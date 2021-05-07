Ногу Свело! «Хочу бодаться!»

Исполнитель: Ногу Свело!, Название: «Хочу бодаться!», Стиль: рок, Год: 2020

После череды запретов, которые преследуют в последнее время «Ногу Свело!», складывается ощущение, что она стала едва ли не главной протестной группой. Но есть все основания полагать, что это вовсе не то, чего осознанно добивался Максим Покровский. При этом ощетиненные песни ему по-прежнему удаются ничуть не меньше, чем шуточные. Альбом с задиристым названием «Хочу бодаться!» подтверждает эту мысль, но лишь отчасти.

Между «хочу» и «буду» - дистанция огромного размера. Вот и герой заглавной песни диска свой нонконформистский запал растрачивает попусту, потому что, помимо «бодания» он желает также «размножаться» и «упороться». Силы растрачиваются попусту, о чем свидетельствуют обессиленные хрипловатые вокализы в припевах.

Дилемма между гедонизмом и аскетизмом обостряется в совместной с группой 25/17 песне «Эротические сны». Пока Максим Покровский красочно описывает безумства пошедших вразнос Дела Мороза и космонавта, суровые парни из 25/17 тычут нас мордой в нашу же собственную грязь, напоминая, что наши оплывшие шальным жиром тела — лишь маргарин на сковороде кукловодов общества потребления. А идиллическая картинка в «Лето нашем гетто» вполне заманчива, пока не задумываешься о месте действия песни и не поймешь, что прозябание в гетто — результат нашей же невоздержанности.

Попытка переложить ответственность на какого-нибудь козла отпущения прослеживается в «Пушистом гноме». Она воспринимается как своего рода продолжение мегахита «Яйца Фаберже», южный гость столицы в котором был юн и робок, а теперь вырос, обзавелся ипотекой, забил холодильник до отказа алкоголем и норовит соблазнить замужнюю соседку. Да еще при этом и огрызается: «Слюшай, ты по-рюсскь нэ панымаишь?»

Торжество аскетичного пути воина наблюдаем в жизнеутверждающей песне «Самурай». Друзья пытаются утянуть этого вояку в свой алкогольный ад, но он непреклонен, хотя и абсолютно один. Песня стала настоящим украшением восточного цикла «Ногу Свело!», в которой уже имеются такие жемчужины, как «Китайские колокольчики» и «Идем на восток».

В традиционном для «Ногу Свело!» предисловии к альбому «Добрым покупателям!» Максим Покровский справедливо указывает на двойственность продукта, который писался по обе стороны океана, разумея при этом и океан нашей собственной крови. Вероятно, из пучин последнего выросли самые серьезные песни - «Самолеты-поезда» и «Падший ангел». И даже в новой версии «Хару-Мамбуру» «Карамба-мамба» чудится какое-то подспудное напряжение, свойственное саундтреку к шпионскому фильму. А в казалось бы в сугубо развлекательном англоязычном номере «Sexy» есть надрыв в духе Федора Чистякова.

Похоже, в «Хочу бодаться» музыканты «Ногу Свело!» действительно приблизились к параметрам идеального альбома!