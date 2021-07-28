А что, так можно было? Как в России выигрывают суды об отказах от ПЦР-тестов и вакцинации

13:32 28.07.2021

Масками, ПЦР-тестами и обязательной вакцинацией недовольны многие, но в судах свои отказы от них отстаивают единицы. Выигрывающих эти суды - еще меньше, но такие примеры есть

Вопрос законности коронавирусных ограничений с начала пандемии был лишь дискуссионным, пока государство не стало отвечать на него вполне ощутимыми штрафами за отсутствие масок и отстранением от работы из-за отказа сдавать ПЦР-тест. Недовольных было много, единицы пошли в суды. «Фонтанка» собрала случаи самых упорных противников масок, ПЦР-тестов и вакцинации, которые дошли до суда и выиграли его.

Пожалуй, первой иконой ковид-диссидентства стала «петербургская Сарра Коннор» Алла Ильина, сбежавшая в самом начале пандемии из Боткинской больницы. Несмотря на отрицательные анализы на грипп и парагрипп (о свободной сдаче теста на коронавирус тогда и не мечтали), Роспотребнадзор через суд добился ее принудительной госпитализации. Не найдя взаимности в российском суде, женщина обратилась в ЕСПЧ.

Свободолюбивым сестрам по несчастью Ильиной из регионов удалось добиться от правосудия большего. Особенно преуспела в этом Оксана Дивисенко из Воронежа. Если начинать с истоков, в мае 2020 года она стояла в центре города в одиночном пикете, посвященном тому, что маска не защищает от коронавируса. За это суд первой инстанции оштрафовал ее по ставшей стандартной ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») на 1000 рублей. Суд апелляционной инстанции решение отменил и прекратил производство.

В сентябре 2020 года у одного из коллег Дивисенко по Диспетчерскому центру управления перевозками Юго-Восточной дирекции управления движением РЖД нашли коронавирус. Ее вместе с другими сотрудниками центра как контактных временно отстранили от работы, чтобы обследовать коллектив на наличие инфекции. В отношении Дивисенко руководство выпустило два постановления — о 14-дневной изоляции и об отстранении. Вернуться на работу женщина могла только с закрытым больничным листом и отрицательным тестом на коронавирус.

Когда врачи частной поликлиники, которых прислала компания, приехали к Дивисенко, чтобы взять у нее пробы на анализ, «получили категорический отказ» от лабораторного обследования. В течение месяца она так и не сдала тест, после чего сотрудники Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту нашли в ее действиях состав административного правонарушения по «санитарной» ч. 2 ст. 6.3 КоАП.

Суд оштрафовал диспетчера за демарш на 16 тыс. рублей. Первая апелляция оказалась неудачной, но вторая - даже очень. Воронежский областной суд посчитал значимыми юридическими обстоятельствами факт контакта женщины с заболевшим коллегой. Поскольку она «последовательно» заявляла о том, что не контактировала с больным COVID-19, доказать обратное не получилось, наказание было отменено.

Тогда же в сентябре Дивисенко потребовала от своего диспетчерского центра выплатить ей неполученную зарплату за период с 28 августа (дата начала отстранения) по 17 ноября. Суд первой инстанции хоть и признал, что работодатель не имеет права принуждать сотрудника к ПЦР-тестированию, если он не является обязательным элементом медосмотра, но решил, что можно отстранить сотрудника без сохранения зарплаты на время устранения обстоятельств.

В июне 2021 года женщина обжаловала вердикт, суд постановил отменить решение и вынести новое. Оно пока не отразилось в электронной картотеке дел, но на своей странице «ВКонтакте» Дивисенко рассказала, что суд обязал структуру РЖД выплатить ей зарплату за 3,5 месяца.

Помимо этого на ее счету выигранное дело об отмене двух выговоров за отсутствие маски. Поскольку в приказе организации не было прописано использование именно медицинских масок, «истица использовала платок для защиты органов дыхания, что не означает нарушение правил, установленных работодателем», посчитал суд. К тому же он отметил, что наказание слишком суровое, оценочные суждения в приказе о выговорах недопустимы, а слова Дивисенко о психологическом давлении со стороны представителей работодателя обоснованы.

