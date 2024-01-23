PLAZMA, 27 января, «16 Тонн»

PLAZMA, 27 января, «16 Тонн»

27 января группа PLAZMA вновь выступит в клубе «16 Тонн» с программой из лучших образцов танцевальной музыки, иначе говоря, — своих главных песен

В дуэте Роман Черницын и Максим Постельный нашли идеальную алхимическую формулу «золотого» поп-хита: лёгкий романтический вайб, трогательная лирика без страха пафоса и невероятная зажигательность композиций. В результате — миллионные тиражи и первые строчки хит-парадов — реакция на творчество группы уже на заре карьеры.

Обладая редкими для российской поп-сцены музыкальным вкусом и эрудицией, PLAZMA не боится экспериментировать, смело смешивает стили от синти-попа до поп-рока, не изменяя при этом мелодичной танцевальной музыке, магия которой на живых выступлениях только преумножается.

В программе концерта в «16 Тонн» прозвучат все хиты группы: «Take My Love», «Lonely», «Mystery», «You'll Never Meet An Angel», «Sweetest Surrender», «One Life» и многие другие композиции.

Начало в 20.00. 

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