Странное «Каждому – свое» в России

Интересно у нас получается, в великой такой России, правда? Украл миллионы – главное, сделать умное лицо и протянуть время. Заручившись поддержкой кого-то в высших эшелонах. А если решил покритиковать власти – это да, это преступление. Особенно, если критиковать с умом

На днях Интернет неслабо так вскипел от известия о том, что освободили бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня.

Действительно, 17 мая Тверской суд города Москвы, куда по ходатайству прокуратуры было передано дело из Иванова, прекратил уголовное дело аудитора Счетной палаты Михаила Меня, занимавшего в свое время должность губернатора Ивановской области. Ну и плюс, как утверждают очень злые языки – близкого друга бывшего президента и премьера Дмитрия Медведева.

Как-то сразу сердюковщиной запахло, нет?

Хорошо, просто отметим – «справедливость восторжествовала». Адвокат Мурад Мусаев сообщим прессе, что уголовное дело прекращено в связи со сроком давности.

И вот тут начинаются просто великолепные вопросы куда-то туда, наверх.

Михаилу Меню было инкриминировано преступление в соответствии со статьей 160 часть 4 УК РФ. В 2011 году Мень с подельниками (бывший первый вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин) украл из бюджета Ивановской области около 700 миллионов рублей.

В 2011 году Мень, действуя с упомянутыми лицами, по предварительному сговору, будучи губернатором, организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области.

По прямому указанию Меня были Ивановской областной Думой был принят ряд нормативно-правовых актов вроде бы в поддержку экономики области. На основании этих актов ОАО «Ивановский бройлер» получил в виде займов 700 миллионов рублей. В СКР считают, что эти деньги буквально на следующий день были похищены и выведены преступной группой Меня.

В ноябре 2020 года Меня и подельников задержали. 19 ноября суд оставил его фактически на свободе под запрет определенных действий: ему запретили общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом и связью и разрешили выходить из дома только на два часа в сутки. А 20 апреля его вообще перевели под подписку о невыезде.

Действительно, у нас же не 1937 год…

Ну и в итоге всех отпустили в связи с окончанием срока давности.

Но история с 700 миллионами украденных рублей на этом отнюдь не заканчивается. Некоторые СМИ радостно так заявили, что ущерб, который устроил Мень и его подельники и не ущерб вовсе, потому как он будет компенсирован.

Думаете, Менем? Ну да, конечно. Мень по-прежнему делает вид, что не понимает, что произошло. И не считает себя виновным ни на йоту.

710 миллионов долга «Ивановского бройлера» перед фондами погасит некая группа «Продо». На счета которой и ушла часть средств, полученных фабрикой.

А что такое группа «Продо»? А это большой продовольственный холдинг, который контролируется инвестиционной компанией «Millhouse Capital», принадлежащей… Роману Абрамовичу!

Что происходит в итоге?

«Ивановский бройлер» берет заем. Деньги разлетаются по оффшорам, фабрика признается банкротом. Тут появляются добрые менеджеры «Продо» и просто выкупают фабрику «Ивановский бройлер» за деньги, которые перед этим помогли украсть.

Можно поздравить группу «Продо» с тем, что почти бесплатно она получила в свое распоряжение своими же действиями доведенную до банкротства фабрику.

Красиво? Красиво. И главное – все по закону!

Пресс-служба региона радостно раздает интервью, что 710 миллионов рублей пойдут в бюджет на «социально значимые проекты», менеджеры «Продо» радостно молчат, прибрав бесплатно к рукам еще одно предприятие, Мень тоже радостно молчит, выйдя сухим из воды вместе с Гришиным и Коньковым.

У меня возникает вопрос: в одном из интервью представители Следственного Комитета радостно говорили, что «обладают железобетонными доказательствами вины Меня и его подельников». Но то ли бетон был куплен не там, где надо, то ли железо оказалось китайским, сложно сказать. Но почему-то то руки не доходили, то ли еще что-то мешало расследовать дело о хищении 700 миллионов рублей.

