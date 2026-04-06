Индия – точка сборки нового мира: Всемирный Общественный Саммит: Индия собрал мировое сообщество в Нью-Дели

Всемирный Общественный Саммит «Новый мир: Индия в архитектуре общего будущего» состоялся в Нью-Дели с 23 по 26 марта 2026 года

Событие стало новым этапом формирования глобальной гуманитарной повестки, открыв международный цикл региональных общественных саммитов 2026 года – «Индия», «Арабский мир», «Латинская Америка», «Африка» и «Европа». По итогам этих мероприятий будут сформированы практические инициативы и предложения гражданского общества для представления на Втором Всемирном Общественном Саммите «Новый мир: ценности, которые объединяют» в Москве в сентябре 2026 года.

Саммит объединил более 1500 политиков, дипломатов, учёных, представителей бизнеса, медиа, религиозных и общественных организаций, а также молодёжных лидеров из 27 стран, в том числе – представителей 7 мировых религий. Организаторами выступили Ассамблея Народов Мира и Торгово-промышленная палата БРИКС.

В рамках Саммита состоялось 17 международных мероприятий, которые освещали более 70 журналистов из разных стран мира.

– Планета устала от несправедливости, устала от войн, устала от политиков, которые не видят нужд народов. А то, о чём говорим мы с вами, — это только счастье и благополучие наших семей, наших детей, уважение к старшим, традиционные семейные ценности. Об этом надо говорить громко, чтобы слышал весь мир, – заявил в напутствии Саммиту Генеральный секретарь Ассамблеи Народов Мира Андрей Бельянинов.

23 марта

В первый день Саммита состоялось открытие Международного медиаклуба Ассамблеи Народов Мира – постоянной платформы взаимодействия представителей международного медиасообщества, направленной на развитие ценностной коммуникации и укрепление глобального диалога, а также заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи Народов Мира. Космонавт Олег Скрипочка объявил о своих планах на участие сразу в нескольких мероприятиях Саммита.

24 марта

Второй день Саммита был посвящен вопросам счастья, устойчивого развития и объединения общества на основе общих ценностей. Центральным событием стала конференция под эгидой ЮНЕСКО, где обсуждались духовное единство, межкультурный диалог и роль гуманитарных принципов в современном мире.

В этот день также состоялись многочисленные круглые столы и встречи с участием образовательных и международных организаций. Участники обсуждали роль семьи, культуры и ценностей в достижении общественного благополучия. Выставка «Мир рисует счастье» с работами индийских авторов удачно дополнила программу, подчеркнув значение искусства в международном диалоге.

25 марта

Центральным событием третьего дня стало пленарное заседание. Его участники — представители международных организаций, академического сообщества и общественные деятели — обсудили ключевые выводы и договорились о дальнейших шагах по продвижению идей благополучия, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия. Итогом стало закрепление достигнутых договоренностей в Делийской декларации и общее понимание необходимости продолжения сотрудничества на глобальном уровне.

26 марта

В заключительный день Саммита состоялся форум «Кино и сценарии нового мира осознанного единства», где эксперты из восьми стран обсудили кино как инструмент народной дипломатии. Итогом стало подписание шести протоколов о сотрудничестве, включая создание международной киношколы микродрамы «Единство».

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Ассамблеей Народов Мира и индийским Центром исследований международных отношений (CSIR).

Параллельно состоялись круглые столы: «Космос — общее будущее человечества» с участием космонавта Олега Скрипочки, «Формула национального счастья» с акцентом на роль культурного наследия, а также молодёжный круглый стол «Поколение единства».

В этот день также завершилась красивая творческая акция по раскрашиванию скульптуры слона — символа объединяющей силы культуры.

Одним из важнейших результатов саммита стало принятие Делийской декларации, Главный принцип документа — «Единство человечества раскрывается через уважение цивилизационного многообразия, достоинство личности и совместную ответственность за будущее». Он фиксирует переход от диалога к совместному созиданию и служит идеологической основой дальнейшего развития глобального взаимодействия.

—Сегодня в Нью-Дели произошло нечто большее, чем просто международное событие. Здесь была заложена новая логика взаимодействия, где ценности становятся основой политики, диалог — инструментом развития, а доверие — главным ресурсом будущего, — отметила по результатам мероприятия председатель Генерального совета Ассамблеи Народов Мира Светлана Смирнова.

Ассамблея Народов Мира — международный союз неправительственных организаций, формирующий гуманитарную платформу сотрудничества народов мира на основе доверия, взаимного уважения и общих ценностей.

Фотографии предоставлены организаторами проекта