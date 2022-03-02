Наталья Ветлицкая написала новую песню «Моральному кодексу»

Группа «Моральный кодекс» отметила 25-летие своего третьего альбома «Я выбираю тебя» в «ГлавКлубе» 22 февраля 2022 года

Девяностые выдались сложными и противоречивыми. Но не отнять того, что московские тусовщики навострились именно в эту эпоху со знанием дела отдыхать и расслабляться. А описывать весь этот релакс красиво и стильно выпало группе «Моральный кодекс». Вышедший в 1997-м ее третий альбом «Я выбираю себя» стал квинтэссенцией гедонизма в большом городе.

Рассказывать о всех перипетиях этого оттяга сейчас бессмысленно и не нужно. Возможно, поэтому на юбилее музыканты решили играть не весь альбом. В начале концерта лидер команды Сергей Мазаев напомнил, что ежегодно его коллектив выступает в этих стенах, но только недавно придумал праздновать круглые даты пластинок. Сообщив, что из «Я выбираю тебя» будет сыграно несколько песен, Мазай пообещал не разочаровать своих слушателей и посоветовал им «выпивать и закусывать».

В первую очередь «Моральный кодекс» все же сыграл не песни из альбома-юбиляра, а чуть более позние хиты «В Москве наступает» полночь и «Кошки», а также «Я тебя люблю» из своего первого диска «Сотрясение мозга», годовщина выхода которого тоже недавно отмечалась. Из «Я выбираю тебя» первой прозвучала сюрреалистическая вещь «Чужой сон» на стихи куртуазного маньериста Вадима Степанцова, знавшего толк в утонченных удовольствиях. Вслед за нею прозвучала еще одна песня из чествуемого альбома — полуакустическая баллада «Ты далеко», которую «Моральный кодекс» бывало играл в 90-е на сборных солянках в казино благодаря аскетичному аккомпанементу.

Отвлекшись на «Актрису», «Моральный кодекс» вернулся к материалу «Я выбираю тебя», сыграв оттуда вторую балладу - «Ночной каприз». После «Моя мечта — это ты» Сергей Мазаев объявил премьеру. Песню, которая начиналась со слов «Ты же знаешь как все исправить» написала музыкантам их давняя подруга Наталья Ветлицкая. Посетовав, что с ней пока не спеть из-за внушительных расстояний, Сергей Мазаев исполнил затем лирическую «Где ты».

«Славянские танцы» враз выветрили из голов слушателей всю медитативность, подготовив восприятие публики к довольно энергичному номеру из альбома «Я выбираю тебя» «Мне хорошо с тобою». Представив музыкантов, среди которых был подменявший Николая Девлет-Кильдеева гитарист Сергей Сухов, Сергей Мазаев исполнил заглавный номер юбилейного релиза. Но и на этом представление пластинки не исчерпалось. На бис прозвучала последняя песня из «Я выбираю тебя» «Потерянный рай». Был еще и второй бис в виде песни «На рассвете», во время которой по залу разлился такой эротизм, что горячие парни, проходя мимо незнакомых девушек, не могли удержаться от несанкционированных прикосновений. Девушки кокетливо возмущались, но их глаза давали понять обратное: «Говорят, что ты не против».