Борода Бабая feat. Vere Dictum «Золото дураков» (интернет-сингл)

Исполнитель: Борода Бабая feat. Vere Dictum, Название: «Золото дураков», Стиль: хоррор-панк, Год: 2025

«Золото дураков» - необычайно многозначное понятие. В эпоху «золотой лихорадки» так называли пирит и другие минералы, обманчиво похожие на вожделенный объект поисков. В 2008 году на экраны выходил американский приключенческий фильм «Золото дураков», где герой Мэтью Макконахи налаживает ищет с женой сокровища.

Если в ленте авантюрист наладил отношения с женой, то в народных сказках все происходит с точностью до наоборот: коварный металл сурово наказывает жадин, не даваясь им в руки. Именно это и происходит в совместной песне групп «Борода Бабая» и Vere Dictum «Золото дураков». Алчный охотник, углубляясь в лесную чащу, находит пещеру с сокровищами. Предостерегающая надпись на входе его отнюдь не останавливает. Песня «Золото дураков» примечательна не только ярко выраженной моралью, но и невероятно живыми и потешными описаниями свиней, обитающих в пещере. А вот причем тут эти животные, спойлерить не будем — предлагаем все же послушать песню!