В общем, пока СК рылся в «железобетонных» доказательствах, время ушло. Прошло 10 лет и Мень, Коньков и Гришин были освобождены от уголовной ответственности за содеянное.

Воистину, не осужден – не вор.

Для сравнения: 19 мая был оглашен приговор Николаю Платошкину. Известному советскому и российскому дипломату, историку и политологу, общественному и политическому деятелю-социалисту.

По версии Следственного комитета РФ, Платошкин намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Согласно обвинению, он распространял в социальных сетях видео и аудио-материалы, в которых содержалась ложная информация «о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией».

Платошкину, не признавшему свою вину, судом было назначено 5 лет лишения свободы условно и 700 000 рублей штрафа.

То, что публиковал в Интернете Платошкин, сегодня вполне ожидаемо, удалено. Потому вот так взять и еще раз осмыслить, к чему призывал Платошкин, сегодня сложно. Однако существует достаточно много мнений на эту тему. Множество экспертов и аналитиков изучали его выступления и ничего такого в них не обнаружили.

Кстати, и первая экспертиза пришла к выводу об отсутствии в видеоматериалах экстремистских призывов. Однако политика задержали и назначили вторую экспертизу, более понятливую. Та, естественно, нашла все, что требовалось следствию.

Аплодирую прокурору. Требование шести лет заключения и полмиллиона штрафа за слова – это великолепно! Если бы так судили Навального за его фильмы и ролики, точно три пожизненных насчитали бы. Но то Навальный.

Налицо явный перебор. За границей, там, где, если верить нашим государственным СМИ, сплошная цензура и беззаконие, сажают, простите, за дела. И в Европе, и в Америке, и в Азии. За дела, а не за слова.

Почему, хочется спросить, почему не получили сроков все те сторонники Навального, которые призывали выходить на несанкционированные митинги? Почему судили Платошкина, который призывал выходить на законные митинги КПРФ?

Потому что Николай Платошкин – умный человек. Не чета навальновским, вещающим по методичкам, написанным довольно далеко. Платошкин сам методичку напишет для кого угодно.

Умный человек в оппозиции – это опасно. Тем более, умный социалист. Левый. А с левыми у нас принято не церемониться. За них Европа и США санкций не объявят, они во многом ребята умные и понимающие, так что – сажать. Потому Платошкина надо было срочно удалять с политической арены.

700 тысяч – это довольно сильный ход. И пять лет условно. Это все надежно убирает Платошкина из политической жизни, а возможно и не даст ему возможность далее преподавать.

Интересно у нас получается, в великой такой России, правда? Украл миллионы – главное, сделать умное лицо и протянуть время. Заручившись поддержкой кого-то в высших эшелонах. Ну или «подогнав» хороший кусок сильным мира сего типа Абрамовича. Не оставят в радениях же…

А вот если решил покритиковать власти – это да, это преступление. Особенно, если критиковать с умом, а не по глупому сценарию, написанному за океаном. Глупый сценарий очень хорошо разносится всеми вдребезги. Умный… С умным сложнее.

Никаких реальных призывов к радикальным действиям Николай Платошкин не произносил. Все, что было устроено с ним, это просто посыл для всех, кто не согласен с властью. Не нравится – будет вот так. Информация к размышлению, так сказать.

Николай Платошкин, возможно, слишком резко говорил о проблемах в стране. Да, лично мое мнение, что его сильно «заносило» порой. Но это было аргументировано и умно. Так что то, что произошло с ним – это сигнал для всех, чье мнение хоть немного, но расходится с официальной точкой зрения государства относительно позиции и в мире, и в социально-экономической сфере, и в культуре.

Двойные стандарты – увы, от Запада мы берем далеко не самое лучшее. Потому один получил хоть условный, но срок, и не условный штраф не совсем понятно за что, второй будет наслаждаться свободой и перспективами, несмотря на украденные 700 миллионов.

Вот так интересно у нас в России сегодня.