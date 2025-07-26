Медведчук: многие украинцы благодарны России за удары по ТЦК
Украинский народ расценивает ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) как заклятых врагов, многие украинцы благодарны РФ за удары по этим центрам. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправдано и справедливо. „Людоловы“, как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относится нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали, и ненависть к этим уродам, которые относятся к простым гражданам, как к бродячим псам, зашкаливает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Медведчука, Владимир Зеленский в истории Украины останется не только государственным преступником, но и вдохновителем «людоловов». «Придет время, и этих подонков будут судить. Зеленский в истории Украины останется не только государственным преступником, отпетым коррупционером, узурпатором и разрушителем страны, но и вдохновителем „людоловов“. Это его преступная политика породила эту нечисть, и ему придется за это нести ответственность», — подчеркнул он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вроде, эта же личность, убеждала, что на украине ждут-не дождутся Россию.
А что, надо было 3 года что-бы додуматься до этого?
В генштабе рф похоже эССтонцы обосновалися...
Ну может еще через три года наконец додумаются что нацистам надо обрезать пути снабжения - например разрушать железные дороги и мосты, тоннели..
Медведчук собственно тот же враг России.
Какое отношение это существо имеет к народу Украины?
Просто интересно - а сколько реально приветствовали бы Орешник по банковой ?Конечно,реально это узнать невозможно...Но,например я живу в Европе,но был бы очень рад уничтожению евро-нацистских воровских властей да кем угодно,хоть марсианами :)