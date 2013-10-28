Наталья Андрейченко: «Мне так и не простили моего отъезда»

Ее очаровательный образ никого не оставляет равнодушным

Самыми успешными у нее оказались две роли: няня в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» и Люба Антипова в «Военно-полевом романе.

На пике карьеры Андрейченко вышла замуж за иностранца и уехала в США, но успеха в Голливуде так и не добилась. Она всегда была очень яркой и эмоциональной, но годы добавили актрисе мудрости, которой она готова поделиться со зрителями в фильмах и телепрограммах.

Будущая актриса родилась 3 мая 1956 года, в Москве. Когда Наташе было всего пять, она увидела балет «Спящая красавица», он ее настолько очаровал, что девочка стала воображать себя балериной. В восемь лет она уже поставила балет у себя в школе – была и балетмейстером, и режиссером.

В старших классах Андрейченко стала много читать и собралась поступать на филфак МГУ. Но внезапно передумала, решив стать актрисой.

Леди Совершенство

Наталья поступила стала артисткой не с первого раза – она попытала счастья в училище имени М.С. Щепкина, но не сложилось. Однако позже девушка добилась своего и была зачислена во ВГИК. Первая роль досталась Наталье на втором курсе, она сыграла в картине «От зари до зари».

Известность пришла к Андрейченко, когда она сыграла красавицу Настю в «Сибириаде» Андрея Кончаловского. Эту роль, кстати, сама актриса считает одной из лучших в своей биографии. Но настоящий успех обрушился на нее, когда вышло сразу два фильма с ее участием: «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».

Фото с сайта kinopoisk.ru

В фильме «Мэри Поппинс…» актриса предстала перед советским зрителем в непривычном образе – европейской леди от шляпки до кончиков ногтей. Это была настоящая Леди Совершенство, в которую тогда влюбились и дети, и родители. Вершиной карьеры Андрейченко можно считать роль Любы в «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского. Женщина, прошедшая через беды войны и жаждущая человеческого счастья, сыграна просто великолепно.

Брак с иностранцем

В жизни актрисы было немало любовных увлечений. Сергей Бондарчук оказался первым, кто разглядел в ней талант. Он снял ее в эпизоде фильма «Степь», где ее увидел Андрей Михалков-Кончаловский, который, в свою очередь, пригласил ее на съемки «Сибириады». Но он и не предполагал, что юная девушка может столько пить, срывая съемки фильма. Наталья могла пропасть на несколько дней и потом, как ни в чем не бывало, снова прийти на съемочную площадку. Если бы не отец актрисы, убедивший Андрейченко закодироваться, возможно, ее отправили бы на принудительное лечение от алкоголизма.

Потом в жизни актрисы появился Карен Шахназаров, а вслед за ним и Максим Дунаевский, ставший впоследствии ее мужем, от которого Наталья родила сына Митю. Этот брак вроде бы оказался счастливым, но внезапно наступил переломный момент – Андрейченко познакомилась с американцем Максимилианом Шеллом. Этот режиссер приехал в Москву снимать фильм о Петре Великом. Андрейченко в то время пробовалась на роль в картине «Зимняя вишня», однако роль отдали Елене Сафоновой. А вот пробы на роль Евдокии Лопухиной у Шелла прошли удачно.

У Андрейченко и Шелла завязался трогательный роман. Как-то раз после съемок он пригласил актрису на ужин. Та заявила, что без переводчика они просто не поймут друг друга. Однако переводчика они так и не нашли, и отправились на ужин вдвоем. На салфетке мужчина стал рисовать то, что чувствовал – Луну и сердечки.

На Лубянке у Андрейченко потребовали уйти от иностранца. Однако женщину с таким характером трудно было чем-то испугать, и в итоге Наталья развелась с Дунаевским и вышла замуж за Шелла, уехав с ним в Штаты.

