в ленте авантюрист наладил отношения с женой, то в народных сказках все происходит с точностью до наоборот: коварный металл сурово наказывает жадин, не даваясь им в руки. Именно это и происходит в совместной песне групп «Борода Бабая» и Vere Dictum «Золото дураков». Алчный охотник, углубляясь в лесную чащу, находит пещеру с сокровищами. Предостерегающая надпись на входе его отнюдь не останавливает. Песня «Золото дураков» примечательна не только ярко выраженной моралью, но и невероятно живыми и потешными описаниями свиней, обитающих в пещере. А вот причем тут эти животные, спойлерить не будем — предлагаем все же послушать песню!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
pressfoto / Freepik.com"/>
Скоро во всех школах России: многофакторная оценка поведения школьников – предтеча социального рейтинга
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий
Банковские карты © KM.RU, Илья Шабардин
Банки заблокировали миллионы карт физлиц: что было на самом деле
Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники
Избранное
Фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда»: танцуй, люби, твори
Ермен Анти & Art Chaos Community, 9 июня, Бар «Vintage» (Актобе)
Эпатажная Анна Плетнева
Гарик Сукачев и А.Ф. Скляр вспомнили песни о войне на 30-летии «Боцмана и Бродяги»
Женская привлекательность – что это такое?
Кинопремьера «Северный ветер» Ренаты Литвиновой: Матриархат давно пора вернуть назад?
Романтика провинциальных городов «Жить в хрущевке» (интернет-сингл)
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?
Рыба Фугу: кто она такая?
Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих
Мара помогла начать новый учебный год пострадавшим в Курской области детям
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации