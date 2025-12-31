Новая звезда на южной хип-хоп сцене

Новая звезда на южной хип-хоп сцене

NSouth+ — нижегородский продюсер и исполнитель, представляющий творческое объединение VIRTUAL STATION

На счету артиста более 50 композиций различных стилей: хип-хоп, поп, рок, электро, диско.

Предлагаем вашему вниманию некоторые треки NSouth+:

«Столица закатов» (совместно с ALLK1DE). Максисингл сочетает лирику и дерзость, погружает слушателей в атмосферу рваного ритма мегаполисов. В нём рассказывается история простых парней, чьи мечты иногда кажутся несбыточными, но именно эта борьба превращает жизнь в захватывающее приключение.

«Вечность» (совместно с Ed Monzo). Лиричный трек, наполненный искренностью и эмоциями. «Вечность» погружает слушателя в атмосферу романтической привязанности и неповторимой связи двух сердец.

«Художник» (совместно с cashdrug, Boeing Boy). Композиция повествует о Мире глазами художника. В треке автор говорит о том, что каждому человеку по силам разукрасить жизнь яркими цветами.

А в ближайшее время мы ожидаем и танцевальную композицию «В споре» от Nsouth+. Это будет эмоциональный трек с внутренним напряжением, отражающий трудности коммуникации и стремление к гармонии. Не пропустите премьеру 16 января 2016 года!

