5 советов начинающему кулинару

17:21

Вы вдруг решили пойти на кухню, открыть холодильник и начать готовить?

Независимо от того, подталкивают ли вас к этому обстоятельства или вы решили самостоятельно войти в мир кулинарной гастрономии, знайте – вы большие молодцы, раз решились попробовать новое. И это умение обязательно пригодится вам. Особенно, если вы захотите стать родителем.

Когда у тебя есть дети, приготовление пищи обычно превращается в настоящий интерес или даже в хобби. Все начинается с овощных супов, затем молодые родители стараются накормить ребенка самой лучшей и здоровой пищей, чтобы нравилась и вашему чаду, и вам. И, наконец, вы обнаруживаете, что вам нравится готовить. Сегодня предлагаем несколько полезных советов, которые помогут избежать первые неверные шаги, и направят вашу энергию в нужное русло.

Залог успеха - тщательная подготовка. Накануне подумайте, что и как будете готовить. Составьте подробный список покупок, чтобы в спешке не забыть об одном из необходимых ингредиентов. Таким образом, в магазине вы предотвратите лихорадочный бег и покупки всего, что только попадется под руку.

Время от времени покупайте основные ингредиенты, такие как мука, сахар и соль, чтобы вы могли легко вытащить их из кладовой в случае внезапной необходимости. Точно так же можно постоянно консервировать или отправлять продукты в морозилку. Замораживание экономит время. В свободное время вы можете обрабатывать овощи, грибы или сезонные фрукты, такие как смородина, черника или клубнику.

Сейчас разберемся основные моменты обжаривания продуктов питания. Масло в сковороде может напугать вас, ведь если вы случайно сожжете его, вы испортите всю пищу. По этой причине наши мамы и бабушки всегда добавляли в кастрюлю несколько порций моркови или картофеля, которые как бы «втягивают» ожог друг в друга. Также, если вы следите за фигурой, или у вас есть гастро-заболевания, рекомендуем не переборщить с количеством масла.

Еще одна задача – определить, когда масло в кастрюле действительно горячее. Помимо современной техники в виде градусника, можно обойтись мякишем светлого хлеба. Бросьте его в масло и посмотрите, через какое время он станет золотистым. В идеале – временем будет около 15-30 секунд. Быстрое горение сигнализирует о необходимости снижения температуры, никакой реакции – наоборот, недостаточное нагревание. Готовые обжаренные кусочки пищи выложите на бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитать лишний жир.

Дадим вам еще пару незаменимых советов:

Если вы пересолили рис или макароны, используйте картофель. Положите его половинки в кастрюлю, приготовьте и выбросьте. Таким образом, вместе с картофелем вы избавитесь и от излишков соли, которые она впитала. Если вы хотите быстро довести воду в кастрюле до кипения, воспользуйтесь электрическим чайником. Картофельные кнедлики из кастрюли следует вытаскивать, как только они выплывут на поверхность. Именно в этот момент они будут приготовлены идеально. Не передерживайте их в кипятке – вряд ли вам и вашей семье будет приятно поедать разваренные куски картофеля. Если вы не любите делать тесто для пельменей, попробуйте готовые смеси (Амилон, Лукулус, Друид, Лагрис, Натура, Витана и другие), что сэкономит вам время и силы в поиске нужной консистенции теста. Супы быстрого приготовления, или же кубики с бульоном – незаменимые помощники начинающего кулинара. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнять другие супы или гарниры. Такой «легкий» прием пищи точно понравится и взрослым, и детям.

Если вы уже чувствуете уверенно, то стоит попробовать запекать продукты. Этим способом вы можете приготовить много разных интересных блюд. И даже обыденная картошка может открыться для вас с новой, вкуснейшей своей стороны. Если столкнулись с такой проблемой, как скомканная бумага для выпечки, сначала нужно ее хорошенько смять, еще раз расправить и только потом выложить на противень.

Подумайте также о приготовлении десертов – булочек, круассанов, тортов. Перед тем, как начать работать, положите форму для запекания в холодильник на время, прежде чем присыпать её мукой и заливать тесто. Благодаря этому торт после выпечки легко и быстро отделяется от формы. Для облегчения отделения торта от формы вы также можете попробовать приложить холодную влажную ткань к ее теплому дну. Перед тем, как раскатывать тесто, положите скалку на час в морозильную камеру, чтобы потом тесто к ней не прилипало. Если вы хотите, чтобы ваше изделие держало более сложную форму (человека, животного, растения), то запекайте его дольше при более низкой температуре.

Желаем вам большей удачи во всех начинаниях! Не забывайте все время развиваться – читать книги по кулинарии, обмениваться опытом с другими начинающими, или уже продвинутыми поварами.

Фото с сайта Pixabay.com

