Новая звезда на южной хип-хоп сцене
На счету артиста более 50 композиций различных стилей: хип-хоп, поп, рок, электро, диско.
Предлагаем вашему вниманию некоторые треки NSouth+:
«Столица закатов» (совместно с ALLK1DE). Максисингл сочетает лирику и дерзость, погружает слушателей в атмосферу рваного ритма мегаполисов. В нём рассказывается история простых парней, чьи мечты иногда кажутся несбыточными, но именно эта борьба превращает жизнь в захватывающее приключение.
«Вечность» (совместно с Ed Monzo). Лиричный трек, наполненный искренностью и эмоциями. «Вечность» погружает слушателя в атмосферу романтической привязанности и неповторимой связи двух сердец.
«Художник» (совместно с cashdrug, Boeing Boy). Композиция повествует о Мире глазами художника. В треке автор говорит о том, что каждому человеку по силам разукрасить жизнь яркими цветами.
А в ближайшее время мы ожидаем и танцевальную композицию «В споре» от Nsouth+. Это будет эмоциональный трек с внутренним напряжением, отражающий трудности коммуникации и стремление к гармонии. Не пропустите премьеру 16 января 2016 года!
