Группировка Свердловск «Нету лучше женщин» (интернет-сингл)

Исполнитель: Группировка Свердловск, Название: «Нету лучше женщин», Стиль: рок, Год: 2025

«Женщины наиболее привлекательны в возрасте от тридцати пяти до сорока. А так как лишь немногие женщины выходят из сорокалетнего возраста, пик привлекательности может длиться вечно», — говорил Кристиан Диор. Вероятно, французский модельер имел в виду какие-то секреты красоты и умение преподнести себя. Но «Группировка Свердловск», отталкиваясь от этой фразы, делает в своей песне упор на социальную реализацию женщины.

У нас ведь как: к тридцати годам умные и амбициозные женщины обычно делают карьеру и переживают развод (а то и не один). Отказавшись от иллюзий, они обычно точно знают чего хотят и стараются не растрачивать себя по мелочам. У «Группировки Свердловск» потолок желаний героини предельно примитивен: квартира в теплых странах и круглая сумма на счету. К этому добавляется неуемное желание зажигать в барах и время от времени возникающее побуждение уйти в монастырь. И вот тут-то мы понимаем, что женщина из-за своих внутренних загонов уже не вполне точно знает, чего хочет. Так что финал получился грустным: героиня плачет над своим паспортом, осознав, до каких лет дожила.

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