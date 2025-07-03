Евро-российская война

Наше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас. Но надо иметь в виду, что к войне они готовятся вполне серьёзно, так как кроме создания патовой военной ситуации не видят возможности добиваться компенсации своих потерь от ими же введённых санкций

Государство относится серьёзно – продолжает увеличивать численность армии и улучшать её техническую оснащённость, делает недвусмысленные заявления по поводу европейских военных приготовлений, антироссийская направленность которых даже не скрывается. А вот общество как-то благодушествует. Они, мол, не посмеют.

А с чего бы им "не посметь".

Поставьте себя на место среднего европейца (хоть бы даже политика или эксперта). Что он видит? Подчёркиваю, не мы что видим, а что видит средний европеец, зажатый в тиски антироссийской пропаганды.

А видит он ситуацию, напоминающую ему 1940 год. Тогда СССР гораздо быстрее справился с Финляндией, чем сейчас мы справляемся с Украиной, но, учитывая разницу в военных потенциалах, мир ожидал чего-то подобного германским блицкригам, а война шла тяжело, потери были немалыми, и, хоть СССР в конце концов одержал вполне убедительную победу, европейцы, ожидавшие, что при имевшемся превосходстве победа будет гораздо убедительнее и быстрее достигнута, стали в своих расчётах занижать боевой потенциал СССР. Гитлер же принял окончательное решение напасть уже в ближайшее время.

Голоса отдельных трезвых экспертов, указывавших, что наряду с имевшимися проблемами в РККА, важную роль сыграл особый характер театра военных действий, далеко не всегда позволявших СССР реализовать своё численное и техническое превосходство, но резко усиливавший финнов, прекрасно знавших местность и приспособленных к ведению боевых действий именно в данных конкретных условиях, утонули в хоре пренебрежительных отзывов.

Подчеркну, у РККА была масса проблем, последние из которых были окончательно решены только в ходе Курской битвы, в середине 1943 года. Но, в отличие от французов, англичан, голландцев и бельгийцев, в течение месяца и полутора недель (с 10 мая по 22 июня) в том же 1940 году проигравших Гитлеру континентальную Европу, СССР победил не только в Финской войне, но и в Великой Отечественной. А качественное превосходство РККА над разгромленными вермахтом европейскими армиями (включая англичан и французов) немцы признавали даже в трагическом для нас 1941 году.

Но за два месяца до собственной катастрофы европейцы относились к СССР, как к "колоссу на глиняных ногах".

Финская война длилась три месяца и десять дней. Военные действия на Украине идут уже четвёртый год. Финнам тоже помогал оружием и добровольцами коллективный Запад. На Западе знают, что НАТО намного сильнее Украины во всех отношениях. Почему западный обыватель должен как-то особенно бояться войны с Россией?

Из-за ядерного арсенала? Так они есть у Великобритании и Франции. Да, их совокупные возможности на порядок меньше российских, и даже в разы меньше китайских, но им есть чем ответить и нанести серьёзный ущерб европейской части России. Кроме того в Германии складированы американские ядерные бомбы, которые окажутся под ударом в случае евро-российской войны. А это поставит вопрос об участии США, хотя бы на уровне передачи бомб немецким пилотам.

Европейцам сложно в достаточной мере нарастить сухопутные силы. Но у них есть вполне боеготовые польская, румынская и скандинавские армии, в сумме способные выставить до 300 тысяч бойцов ещё до проведения мобилизации. В Польше действует план двукратного увеличения в ближайшие годы их 150-тысячной армии мирного времени. При этом России надо будет держать серьёзные силы на Юге, где находится 450-тысячная турецкая армия, контролируемая непредсказуемым Эрдоганом.

Армии ЕС имеют преимущество в военно-морских и военно-воздушных силах. Причём на Балтике российский флот заперт в двух главных базах (Кронштадте и Калининграде), находящихся в пределах досягаемости тактических ракетных комплексов, стоящих на вооружении европейских стран. На Чёрном море свобода рук флота зависит от позиции Турции. Северный флот в Европе может эффективно действовать против Норвегии и Великобритании (до остальных сложно добраться), и то ему надо будет разгромить флоты стран НАТО на ТВД (театре военных действий) и подавить авиацию во всей Британии и Скандинавии, прежде чем он получит относительную свободу рук.

В целом Россия имеет количественное и качественное превосходство на суше и в ракетах, уступает на море (ввиду расположения большей части сил в закрытых акваториях, выходы из которых контролируются потенциальным противником) и в воздухе. Также Россия имеет преимущество за счёт единства командования, наличия первого в мире по размерам и качеству ядерного арсенала и передовых средств доставки.

Без массированных ядерных ударов по Европе быстрый разгром европейских сил (даже при нейтралитете США и Турции) представляется проблематичным – промышленный и демографический потенциал Европы куда больше, чем у Украины, территория единой Европы огромна, а реки (Висла, Одер, Эльба, Рейн, Дунай), равно как и горные массивы (Карпаты, Альпы, Судеты, Бескиды, Балканы, Ардены) сложны для форсирования. При этом Европа явно делает ставку на затяжную войну на своей периферии (Польша, Прибалтика, Скандинавия, Балканы), считая, что традиционная "старая" Западная Европа боевыми действиями затронута не будет.

Идея проста – создать патовую ситуацию на фронте и навязать России мир, в значительной мере нивелирующий её достижения на поле боя. Европе не нужна победа над Россией. Ей нужна ничья, по итогам которой ЕС получит компенсацию за военные потери. Европейцы считают, что, поскольку речь идёт не о целостности государства, а о ресурсах и рынках, Россия не будет доводить дело до ядерного апокалипсиса, а без ядерного или сопоставимого с ним по разрушительной силе оружия полная победа в таком конфликте невозможна – стороны просто не в силах добраться до жизненных центров друг друга, ведут войну на периферии, на лимитрофном пространстве. При этом потери (людские, экономические и инфраструктурные) должны нести Россия и Восточная Европа, Западная же Европа планирует стричь купоны.

Такая ситуация устраивает США, кто бы там (трамписты или их противники) ни находился у власти. Пока Россия будет занята бесперспективным противостоянием с ЕС, Америка высвободит силы для давления на Китай. Союзников же у неё для этого и в АТР хватает (Япония, Республика Корея, Австралия, Филиппины, Тайвань). Вьетнам и Малайзия, скорее всего, останутся нейтральными, а вот Индия может подключиться (разве что её печальный опыт конфликта с Пакистаном удержит от резких шагов).

Конечно, всё далеко не просто и европейцам (особенно леволиберальным правительствам и верхушке ЕС, которые и планируют войну с Россией) ещё надо дожить до того момента, когда они перевооружатся и могут попытаться организовать серию провокаций с целью втянуть Россию в конфликт.

Но надо иметь в виду, что к войне они готовятся вполне серьёзно, так как кроме создания патовой военной ситуации не видят возможности добиваться компенсации своих потерь от ими же введённых санкций, а без этой компенсации они скатываются в катастрофический социально-экономический кризис, из которого рискуют вовсе не выйти или выйти совершенно не такими, как вошли. Во всяком случае, удаление от власти нынешних элит в таком случае неизбежно.

Время в данном случае работает на Россию. к 2030 году готовность Европы воевать должна серьёзно уменьшиться, а к 2035 (в крайнем случае к 2040) сойти на нет, вместе со сменой элит. Но до 2030 года - период высокой военной опасности, причём это опасность возникновения конфликта, легко и непринуждённо перерастающего в ядерный.

