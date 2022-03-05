Лидер «Черной Ленточки» сыграл в Москве лучшую музыку в мире

Лидер минской группы «Черная Ленточка» Владимир Селиванов дал первый за несколько лет акустический концерт в Москве в клубе «Алиби» 26 февраля

«Черная Ленточка» делает лучшую музыку в мире. Это утверждение Владимира Cеливанова стоит принять за чистую монету. Особенно, если знать, что он самозабвенно репетирует эту самую музыку сутками напролет, оттачивая ее до совершенства, и учитывать пять выпущенных за неполных семь лет существования альбомов (ещё как минимум четыре диска находятся в работе).

Конечно, старым поклонникам «Красных Звезд» немного жаль прежней селивановской группы. Но, во-первых, он от ее наследия не отрекался, продолжая его исполнять, но им отнюдь не ограничиваясь. Во-вторых, эти песни раскрываются совершенно по-другому в новом обрамлении. Сегодня Селиванов с облегчением признается, что многие из этих вещей, наконец, выглядят именно так, как звучали у него в голове ещё в 90-е.

Казалось бы, что можно передать в одиночку в акустике? В лучшем случае, каркас песен. Но в том-то и дело, что сегодня Селиванов их исполняет совершенно иначе, нежели во времена «Красных Звезд». Играя в Москве примерно 1 час 40 минут чистого времени, он исполнил всего 20 песен, при этом не сыграв откровенно длинных, вроде «Заклинания» (хотя просили). С толком, с расстановкой он открыл программу Плёнками, добавив а нее изрядную порцию фолковых мотивов и протяжных вокализов.

«Вижу далеко» напомнила об альбоме «Красных Звезд» «Кругозор», последний экземпляр тиража которого был продан буквально перед концертом. Ощущение такой же беспредельности рождала недавняя песня «Черной Ленточки» из альбома «Правда» «Десант штурмует небеса» с парафразом на знаменитую советскую песню: «Нет у бесконечности начала, нет у бесконечности конца».

Между песнями Владимиру Селиванову приходилось делать паузы на отстройку гитары, струны которой «текли, как зрачки под героином». Общение с залом в эти мгновения было кратким, но весьма содержательным. Заказ на «веселенькое» музыкант выполнил с помощью «Последнего лета детства». «Веселее стало, теперь мне самому захотелось спеть ужасно грустное», - признался он перед «Песней берсерка».

Музыка «Черной Ленточки» требует всецелого вовлечения и полнейшей самоотдачи, поэтому Селиванов довольно остро воспринимал желание некоторых зрителей поговорить во время исполнения композиций о чем-то постороннем, пригрозив даже разбить гитару о головы болтунов. Инструмента, по его словам, будет не жалко, потому что знакомая художница вновь сможет воспроизвести хохломскую роспись на корпусе — благо, образцы сохранились. К тому же левый шум сбивал Селиванова с ритма, по поводу чего он рассказал анекдот о французском утреннем дворнике. Нашлись такие, кто использовал эту ремарку как повод заказать песню «Дворник» на стихи Даниида Хармса — и позже она действительно прозвучала.

Относительно песни с лейтмотивом «Прыг-скок, шел дурачок» Селиванов заметил, что ее некоторые слушатели в ВК почем зря объявили «плагиатом» на «Гражданскую оборону». Кто-то из зала продолжил настаивать на этой ошибочной мысли. Ему автор доходчиво объяснил, что в данном случае Егор Летов с помощью узнаваемых образов предстает как герой этой песни-посвящения.

Ближе к финалу Селиванов порадовал поклонников целой серией знаковых вещей, вроде «Баррикадной», «Подснежников», «Перекрестка» и «Северного кладбища». Напоследок была совершенно потрясающая новинка со строчкой «На безымянной глубине сошёлся клином белый свет». Прощаясь, певец выразил надежду, что долгой паузы в московских концертах на сей раз не будет, а значит — новая встреча не за горами.