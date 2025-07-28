В Баку решили пощекотать нервы дагестанскому Дербенту, выступив в «защиту соотечественников»

В самом древнем городе России — треть населения азербайджанцы, и кто-то хочет разыграть эту карту. Говорить об опасности сепаратизма в России сегодня неактуально, но начеку, конечно, надо быть и сейчас

«Самым древним городом России является Дербент. Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. По его словам, со стороны некоторых представителей России звучат неуместные призывы «уезжать в свой Азербайджан».

«Что они имеют в виду? Что самое древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?», — задался он вопросом. Ответ в общем-то наверняка очевиден для самого экс-министра: в России, если кто так и думает, то совсем неадекваты, которые, как и дураки, есть в любой стране.

Согласно данным Дагестанстата, азербайджанцы составляют около 33% населения Дербента. Это много для города с населением в 128 тысяч человек. И совсем немного в масштабе всего Дагестана — лишь 4,5%. Тем не менее в контексте нынешней ситуации могут возникнуть опасения, что Баку станет использовать этих людей для подогрева сепаратистских настроений в России.

С другой стороны, ведь и Москва может вспомнить условия Гюлистанского договора. По которому не только Дербент стал частью империи, но большая часть территории современного Азербайджана. Ну, и напомнить о разделенных лезгинах или угнетаемых талышах — несмотря на то, что Баку еще в 90-е жестко придавил сепаратизм у себя, причины его возникновения остались…

— Зульфугаров пояснил свое заявление, что это ответ на «призывы к азербайджанцам покинуть Россию». Как он говорит, азербайджанцы являются автохтонным населением страны, а именно — части Северного Кавказа. Но в нашей стране это никто и не оспаривает, — поясняет политический обозреватель Кирилл Озимко. — Никто не призывает покинуть страну собственных граждан и даже мигрантов, которые интегрированы в российское общество, в российскую культуру и в российское правовое поле. Как мне видится, жители Дербента азербайджанского происхождения не имеют никакого отношения к нынешней напряженности между Баку и Москвой и к наиболее радикальным высказываниям из России.

Можно посмотреть на этот вопрос и с обратной стороны: русские на нынешней территории Азербайджана проживают с конца 18-го века. Можно ли их признать коренным населением республики?

— У азербайджанцев есть свое государство за пределами России. Должны ли азербайджанцы у нас пользоваться всеми привилегиями малых народов?

— Азербайджанцы не считаются коренным народом России в юридическом смысле, поэтому не могут пользоваться привилегиями малых коренных народов страны.

В России есть территории, где компактно проживают и казахи, и немцы, и финны, и много представителей других народов, которые имеют свои отдельные государства.

Их официальный статус невозможно приравнять, например, к татарам или якутам, которые долгие века живут исключительно с Россией и развиваются в русле развития России, не имея своих отдельных государств.

— Тут стоит вспомнить недавний инцидент в одной из школ Дербента, где ученикам внушали, что их родина Азербайджан…

— По факту, пока видятся только настораживающие настроения отдельных людей на Северном Кавказе, но говорить об опасности сепаратизма в России сегодня неактуально. Каких-то системных проблем и серьезных угроз отделения сейчас нет.

Но начеку, конечно, надо быть и сейчас. Как и в других регионах, стоит больше внимания уделять формирования общероссийского патриотизма и жестко реагировать на случаи подобные тому, что произошел в Дербенте.

— Не пора ли вспомнить про Гюлистанскский мирный договор?

— Пока этот вопрос не стоит на повестке у руководства России. Хотя складывается впечатление, что поведение Баку и весь конфликт в целом стали неожиданностью для Москвы.

Сегодня Россия сосредоточена на противостоянии с коллективным Западом, и понадобится время, чтобы переосмыслить роль многих стран экс-СССР: сегодня целый ряд республик — это отнюдь не самый надежный тыл и союзники.

— Есть ли смысл попытаться использовать внутренние противоречия самого Азербайджана? Проект объединения Лезгистана, к примеру, ещё в советское время существовал. А как насчёт Талышской республики? В свое время Баку жёстко разобрался со своими сепаратистами…

— В последнее время Россия активнее действует в области «мягкой силы», чем ранее. Имеет больше инструментов и для воздействия на внутренние противоречия других стран. Но пока это не дотягивает до реально серьезного влияния.

Но вообще, да. Это очень правильная тактика: иметь влияние на союзников не только через контакты с их элитами, но и на общество. НКО, СМИ, взращивать лидеров мнений. Тогда у Москвы будет гораздо больше рычагов влияния на внешней арене.

— Если уж углубляться в исторические штудии, стоит помнить, что основатели Дербента говорили на языках, более похожих на русский, чем на азербайджанский. Впрочем, давайте вернёмся к сегодняшнему дню, — отмечает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. — Азербайджан в настоящий момент предпринимает откровенно недружественные шаги по отношению к России. МИД РФ и иным госорганами России это нужно осознавать.

В этой связи работать с нетюркскими народами Азербайджана можно и нужно. Начать можно хотя бы с правозащитной деятельности, в защиту тех же преследуемых в Азербайджане талышей.

Впрочем, не все эксперты согласны с необходимостью попыток «качать» Азербайджан.

— Дербент имеет историю как минимум в две с половиной тысячи лет, там жили разные народы: армяне, евреи и т. д. Потом туда пришли азербайджанцы и северокавказские народы, — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. — Поэтому надо предложить этому господину чиновнику для начала определиться, кто такие азербайджанцы —тюркский народ или все-таки кавказский…

Мы не «качаем» внутреннюю ситуацию в Азербайджане, мы в это не вмешиваемся, все что происходит внутри республики, в том числе, проблемы на межнациональной основе — это внутреннее дело Азербайджана, и мы к этому не имеем отношения.

Чем больше вот такие неадекваты будут поднимать вопрос о том, что Баку там на что-то претендует, тем сложнее будет внешнеполитическая ситуация для самого Азербайджана, потому что то же самое азербайджанцы говорят про Иран. А в Тегеране все разговоры на эту тему воспринимают очень болезненно.

— По-вашему, про Гюлистанский договор не стоит им напоминать?

— Ни в коем случае это вспоминать нельзя. Ни в коем случае. Потому что все разговоры о необходимости возврата бывших советских территорий, не подкрепленные реальными шагами, будут рассматриваться и позиционироваться очень многими, как некий рост российских имперских амбиций на постсоветском пространстве.

Этим мы очень серьезно осложним отношения со всеми странами постсоветского пространства, прежде всего с Казахстаном. Потому что там могут это истолковать так, что они на очереди.

И нельзя играть на внутренних противоречиях Азербайджана. Потому что еще раз мы покажем, что мы вмешиваемся во внутренние дела.

Эта игра позволит Ильхаму Алиеву сплотить население Азербайджана и сказать, что все внутренние проблемы, которые есть, а их тьма между различными народностями, населяющими Азербайджан, — это все интриги русских. Он получит доказательства этому. И, соответственно, возможность для каких-то действий против России.