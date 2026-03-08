Уиткофф просил Москву не передавать Ирану разведданные

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам. Об этом Уиткофф сообщил во время пресс-конференции на борту президентского лайнера, пишет «Коммерсант».

«Я это решительно заявил», — ответил он на вопрос журналиста, связывался ли он с российской стороной по данной теме, а также выразил надежду, что такая помощь не предоставляется.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона доказательства содействия Москвы иранской стороне, стоявший рядом с Уиткоффом президент США Дональд Трамп ответил, что он «не знает». Глава Белого дома заявил, что такая поддержка все равно бесполезна: «Если они и передают информацию, это им не помогает. Если взглянуть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю... она им почти не помогает».

На замечание репортера о том, что своими действиями Россия вовлекает себя в чужой конфликт, а также может рассматривать поддержку Ирана как симметричный ответ на действия США, Трамп заявил, что текущий военный потенциал Тегерана уже подорван. «Послушайте, они могут передавать сколько угодно информации, но люди, которым они ее отправляют, уже разгромлены. Россию бы тоже разгромили. Любого бы разгромили. У нас величайшая армия на земле»,— заявил Дональд Трамп.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Россия предоставляет Ирану данные о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что участие Москвы в конфликте «не имеет значения». При этом она сказала, что Дональд Трамп из-за этого вряд ли откажется от переговорного процесса по Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет также уверил, что это «не беспокоит» Вашингтон.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2026, 23:48
    Гость: Блабла.

    Ага,
    Ну,значит Рф помогает с этим,не врали значит, я сомневался,
    но также писали что Рф вместе с китайцами помогают,но конечно, этот очередной шибздик Степа Витько никогда низачто нибожеупаси не попросит китайцев не помогать, :))

    Вот вам и пример разных весовых категорий.

  2. 08.03.2026, 23:13
    Гость: с биноклем на диване

    А сша перестанет Нводить американские ракеты по России которые запускаются с территории временно окупированной тн украины?
    Или как обычно, рф должна сделать "жест доброй воли", а американские удары будут продолжаться?

  3. 08.03.2026, 22:55
    Гость: бронежилетов и формы

    От Юдашкина? Это ж сколько бабла надо было освоить на таком проекте!

  4. 08.03.2026, 22:41
    Гость: ага,щас отбомбятся вдрызг по Ирану

    и с новыми силами и утроенной наглостью двинут оружие на Украину.чтобы устроить то же самое в России.Красавцы!

  5. 08.03.2026, 22:38
    Гость: Блабла. Сотрет Иран?

    Стиралки то у трумпа нет.
    :)))

    Полковник Дэвис: все критически важные объекты сша (базы и пр.)в регионе
    Уничтожены Ираном. Шансы сша на победу идут к нулю--
    .
    .
    Опровергай колонеля,напиши ему.
    Идритьтвоюналево

Все комментарии (38)
