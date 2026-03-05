США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками

Если перед западными и израильскими спецслужбами поставлена цель развалить страну до основания, то национальные меньшинства в таких случаях как инструмент всегда предпочтительней

Если верить утечкам в западных СМИ, США и Израиль нашли мощный инструмент по подрыву иранской государственности изнутри. Речь идет о разыгрывании сепаратистской карты – одно из проживающих в стране национальных меньшинств должно поднять вооруженное восстание против правительства. О чем идет речь и сработает ли этот сценарий?

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над вооружением курдских сил с целью разжигания восстания в Иране, пишет CNN. По словам неких источников, администрация президента Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки. Также The Wall Street Journal утверждает, что Трамп готов поддержать иранских ополченцев, готовых взять в руки оружие для смены власти в стране, и продолжает обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить убитого лидера страны.

Иранские курдские вооруженные силы насчитывают «тысячи бойцов», действующих вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане, говорится в материале CNN. Ранее в этом месяце Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударах по антииранским группировкам в Иракском Курдистане. В КСИР заявили, что эти курды планировали проникнуть на территорию Ирана и «действовать против исламской родины».

По словам высокопоставленного представителя иранских курдов, во вторник Трамп также провел переговоры с президентом Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) Мустафой Хиджри. Этот же источник утверждает, что в ближайшие дни силы иранской курдской оппозиции примут участие в наземной операции на западе Ирана. «Мы считаем, что сейчас у нас есть большие шансы», – сказал источник и добавил, что ополченцы рассчитывают на поддержку США и Израиля.

В воскресенье Трамп также позвонил лидерам иракских курдов (предположительно, это были традиционный лидер части курдов Масуд Барзани), чтобы обсудить военную операцию США в Иране и возможности сотрудничества между США и курдами по мере продвижения миссии, сообщили два американских чиновника и третий источник, знакомый с ходом переговоров. По мнению CNN, любая попытка вооружить иранские курдские группировки потребует поддержки со стороны иракских курдов, чтобы обеспечить транзит оружия и использовать Иракский Курдистан в качестве плацдарма.

Один из источников CNN сообщил, что идея заключалась в том, чтобы курдские вооруженные силы вступили в бой с иранскими силами безопасности и сковали их действия, чтобы «безоружные иранцы в крупных городах могли выйти на улицы и не подвергнуться расправе, как это было во время январских беспорядков». То есть курды должны выполнить роль вспомогательного корпуса, который оттянет иранские силы безопасности к границе для того, чтобы обеспечить провоцируемое США и Израилем восстание против «ненавистного режима аятолл».

Израиль ранее также сделал ставку на распад Ирана по национальному признаку. Ради этого Тель-Авивом поддерживалось, в частности, движение белуджей на юго-востоке страны.

Это оказалось бесперспективной затеей, поскольку, во-первых, иранские спецслужбы смогли быстро разгромить наиболее радикальное крыло белуджистанского движения, а, во-вторых, сами белуджи оказались в массе своей не заинтересованы в противостоянии со всеми государствами, на территории которых проживает этот народ: Ираном, Афганистаном и Пакистаном.

Курды в этом плане более перспективны. Они имеют развитую военную инфраструктуру, зачатки государственности и в Ираке, и в Иране, долгий опыт взаимодействия с ЦРУ (преимущественно негативный), но главное – действительно склонны рассуждать о создании единого курдского государства на территории Турции, Ирака, Сирии и Ирана.

В Иране проживает примерно семь млн курдов, иранский город Керманшах – одна из исторических и религиозных святынь курдского народа. Там существует что-то вроде культурной автономии, выходят газеты на курдском языке, действуют школы. При этом любые власти Ирана никогда не пойдут на создание политической автономии курдов, поскольку это тут же породит эффект домино и может привести к распаду иранской государственности.

Без внешней подпитки и давления перспектива распада Ирана по национальным квартирам не слишком велика. Белуджам это вообще оказалось не надо, азербайджанцы в Тебризе чувствуют себе весьма комфортно и лишь курды представляются людям в Вашингтоне и Тель-Авиве доступным инструментом расшатывания Ирана.

В Тегеране воспринимают подобные угрозы всерьез. Части КСИР перебросили в район Меривана в Иранском Курдистане в рамках подготовки к возможным столкновениям с курдскими прокси США. Были нанесены превентивные удары по курдским отрядам на территории Ирака – они якобы готовились к проникновению на территорию Ирана (поражен лагерь Азади, где обитают иранские сепаратисты). На иранском телевидении утверждают, что подготовка курдов велась несколько месяцев, а по версии CNN, ЦРУ прямо сейчас готовит курдов для наземной операции. Кто такие вообще сегодня «курдские сепаратисты» в Иране?

