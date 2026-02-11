BRUTALIZM «Боевая задача»

BRUTALIZM «Боевая задача»

Исполнитель: BRUTALIZM, Название: «Боевая задача», Стиль: дэт-метал, Год: 2026

BRUTALIZM ставит своей целью делать максимально брутальную тяжелую музыку для настоящих мужчин, которые привыкли обходиться без сантиментов. Жаровни ада, детсадовцы-убийцы, «валентинки» из мяса — все это проходит по их ведомству. Задачи, которые они себе ставят близки к боевым, и неудивительно, что в свежем релизе было решено обратиться к теме войны и той жести, которая она с собой неизбежно несет.

BRUTALIZM – проект, реализуемый с помощью нейросети. Однако сюжеты получились максимально достоверными и без излишнего пафоса, а при создании песни идеологи виртуальной (пока еще) группы консультировались с реальными участниками СВО. В итоге мини-альбом «Боевая задача» оценили по достоинству не только рядовые слушатели, но и те, кто сейчас на передовой.

Война — это не только героизм и фанфары, но и кровь, пот, преодоление животного страха, реальные жертвы. Об этом первая песня «Накат», где поначалу методично описаны сборы бойца на задание, а потом начинается самое пекло, где, понятное дело, не обходятся без зашкала эмоций и крепкого словца. Примерно в таком ключе выдержана и следующая вещь «Жизнь штурмовика». Но здесь уже есть выход в философию, потому что жизнь ежедневно рискующего собой парня названа «безграничной». Для вечности так оно и есть, потому что еще Христос учил, что тот, кто не будет излишне трястись над своей душой — ее сбережет. Яростно и динамично звучит «Танк» - лязгающую машину наши никак не могут одолеть, но боевая задача обзательно будет выполнена.

Наверняка практически военные испытали на своей шкуре то, о чем песня «Боевая задача». Пока желторотые бойцы уповают на командира, тот им планомерно и грубовато внушает, что кроме этой самой боевой задачи их больше ничего волновать не должно.

Достоверность явно зашкаливает, но еще поразительнее в этом плане финальная «Ее война». Песня будто бы служит иллюстрацией к свежей новости о том, участник СВО развелся с легкомысленной женой, назвавшей белгородцев «кончеными» - но, конечно, песня была написана раньше новости. Исходя из этого, можно заключить, что и ИИ может создавать новаторские вещи.

