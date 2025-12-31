Новая звезда на южной хип-хоп сцене

NSouth+ — нижегородский продюсер и исполнитель, представляющий творческое объединение VIRTUAL STATION

На счету артиста более 50 композиций различных стилей: хип-хоп, поп, рок, электро, диско.

Предлагаем вашему вниманию некоторые треки NSouth+:

«Столица закатов» (совместно с ALLK1DE). Максисингл сочетает лирику и дерзость, погружает слушателей в атмосферу рваного ритма мегаполисов. В нём рассказывается история простых парней, чьи мечты иногда кажутся несбыточными, но именно эта борьба превращает жизнь в захватывающее приключение.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/38795794?utm_source=web&utm_medium=copy_link" rel="nofollow" target="_blank">Столица закатов: ритм улиц и поэзия выживания</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/12873152" rel="nofollow" target="_blank">ALLK1DE</a> на Яндекс Музыке

«Вечность» (совместно с Ed Monzo). Лиричный трек, наполненный искренностью и эмоциями. «Вечность» погружает слушателя в атмосферу романтической привязанности и неповторимой связи двух сердец.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/38348298?utm_source=web&utm_medium=copy_link" rel="nofollow" target="_blank">Вечность</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/9411813" rel="nofollow" target="_blank">NSouth+</a> на Яндекс Музыке

«Художник» (совместно с cashdrug, Boeing Boy). Композиция повествует о Мире глазами художника. В треке автор говорит о том, что каждому человеку по силам разукрасить жизнь яркими цветами.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/37577913?utm_source=web&utm_medium=copy_link" rel="nofollow" target="_blank">Художник</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/9411813" rel="nofollow" target="_blank">NSouth+</a> на Яндекс Музыке

А в ближайшее время мы ожидаем и танцевальную композицию «В споре» от Nsouth+. Это будет эмоциональный трек с внутренним напряжением, отражающий трудности коммуникации и стремление к гармонии. Не пропустите премьеру 16 января 2016 года!