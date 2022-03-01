Клавишник Алексей Блохин помог «Бахыт-Компоту» в трудные времена

Группа «Бахыт-Компот» устроила презентацию альбома «Алешенька живой» в «ГлавКлубе»

День 24 февраля 2022 года войдет в историю России — причем, вовсе не из-за гранд-премьеры диска команды Вадима Степанцова. Растерянность — таким, пожалуй, словом можно было охарактеризовать состояние тех, кто, несмотря на все тяготы политической обстановки все-таки нашел в себе силы добраться до клуба. Судя по всему, примерно то же самое испытывали музыканты. Выйдя на сцену, Вадим Степанцов мрачно пошутил, что за полгода до презентации директор «ГлавКлуба» Игорь Тонких предложил ему самую упоротую дату под мероприятие. «Видимо, он что-то знал заранее!» - сделал вывод маэстро.

Тем не менее, гигантская обложка альбома «Алешенька живой» напоминала о поводе мероприятия, и без дальнейших сантиментов «Бахыт-Компот» приступил к программе. Из представляемого альбома было сыграно большинство песен, а начал коллектив с лирической «Дождь Сергей». Знакомство с новым релизом — далеко не единственный эксклюзив, который предложили музыканты. На клавишах с ними играл на этот раз именитый рок-н-ролльный виртуоз Алексей Lexx Блохин. Поблагодарив боевого товарища за то, что поддержал в трудные времена, Вадим Степанцов исполнил в его честь ключевой номер программы «Алешенька живой». Лекс ответил мощными восточными клавишными пассажами.

Остальные музыканты тоже не были лыком шиты. Андрей Ежелев разрывался между балалайкой и жалейкой, но находил еще в себе силы делать шоу. Гитарист Ян Комарницкий радовал стим-панковыми одежками и разнообразными вокальными руладами. В песне «8 марта» он подпел в припеве дурным голосом, в «Красоте», напротив, продемонстрировал чуть ли не бель канто, а в песне о Снегурочке его сладкий голос мог растопить любое неприступное девичье сердце.

В зале наблюдался полный контакт с музыкантами. В «Пьяной помятой пионервожатой» народ братался, а под «Лесбияну-латину» самозабвенно отплясывали молодые симпатичные девушки, как и полагалось по сюжету этой песни. «Если бы мы сегодня выступали в привычной среде обитания — в подвалах — мы бы уже наверняка напились! - поощрил движуху Вадим Степанцов. - Но сегодня регламент другой - спасибо за понимание». После «Роняя айфоны» Вадим Степанцов сменил красную русскую рубаху на светлый наряд, чья этническая принадлежность была менее очевидной, и счел нужным пояснить, что это никакая не «вышиванка», а купленная в Индии сорочка. Гитарист Ян попытался оспорить этот факт, на что певец высказал предположение, что тот — индус.

Обновленная версия «Эротомана» положила начало дискотеке. Сам Вадим Степанцов лихо отплясал вприсядку под внедренную в эту песню тему из «Катюши», плавно переходящую в «Распутина» Boney M. Не меньшую энергетику источала «Драконы победят», подаренная «Бахыт-Компоту» их белгийскими побратимами — группой Atomique Deluxe.

И о том, что всех так или иначе, волновало, Вадим Юрьевич тоже не забыл. После «Кладбищенской клубнике» он пожелал мира Донбассу, еще одну песню посвятил сербским братьям, которых год утюжило НАТО, а под занавес напутствовал: «Мира всем!»