«Теперь следующий этап - вакцинация», - говорит женщина на своей странице «ВКонтакте», как бы пугая, что готовится нанести следующий удар.

Медсестра Елена Киселева из городской больницы №5 в Тольятти в апреле рассказала, как ее уволили с работы за прогул. По словам женщины, она находилась на больничном, а когда вышла с него обнаружила, что уволена. Она посчитала, что истинной причиной стал отказ от вакцинации. Как сообщил 20 июля телеканал «Царьград», Киселева обратилась в суд, тот признал увольнение незаконным и обязал восстановить ее на работе. После этого она не осталась в учреждении и уволилась сама, выяснили журналисты.

Также в «антипрививочных» каналах часто приводят в пример историю кардиолога Натальи Ионовой, которая якобы попала под сокращение в Областном центре медицинской реабилитации и связала это со своими высказываниями и деятельностью «по разоблачению короновирусной аферы».

«Я, кстати, не расстроилась, потому что ожидала чего-нибудь подобного. Я была уверена, что выиграю суд, - рассказала она «Фонтанке». - Мы в суде обжаловали порядок увольнения. Если бы он был выполнен правильно, тогда перешли бы к обжалованию сокращения должности, но работодатель наделал столько ляпов, что суд закончился в одно заседание».

Исход победный. Промышленный районный суд Оренбурга удовлетворил требования истицы частично. Он признал незаконным приказ об ее увольнении в связи с сокращением, обязал восстановить ее на работе и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула в размере 70 159 рублей, а также компенсацию морального вреда - 3000 рублей.

«Когда вернулась на работу, большинство коллег меня поздравило. Сейчас работаю, как будто ничего не бывало. Начмед, которая исполняла обязанности главного, заявила, что это не её решение, сама она против меня ничего не имеет», - поделилась с «Фонтанкой» Ионова.

Эти случаи похожи больше на исключение, чем на правило. В Москве, например, попытка ведущего инженера Центробанка Натальи Панаевой получить через суд компенсацию в 1 млн рублей провалилась, рассказала она на антипрививочном интернет-митинге 20 июня. Как сообщал Telegram-канал Mash, сотрудница взбунтовалась против принуждения к сдаче ПЦР-теста, за это работодатель наложил на нее дисциплинарное взыскание и сократил зарплату.

В разобранных случаях восстановления на работе юридически увольнение происходило не из-за отказа от вакцинации, а по иным причинам. Если уволить из-за отказа от прививки не могут, то отстранить без сохранения зарплаты - запросто. Как говорил ранее Роструд, работодатели из некоторых сфер при ряде условий даже должны сделать это, перед этим запросив письменный отказ от прививки. В интернете образцов таких навалом, антипрививочники и ковид-диссиденты охотно делятся ими друг с другом.

В сети появились даже юристы, готовые бесплатно оказать помощь в случае принуждения к вакцинации. В Калужской, Рязанской, Тульской областях, к примеру, такие услуги предлагают отделения партии «Справедливая Россия - За Правду». Позиция федерального руководства партии: прививаться нужно, увольнять за отказ от вакцинации - нельзя. В петербургском отделении партии «Фонтанке» сообщили, что работают по всем случаям нарушения прав граждан, но конкретно по вакцинации никто пока еще не обращался.

Что касается коллективных исков, с ними у антипрививочников совсем не клеится.

Верховный суд на днях отказался исключать коронавирус из списка опасных заболеваний, как того потребовали «Лига защитников пациентов» и более 1000 россиян, а Независимая ассоциация врачей проиграла суд по иску к Минздраву об отмене регистраций российских вакцин от Covid-19. Напомним, что организация-истец связана с Общенародным союзом возрождения России объявленной в международный розыск по обвинению в мошенничестве самарчанки Светланы Лада-Русь. Основной сайт ОСВР заблокирован по решению Роскомнадзора.

Автор: Евгения Горбунова