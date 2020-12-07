Элегантные и недорогие изделия из палладия

14:15 7.12.2020

Палладием называют бело-серебристый металл из класса благородных металлов, таких как серебро и платина

Открыт он был знаменитым химиком Уильямом Волластоном в 1802 году и назывался он тогда церерием, а годом позже, он его переименовал в палладий в честь одноименной малой планеты Паллада. Ювелиры очень редко используют палладий при изготовлении ювелирных изделий, так как он менее популярен среди драгоценных металлов.

В последнее время изделия из палладия становятся популярны среди молодоженов. Так как небольшая цена этого материала позволяет им приобрести изумительные по красоте обручальные кольца. Он также используется в золотых и платиновых украшениях.

Ювелирные изделия из палладия изготавливаются из лигатуры главного элемента с никелем, кобальтом и рутением. Палладий без примесей не применяется, слишком мягкий. Именно по этой причине он и завоевал такую востребованность среди обручальных колец, так как размягчался и принимал форму пальца даже спустя много лет.

Палладий причисляется к металлам платинового класса только намного легче платины. Благодаря этому свойству палладия у ювелиров появилась возможность изготавливать объемистые, но в тоже время облегченные по весу изделия. Отличительной чертой этих изделий является более светлый оттенок, чем у платины.

Также можно отметить, что в отличие от серебра изделия из палладия на много прочнее и не тускнеют при долгой эксплуатации. Применение металла в ювелирной индустрии разнообразно из него изготавливаю такие изделия как: серьги, подвески для цепочек, запонки, сами цепочки и многое другое. Этот металл не подвержен царапинам или еще каким-нибудь деформациям, он также является гипоаллергенным металлом.

В ювелирных изделиях из палладия можно встретить как драгоценные, так и полудрагоценные камни. Благодаря своему цвету и искрящейся поверхности оправа из палладия идеально подойдет бриллиантам. Благодаря прочности металла выпадение из изделий камней полностью исключено.

Разновидности изделий из палладия



Палладий массово стали использовать для производства женских и мужских ювелирных изделий с использованием драгоценных и полудрагоценных камней. Самыми распространенными изделиями из палладия считаются кольца. Но современные ювелиры стараются разнообразить украшения, с использованием палладия добавляя в изделия и другие металлы, такие как золото и платину. Создают поистине шедевральные украшения.

На витринах ювелирных магазинов все чаще появляются такие изделия с использование палладия, как браслеты, диадемы, броши, ожерелья и многое другое. Эти украшения предадут его владелице элегантность и изящность. Разнообразие моделей изделий позволят их использовать как в повседневной жизни, так и изысканным дополнением к вечернему платью.

Благодаря своей прочности и небольшой массе палладий стал завоевывать ювелирный рынок, и невысокая цена изделий помогает ему вытеснить своих дорогостоящих конкурентов: золота, серебра и платины. Этот металл платинового класса не поддается негативным воздействиям воздуха, каким либо коррозийным воздействиям или механическому повреждению. Именно эти свойства позволяют украшениям, из этого метала надолго сохранять свой первозданный вид.

Фото с сайта mineralpro.ru

Благодаря гипоаллергенному свойству изделия из этого материала можно долго носить они не окисляются и не чернеют при носке. Белый цвет металла смотрится элегантно и изящно, не уступая по красоте своим дорогостоящим собратьям. Приобретая кольца и серьги, а также цепочки и подвески из палладия и другие ювелирные украшения можно значительно сэкономить, так как ценовые параметры на эти изделия на порядок ниже белого золота, что не влияет ни на красоту, ни на качество украшений.

Кольца для молодоженов из палладия - это альтернативная замена изделиям из золота родированным напылением. Покупая украшения из металла платинового класса, вы получите изящное и долговечное украшение по минимальной стоимости. Кольца из золота с родированным напылением имеют свойство стираться, а для того чтобы их сохранять в первозданном состоянии необходимо изредка посещение ювелира. Чтобы восстановить такое напыление нужно потратить немало денежных средств, так как родий очень дорогой металл. А кольца из палладия не подвергаются истиранию.

Цепь из этого металла будет отлично дополнять образ бизнес-леди. Новейшая технология и опытные мастера дают возможность изготавливать нестандартные изделия, такие как плетеные цепи из тончайшей палладиевой нити. В итоге получаются изысканные и необычные изделия.

Знатоки ювелирной индустрии считаю, что палладий мужской металл, именно это мнение повлияло на то, что изготовители стали больше включать в свои ювелирные собрания только мужские изделия: массивные перстни, галстучные зажимы, аграфы для рукавов. Аграфы из палладия являются неотъемлемой часть строго делового мужского костюма. Благодаря тому, что популярность мужских изделий едет в ногу со временем, это помогает дизайнерам не стоять на месте и в дополнение к аграфам изготавливать и другие изделия, что помогает создать образ конструктивного мужчины.

При создании мужских и женских изделий из палладия используются эмаль, фактурные поверхности и вставки из драгоценных и полудрагоценных камней.

Производители



Изготовлением украшений из палладия занимаются как Российские, так зарубежные мастера ювелирного процесса. Не все отечественные производители имеют дело с палладием. Лишь единицы берутся за это. Они в большей степени отдают предпочтение изделиям для мужчин. Знатоки ювелирного производства признают, что металл только лишь сейчас начал набирать популярность в этой индустрии в чем, несомненно, помогают и популярные дизайнеры, включающие изделия из палладия в свои работы. Первой из них стала известная экстравагантная дизайнерша Вивьен Вествуд со своей эксклюзивной коллекцией обращенной к окружающему миру сосредоточить внимание на проблемах окружающего мира и экологической обстановке.

Ювелир из Англии Стивен Вебстер, прославленный созданием изделий готического и викторианского стиля, использовал этот металл в своих экспериментах при создании украшений. Он считал, что палладий универсальный металл и из него можно изготовить не только обыкновенные кольца, но и множество других ювелирных изделий. Этот производитель отдал предпочтение женским украшениям.

Стивен Вебстер. Фото с сайта localspotter.com

Также заинтересовались палладием и итальянские производители. В их коллекциях множество различных подвесок и колец. Все изделия итальянских мастеров прекрасно сочетали в себе два металла золото и палладий.

Некоторые зарубежные производители стали создавать и такие обычные в обиходе вещи, как часы, брелоки и многое другое.

Хоть палладий и намного дешевле платины, рост стоимости на этот металл был замечен в конце 2013 года. Цена на него резко возросла благодаря нескольким фактам:

• установилась положительная тенденция спроса ювелирных изделий;

• палладий вновь стал незаменим в машиностроении, заменив дорогостоящую платину;

• также возрос спрос на металл и в других отраслях.

И еще одним немаловажным фактором подорожания палладия является энергетический кризис в ЮАР, который считается самым главным фаворитом по поставке платины.

Многие производители схожи во мнении, что для палладия еще не настало время, что обязательно в зримом будущем он будет пользоваться такой же популярностью, как и другие металлы его класса. На сегодняшний день изделия из него признаются чем-то диковинным, но в тоже время изысканным и чем-то новым. Мастера ювелирного производства рассчитывают на то, что в ближайшем будущем украшения из этого метала, станут обыденным событием, и продукция из него станет востребованной.

Применение палладия, как самостоятельного материала на практике малоприменимо он чаще всего смешивается с золотом и любым другим металлом платинового класса.