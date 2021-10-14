Чиж и Со, 16 октября, «ГлавКлуб»

Чиж и Со, 16 октября, «ГлавКлуб»

Есть группы, любой концерт которых всегда значимое событие, независимо от его информационного мотива

И «Чиж и Ко» Сергея Чигракова, безусловно, из их числа. Гастроли грандов русского рока и блюза в любой точке страны всегда собирают полные залы, и ни при каких жизненных хитросплетениях не теряют ни в своем количестве, ни в качестве. Эта безусловная любовь зрителя позволяет группе плыть по комфортному ей течению и встречаться со своими поклонниками без весомых поводов.

Сейчас группа находится в стадии подготовки материала для нового студийного альбома. А в преддверии долгожданного LP выпустила сингл «Палуба», пополнивший длинный список хитов команды и концертный сетлист

Начало: 20:00

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