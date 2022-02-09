Армейские мифы: российские солдаты не дадут соврать

12:11 9.02.2022

Про российскую армию годами придумывают разные сказки, видимо, чтобы потом с умным видом их разоблачать

Вот и американский портал 19FortyFive решил продемонстрировать экспертное мнение, раскрыв мифы про наших защитников Отечества. Чтобы заморские россказни не выглядели уж совсем отрванными от земли, мы вставили в сегодняшнее разоблачение легенд и пару своих пунктов. Угадаете каких?

Миф №1

Российские солдаты ходит в лаптях. Ага. А еще носят ушанки, оставшиеся с Великой Отечественной, подпоясываются веревочкой, а винтовкой Мосина не только Родину защищает, но и дверь в казарму запирают. Звучит все вышеперечисленное как анекдот, но наши дорогие знатоки из 19FortyFive и впрямь на первое место поставили ошибочность следующего «факта» - российская армия является устаревшей и некомпетентной. Странно, ведь именно на это наши зарубежные партнеры и упирали десятилетиями. И вдруг оказывается, что армия образца Чеченской кампании 1994-1995г. и нынешняя – две большие разницы. Разглядели это и за океаном.

В действительности же Вооруженные силы значительно преобразились в ответ на события в Чечне, Южной Осетии и в Сирии. По словам обозревателя, использование высокоточного оружия и беспилотной техники позволило нашей стране сократить военные потери. Сейчас российская армия делает упор на бесконтактные войны, когда ведущую роль играют высокоточные удары, а не механизированный штурм. Это отражено, в том числе, в принципах боевого построения: танки и пехота держатся в отдалении, пока ракеты не сделают большую часть работы.

Миф №2

Российская армия состоит из плохо обученных призывников. Слухи имели право на существование, но году так в 1997-м. А в 2022 правда дошла и до США. Теперь и там осознали, что сегодня большинство наших военнослужащих - контрактники, которые получают хорошие деньги, а в боевых условиях они точно не собираются просиживать штаны на дне оврага. Нет, призывники-то и у нас все еще остались. Более того, военкоматы порой продолжают поиски особо рьяных уклонистов. Но из любого правила есть исключения.

В целом же отношение к службе у парней значительно переменилось. Сегодня это молодые люди, уверенные, что армия – это престижно, да и полученный там опыт поможет в дальнейшем поиске работы. МЧС, ФСБ и МВД – это не только красивые буквы на шевроне, но и стабильный высокий доход и уважение в обществе. И претендовать на места в этих структурах без военного билета не получится.

Миф №3

В армии кормят одной перловкой. Весьма устойчивый миф, между прочим. Поколениями мужчины, вернувшиеся со срочной службы, отказывались на гражданке от этой крупы в принципе – настолько она встала в горле за два года постоянного пребывания в меню. Сегодня комбинаты питания, взявшие на себя армейские завтраки, обеды и ужины, не просто не зацикливаются на одном и том же продукте, у солдат в столовых есть шведский стол, где они могут сами выбирать блюдо дня. В рационе бойцов в обязательном порядке на регулярной основе оказывается мясо, птица, рыба, овощи, соки и другое. Особо проголодавшиеся могут взять в салат-баре топпинги и овощные закуски. Плюс свежий хлеб и выпечка на столах. В таких условиях мечты о мамкиных пирожках уходят куда-то далеко в подкорку. А главное, комбинаты питания не дадут забыть про поговорку «Война войной, а обед по расписанию».

Миф №4

Четвертый миф гласит о мизерных расходах России на оборонный комплекс. Американцам не обязательно знать, куда впадает Волга. Главное иметь калькулятор под рукой и выписку из валютного обменника. А проведя нехитрые преобразования рублей в доллары, неожиданно выяснится, что полученные цифры несоизмеримо меньшие, чем в доблестной стране под звездно-полосатым флагом. А значит и уровень оснащения в разы хуже. Но так было в теории. Вернее, до того, как автор 9fortyfive.com, не разобрался, что эти цифры - еще не все. Снижение курса рубля не так сказывается на цене военной техники, которая выпускается для российских нужд местными производителями. С поправкой на покупательную способность рубля внутри страны эффективность расходов на оборону в России гораздо выше, чем это представлено в отчетах Пентагона, пишет обозреватель. Упс, Дядюшка Сэм аккуратно вытирает испарину давно нестиранным платком.

Миф №5

В армии тупой прапорщик, который зимой заставит тебя чистить туалет зубной щеткой, а летом красить траву, чтобы она выглядела еще зеленее. Ну, тут кому как повезет. Учить устав, возможно, не самое полезное для дальнейшей жизни знание. Зато главная мудрость «инициатива наказуема» (в оригинале пёрл звучит иначе – «инициатива любит инициатора») очень пригодится и на гражданке. Убедилось в этом куда больше мужчин, чем отказалось от перловки. Армия делает из пацана мужчину, это еще одна школа жизни. Солдат как минимум разбирается в воинских званиях, знает субординацию, умеет стрелять из настоящего автомата (недоступный геймерам бонус), его посвятили в тактику выживания в различных условиях во все времена года. Армия учит уважать чужой труд, поскольку все здесь трудятся одинаково. Ну а чистый туалет и немного яркой зелени на полигоне еще никому не портили жизнь настолько, чтобы вспоминать их до самой смерти.