Существует некая Коалиция политических сил Иранского Курдистана (CDFIK), которая на словах объединяет разнородные курдские группы, радикально отличающиеся по идеологии и видению будущего Курдистана. По факту это лишь ситуативная совещательная конференция, поскольку единого органа управления курдским движением не предусматривает. Например, в нее входит PJAK – дочерняя организация Pабочей партии Курдистана сидящего в турецкой тюрьме Оджалана, которая признана в США и ЕС террористической организацией. Ее представительница Пейман Виян (это псевдоним, взятый в честь погибшей в 2015 году в Сирии известной курдской активистки и певицы) заявила, что никаких контактов с США у них не было.

Также в эту коалицию формально входят PAK, Khabat и Komala. Все эти курдские военизированные структуры базируются в Ираке и в значительной степени зависимы от правительства Курдской автономии (КА) в Эрбиле. При этом они радикально отличаются по идеологии и никогда на земле друг с другом не договорятся. Например, Khabat – это курдские националисты с уклоном в исламизм, а Komala формально считалась марксистко-ленинской и чуть ли не «структурой КГБ» в шахском Иране, но в последние лет двадцать успешно сотрудничает с американцами, на словах не отходя от левацкого восприятия мира.

CNN утверждает, что власти США общались с руководством КА в Ираке, но в Эрбиле дипломатично утверждают, что не могут позволить, чтобы с их территории планировались удары по другой стране. В то же время по территории Иракского Курдистана постоянно прилетает из Ирана. Утверждается, что разрушена станция ЦРУ, серьезно пострадала американская база в самом Эрбиле, наносился удар по последней остающейся в Иракском Курдистане американской военной базе Аль-Харир. И курдскому правительству в Эрбиле очень не хотелось бы, чтобы иранские атаки были бы перенесены на собственно курдские объекты.

Поэтому на словах Эрбиль будет дистанцироваться от любых действий против Ирана, перекладывая ответственность на некие «независимые формирования», которые государственным органам власти формально не подчиняются. Кроме того, правительство Иракского Курдистана никакие проекты «Великого Курдистана» от Армении до Персидского залива не поддерживает. Там привыкли к автономному существованию еще со времен Саддама, туда не проникают радикальные маоистские идеи РПК Оджалана, а жить на нефтяные отчисления при поддержке США весьма удобно.

Другое дело, что Вашингтон в ответ может требовать более активного участия в происходящем, но пока Эрбилю удается лавировать. Курды в Ираке – это не горцы Сирии и Турции, которых легко ЦРУ обманывало пустыми обещаниями военной поддержки. Участие в попытках дестабилизации Ирана по национальному признаку приведет к дестабилизации самого Иракского Курдистана, резкому росту антиправительственных настроений и радикального исламизма, который курдам не свойственен. Там скорее доминируют национализм и странно с ним сочетающиеся левацкие идеи.

Несмотря на большую численность (по разным подсчетам – от 40 до 50 млн человек), курды традиционно разобщены и кланово, и по двум основным диалектам языка, и религиозно, и политически. Да и западные страны, а также Турция, США и Израиль, не готовы к созданию огромного курдского государства или даже крупной курдской автономии.

Наиболее здравомыслящие курдские политики понимают, что последние десятилетия разные страны пытались использовать курдов для достижения своих целей, а затем бросали на произвол судьбы. Последний яркий пример случился в последние месяцы, когда американцы оставили без поддержки курдов Сирии, как только те попытались восстановить отношения с новым правительством в Дамаске. Сирийские курды в результате были вынуждены уйти даже из Рожавы, которую считали чуть ли не своей новой столицей. Поэтому все эти утечки похожи, скорее, на традиционную для ЦРУ манипуляцию курдами.

В любом случае попытки дестабилизировать Иран, разыгрывая национальную карту, наверняка будут продолжаться. Если перед западными и израильскими спецслужбами поставлена цель развалить страну до основания, то национальные меньшинства в таких случаях как инструмент всегда предпочтительней. Однако реальных перспектив участия курдских военизированных формирований в подобной операции на данный момент не просматривается. Курдский народ как таковой – не угроза иранской государственности, а одна из ее основ.