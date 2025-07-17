Кошка Сашка «Созвездие Белой Волчицы»

Исполнитель: Кошка Сашка, Название: «Созвездие Белой Волчицы», Стиль: акустический рок, Годы: 2007, 2025

История многих релизов Кошки Сашки (Александра Павлова) тянет на приключенческую повесть или захватывающий роман. Недавно мы писали о заковыристых перипетиях, связанных с ее песней «Враг». А ведь с альбомом «Созвездие Белой Волчицы», куда вошла эта композиция, также связана многоступенчатая эпопея.

Диск Кошка Сашка решила записать в знаковом для многих рокеров 2007 году, заняв на это денег у знакомой. Средств, правда, хватило лишь на часть песен. В этом вынужденно урезанном виде CD вышел на лейбле ООО «Си Ди Клуб» внушительным, по нынешним временам, тиражом 1000 экземпляров. Но и они мигом разлетелись по поклонникам, и сейчас то «Созвездие Белой Волчицы» уже нигде не достанешь.

Тем не менее, Кошку Сашку мучилась тем, что не весь подготовленный к записи материал был тогда воплощен. И сейчас, когда она работает с крупным лейблом «Союз Мьюзик», было решено перезаписать «Созвездие Белой Волчицы» именно в том виде и количестве, в каком они были задуманы. В итоге в альбом вошли 20 треков — в два раза больше, чем в изначальном издании.

Среди них есть и стихи — например, открывающий альбом номер «Через снега», который во многом проясняет замысел пластинки: надо постоянно себя доказывать, это нужно и важно, но еще важнее отличить в этом процессе свой подлинный потенциал от пустых горделивых амбиций. О времени создания альбома красноречиво свидетельствуют и появившиеся в нынешнем издании песни — например, «Станции», навеянные поездками Кошки Сашки в Коломну, где она занималась страйкболом и откуда пошел ее прекрасный, как она выражается, милитаризм.

И, конечно, «Созвездие Белой Волчицы» остается концептуальным альбомом. Заглавный символ, с одной стороны, отсылает к волкам-альбиносам из славянской мифологии, которые независимы и воинственны (вспомним хотя бы альбом «Коррозии металла» «Белые волки»). С другой — Белая Волчица обычно в этих сказаниях не фигурировала, поэтому у Кошки Сашки она воплощает кажущуюся недосягаемой иную реальность, которую многие выпускают из виду, но которую ради раскрытия своей подлинной сути обязательно нужно постичь и освоить.

Появившиеся в новом издании эссе «Легенда» и «Ужасные волки» помогают обнаружить след Белой Волчицы и в нашей реальности. Все-таки вера верой, но иногда так необходимо найти ей подтверждение в видимом мире!