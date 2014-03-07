Возможно ли это – оставаться женственной в современном мире?

Как сохранить себя в мире, который диктует всем и каждому культ силы, скорости и жесткости

А ведь это, как известно, чисто мужские качества. Неужели женственность сегодня – удел немногих счастливиц, которые могли себе позволить опереться на надежное мужское плечо? А всем остальным приходится, наоборот, развивать мужские качества, просто чтобы выжить в мире нешуточной конкуренции. Как совмещать семейные заботы и карьеру, и при этом оставаться хрупкой и красивой?

Сегодня во всем мире огромное значение уделяют стремлению к карьере и успеху. Безусловно, это важные для саморазвития вещи, вот только женщине не нужно забывать о своей сущности и предназначении. Иначе она постепенно утрачивает саму себя, отсюда вытекают разочарования, упадок сил, депрессии и болезни.

Многим мужчинам также очень не нравится тот факт, что современные девушки слишком увлекаются карьерой, что делает их мужеподобными. Встает вопрос: реально ли в современном мире быть успешной карьеристкой и оставаться женственной со своим мужчиной? Как сохранить женственность?

Базовое качество

Женственность – главное качество прекрасного пола от рождения и на всю жизнь. Как же получилось, что современные женщин стали утрачивать его?

Отчего сейчас так много разговоров о том, как быть истинной женщиной, кто такая женщина, откуда взять женственность? Ведь, казалось бы, женственность – это «нечто», присущее любой женщине.

Но есть причины, почему сейчас приходится задумываться об этом. Причины эти отчасти лежат в историческом прошлом женщин: всего лишь тысячу лет назад женщина была практически вещью. Товаром, который покупали, за который торговались, который обменивался на какие-то иные вещи. Женщина не имела ни права выбора, ни права выйти замуж за любимого человека. И даже влюбиться у нее далеко не всегда была возможность, ведь это сложно сделать, сидя дома в четырех стенах. Такое положение не было случайным, оно касалось вековых традиций разных стран и практически любых конфессий.

Но постепенно женщина стала саму себя осознавать как ценность и бороться за свои права. И доказала, что она может быть такой же, как мужчина – образованной, может достигать высот в творчестве, в бизнесе, самостоятельно жить, опираясь не на мужчин, а на саму себя, принимать решения, которые она считает нужным принимать. Да, все это женщина может. Она получила абсолютно равные с мужчинами права.

Но дамы вдруг обнаружили, что, получив права, они не получили самого главного, чего желают, – то есть не получили счастья. Как стать счастливой женщиной? Может быть, перестать, наконец, бороться с мужчинами? А если перестать бороться, то не подавит ли такую субтильную барышню мужской социальный мир?

Что мешает быть счастливой

Многие женщины, придя домой и сбросив свои «доспехи», не способны оставить начальственный тон и создать атмосферу нежности и любви в доме. Почему? Да просто потому, что это абсолютно разные роли – роль добытчика, который тащит в пещеру мамонта, и роль хранительницы домашнего очага. Женщина сегодня должна сегодня уметь быстро переключаться с одной роли на другую, а это и профессиональным актерам бывает нелегко.

Дама, которая имеет хорошее образование и занимается той профессией, которая ей нравится, должна умудриться при этом быть и счастливой возлюбленной и заботливой матерью, у которой есть муж, ребенок и теплый дом, где она поддерживает уют. Самое интересное, что некоторым это все-таки удается! Ключ к такому счастью заключается во внутренней гармонии, любви к себе, в том, что женщина принимает себя такой, какая она есть, со всеми достоинствами и недостатками.

Критика себя и непринятие себя – это и есть тот барьер, который мешает быть счастливой и оставаться женственной и желанной.

Умение радоваться мелочам – прежде всего

Парадокс заключается в том, что когда женщина начинает делать что-то хорошее для себя, то есть менять нечто в своей жизни, делать приятное для себя, она начинает прикасаться к собственной глубине, к своей красоте. В ней словно рождается и начинает жить некая загадка, которую и другие люди тоже хотят разглядеть. Вот это и есть та самая невероятно привлекательная часть женщины – внутренний тайный магнетизм, который отличает одну даму от другой.