Полоса неудач

Шелл никогда не думал, что женится на актрисе, да к тому же еще и русской. Женитьба в его жизненные планы в принципе не входила. Однако они прожили вместе шестнадцать лет и, по словам Андрейченко, были счастливы. В США актриса изучала язык, занималась вокалом и посещала голливудскую актерскую школу. Но, несмотря на все усилия, вынести популярность за пределы России у Натальи так и не получилось. Как рассказывала позже Андрейченко, часто ей предлагали роли, играть которые она не могла просто по этическим соображениям. «Какое у меня было количество предложений в Голливуде! Богом вам клянусь! – вспоминает актриса. – Первый кадр картины: выходит Она! Роскошная, молодая, русская. С автоматом, понимаешь, Калашникова, и расстреливает шестилетнего американского ребенка! Ну, извините, не снималась я в подобных фильмах».

Фото с сайта kinopoisk.ru

Параллельно неудачам в работе и родственники Шелла не слишком жаловали Андрейченко. И уж совсем неожиданно для Натальи Максимилиан завел любовницу – владелица художественной галереи Элизабет Михич оказалась ближе Шеллу по менталитету. Несмотря на общую с Натальей дочь Настю, Шелл всё-таки подал на развод. И актриса вернулась в Москву, где купила квартиру с видом на Кремль.

Неудачная пластика и мудрая философия

Андрейченко признаётся: она долго переживала по поводу того, что молодость уходит. А потом взяла и сделала несколько пластических операций. Решила для себя, что женщина в возрасте должна прибегать к современным методам косметологии. Ведь после пятидесяти никакие кремы не разгладят морщины.

После операций актриса настолько изменилась, что ее даже не все узнавали. Говорили, что она явно переборщила с пластическими операциями и уколами ботокса.

Также, чтобы лучше выглядеть и не поддаваться депрессии, Андрейченко навсегда бросила употреблять алкоголь. Ведь известно, что спиртное не только содержит много калорий, но и вызывает дикий аппетит. Когда-то давно «за рюмочкой» она могла объедаться и жареной картошкой, и сладкими десертами. Через месяц после таких алкогольных радостей любая красавица рискует превратиться в бесформенную расплывшуюся тетку.

Чтобы чаще улыбаться и видеть в окружающем мире лишь хорошее, Андрейченко отказалась еще от одного «наркотика» – от телевизора. И научилась смело гнать прочь тревожные мысли. «Если кто-то рядом постоянно жалуется, вешает на тебя свои проблемы, не старайся помочь. Таким людям, как правило, доставляет удовольствие сам процесс общения. Они вампиры», – еще одно правило Натальи. Поднять себе настроение можно, по ее мнению, с помощью яркой веселой одежды, которую актриса просто обожает, и симпатичного интерьера в радостных теплых оттенках.

Сохранять красоту помогает также «внутренний ребенок», считает артистка. Нужно развивать в себе способность радоваться малому, смеяться там, где другие серьезны.

Фото с сайта kinokopilka.tv

Конечно, были у Натальи времена, когда, глядя на себя в зеркало, она понимала, что возраст берет свое. Что, как и у многих других, кожа обвисает и глаза уже не блестят. А ведь для актрисы это полный крах! И тогда она просто решила: надо радоваться тому, что дает судьба, и благодарить ее за все. Ей сразу стало легче жить.

Там, где работа

Вернувшись на родину, Андрейченко снялась в двух картинах: «Подари мне лунный свет» и «Формула счастья». Первый фильм критики встретили прохладно, а вот зрителям он понравился. Позже она продолжала сниматься в кино, хоть и не так часто, как хотелось бы поклонникам ее таланта.

«Я довольна своей жизнью, – говорит актриса. – А если в ней остаются какие-то вопросы, я посылаю их небу, космосу. Вот совсем недавно, сидя ночью на террасе своей московской квартиры и любуясь видом на Кремль и храм Христа Спасителя, я задумалась: почему у меня не складывается с моей любимой работой в моей любимой стране? И получила ответ. Мне подсознательно так и не простили моего отъезда».