«Ъ» узнал подробности покушения на заместителя начальника ГРУ Алексеева

15:58 6.02.2026

Первый заместитель начальника главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Владимир Алексеев пережил покушение только потому, что сам оказал активное сопротивление нападавшему, узнал «Коммерсант». Герой России пытался отобрать у стрелка пистолет, но не смог этого сделать, поскольку получил третье по счету огнестрельное ранение.

Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что около семи часов утра генерал-лейтенант, как обычно, вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе, чтобы поехать на работу. Внизу его ждала служебная машина с водителем. Однако на площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды. Преступник, которым, по одной из версий, могла быть женщина, ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь.

Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его, отмечает источник «Коммерсанта».

В настояще время генерал находится в реанимации в тяжелом состоянии, потому что одна из пуль задела жизненно важные органы.

По предварительным данным, правоохранители располагают приметами нападавшего, его фото и видео, поэтому имеют все шансы задержать преступника по горячим следам.