Лидер «Пилота» проверил работу московских стоматологов

Концерт в честь 27-милетия группы «Пилот» состоялся в клубе 1930 Moscow 16 февраля 2024 года

Команда, ведомая Ильей «Чертом» Кнабенгофом, достигла возраста Михаила Лермонтова и Курта Кобейна. Дальше, как говорится, гусары молчать, ибо - не дождетесь. Глядя, как Илья Черт азартно обыгрывает каждую фразу, думаешь, что сейчас «Пилот» находится на пике своего развития. Но где гарантия, что он вновь и вновь не будет прыгать выше своей головы?

Поначалу Илья Черт, как это нередко с ним бывает, не отвлекался на пространные комментарии, отстреливаясь одними хитами - «Небо», «Рок», «Нет вестей с небес», «Сердце машины», «Ч\б». Закономерным образом в эту череду затесалась и песня из раннего периода группы - «Трамвайная». Глядя, как стройно выкрикивает зал вместо вокалиста имя «Ангия Барто!», можно было задуматься над тем, что у этого поколения есть будущее. Ну а Илья Кнабенгоф был просто в ударе, досадливо стуча себе кулаком по голове на строчке про забывание дороги домой из «Рока», трясясь мелкой дрожью при упоминании о трусливых собаках в «Нет вестей с небес» и эффектно совмещая боевую стойку с крестным знамением на строчке про «архистратига» рукопашного боя из «Неродины».

«Сегодняшним днем» включала ценную речь лидера «Пилота» о том, что «счастье возможно только в одном месте и в одно время — здесь и сейчас». В благодарность за такое важное напоминание зал потом долго скандировал «с днем рождения!» Зароненные Ильей Чертом зерна упали в благодатную почву, потому что уже во время следующей песни «Осень» девушка с красивым декольте из вип с зоны отрывалась так, что упоминаемое в песне «босоногие детское счастье» явно в ее случае сработало.

Перед песней «Шнурок» певец задумал «проверять, насколько хорошо работают стоматологи в Москве». Для этого он попросил зрителей орать только одну букву — А. По замыслу Ильи Черта, для этого все широко должны были открыть рты, и тогда он воочию увидит «качество работы зубных техников». «Ноты придумали трусы, а для Господа важно ваше искреннее сердечное участие», - приободрил певец тех, кто не решался выразить свои эмоции предписанным манером.

Исполнив «Королевство шлюх», Илья Черт счел нужным пояснить смысл названия этой песни для тех, кто пришел на концерт впервые. «Это не страна и не территория земли. Королевство шлюх внутри тебя, если ты его однажды принимаешь. Главное — не поставить в своем сердце штамп кровью, взяв 30 поганых монет и продав душу».

Раздольная «Тайга» предварила более поздние, но схожие по настроению песни из нового альбома «Пилота» «Тыгыдым» - «Красиво жить не запретишь» и «Апрель». А балладу «Кеды со звездами» Илья Кнабенгоф по традиции посвятил нашим отцам-хиппи. За «Большой питерский блюз», по его мнению, власти северной столицы давно уже задолжали группе. Музыкант радушно пригласил жить в Питер всех, кто устал в Москве делать деньги, только для начала посоветовал им обзавестись справкой из психушки о наличии душевных болезней — иначе могут и не пустить.

Прежде, чем «Пилот» исполнил знакомящую с группой «Маму», концертный директор «Пилота» Даниил Петровский вынес на сцену праздничный торт. Инструменталисты наперебой принялись пробовать лакомство, а Илья Черт порадоввлся, что все вокруг стали взрослыми, поэтому больше не тыкают друг друга лицом в угощение, как встарь.

Между тем, техник группы Федор Шабалин организовал раздачу детям в зале апельсинов из гримерки. Илья Кнабенгоф проинструктировал малышей, что фрукты – заговоренные, их волшебство действует в течение семи дней, для закрепления эффекта кожуру надо зарыть «в самом правильном месте квартиры», где справляют нужду коты, а с загаданными желаниями хорошо бы поосторожнее, так как «мы хотим жить».

К некоторому огорчению Ильи Черта, барабанщик Никита Белозеров отказался петь «Сибирь», поэтому песня прозвучала в аутентичном виде. Зато на исполнение чужой песни не поскупился сам вокалист, выдав на гора в честь своих учителей в роке «Группу крови» «Кино». Ну а ускорить приближение весны была призвана сыгранная напоследок в акустике «Оттепель».