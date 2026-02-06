«Ъ» узнал подробности покушения на заместителя начальника ГРУ Алексеева
Первый заместитель начальника главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Владимир Алексеев пережил покушение только потому, что сам оказал активное сопротивление нападавшему, узнал «Коммерсант». Герой России пытался отобрать у стрелка пистолет, но не смог этого сделать, поскольку получил третье по счету огнестрельное ранение.
Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что около семи часов утра генерал-лейтенант, как обычно, вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе, чтобы поехать на работу. Внизу его ждала служебная машина с водителем. Однако на площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды. Преступник, которым, по одной из версий, могла быть женщина, ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь.
Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его, отмечает источник «Коммерсанта».
В настояще время генерал находится в реанимации в тяжелом состоянии, потому что одна из пуль задела жизненно важные органы.
По предварительным данным, правоохранители располагают приметами нападавшего, его фото и видео, поэтому имеют все шансы задержать преступника по горячим следам.
загуглить:
японская система личной безопасности
бывший гауляйтер Эрих Кох читает книжку про Николая Кузнецова, как тот на него охотился.
А ведь было такое, знаете ли. Коротая свой век в польской тюрьме -- СССР его к себе брать не захотел + запретил полякам его вешать -- Кох перечитал все книги из библиотеки. Была там и книжка Медведева "Сильные духом" в переводе на польский и немецкий. По воспоминаниям охранников, очень смеялся товарищ гауляйтер, читая эту историю. Ну и было чего смеяться: где тот Медведев, не говоря уж о Кузнецове? А Кох -- вот он, живой и здоровенький. Дожил до 90 лет, незадолго до кончины даже дал интервью западно-немецкому Шпигелю (интересные были порядки в тюрьмах советской ПНР).
Так или иначе: свою главную цель Кузнецов так и не достиг. А эти, я смотрю, свои цели достают.
+
Да уж. Хотя в какой то мере повезло храброму генералу. Если бы на лестничной клетке его поджидал афганский плиточник, да пара таджикских докторов... И все с калашами..
Опять задержать, опять кормить несмотря на санкции и дефиците кислорода.
Не добившись решающего успеха на фронте,Россия хочет с помощью переговоров добиться перелома на фронте,но ничего не получается,только старичины:-бывшие полковники рассказывают о победах и якобы желании окопников победить укров на словах.Старперы типа Баранца, побеждают и побеждают,ну не они же воюют.