Если женщина находится в гармонии с собой, если она чувствует, что жизнь чудесна и ничто не стоит на пути к достижению ее цели, то в ней рождается очень много энергии. Она начинает излучать позитив, так необходимый для того, чтобы чувствовать свою уверенность и женственность.

Настоящая женщина просто не может обойтись без кокетства. Это проявляется и в изменении ее настроения, и походки, и взгляда, и поведения, и даже приобретение оригинальных аксессуаров, становится способом для привлечения внимания интересного ей мужчины. С незапамятных времен, еще нашими бабушками и прабабушками, было придумано множество ухищрений, при помощи которых можно очаровать сильный пол – грациозность, макияж, парфюм и многое другое, всего просто не перечесть!

Кокетство всегда требует фантазии и легкости, поэтому именно оно помогает женщинам отвлечься от проблем, забыть о повседневных делах и, в конце концов, просто радоваться жизни.

Только каблуки!

Женственность – не только внутреннее понимание своей сущности, но также умелое ее преподнесение благодаря внешнему виду. Дело даже не в каблуках или мини-юбке, и в кедах и спортивном костюме женщина может излучать невероятное обаяние.

Мужчины, как известно, любят глазами. Поэтому расплывшаяся до ста килограмм дама, которая к тому же двигается по улице как танк, держа в каждой руке по тяжелой сумке с продуктами, вряд ли вдохновит представителей сильного пола. А самым определяющим критерием, по мнению мужчин, является ухоженность и аккуратность. Никто не спорит, кому-то больше нравятся стройные «газели», а кому-то – аппетитные пышечки, но если женщина выглядит небрежно, разгуливает в рваной и грязной одежде и с сальными волосами, она, скорее всего, не понравится никому.

Можно носить что угодно, но именно плавность движений, опрятность, грациозность могут подчеркнуть красоту женщины, ее неповторимость.

Многие психологи, изучающие феномен женственности, считают, что для этого очень важно замедлить жизненный ритм. Это не всегда бывает просто, но если всё-таки хочет быть женщиной, а не «мужиком в юбке», к этому нужно стремиться. А именно – покупать себе яркие наряды, причем не практичные брюки и джинсы, а юбки и платья. Возможно, даже придется пойти на радикальные меры и выбросить из гардероба все брюки и обувь на плоской подошве. Только платья, только каблуки! Самое интересное, что личная жизнь у барышень, которые решаются на такие перемены, налаживается словно по мановению волшебной палочки.

Можно ли «ее» развить?

Истинная женственность, та самая, которая заставляет мужчин «падать штабелями» – это, как правило, врожденное качество. Однако, по мнению авторитетных психологов, это качество всё-таки можно развить, если уж вам не выпало счастья родиться королевой и кокеткой.

В процессе игры с собой и с окружающим миром женщины формируют свою личность, становятся способными к раскрытию женственности во всех планах, что является важным для принятия себя.

К счастью, сегодня существует огромное множество книг, методик и тренингов в интернете, которые могут помочь обрести утраченную женственность, либо развить в себе качества, которые присущи истинной Женщине с большой буквы.

Развивая женственность, используя различные ухищрения и методики, нужно понимать огромную роль внутренней красоты. Например, если деловая леди порой забывает о своем макияже и безупречности прически, но всегда помнит о том, что она самая элегантная и красивая, только так ее и воспринимают окружающие. Знаменитая Софи Лорен считает, что очарование – невидимая часть красоты, без которой никто не может выглядеть по-настоящему привлекательным.

К счастью, очарование в той или иной степени свойственно каждой женщине, поскольку дается от природы. Поэтому стоит к себе прислушиваться и искать его внутри себя. Умение выразить свою женственность – это то, чему можно и нужно учиться.