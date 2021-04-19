Sinister «Deformation of the Holy Realm»

Исполнитель: Sinister, Название: «Deformation of the Holy Realm», Стиль: дэд-метал, Год: 2020

Веселится и ликует Роттердам! И отнюдь не потому, что ждет обрыдшего «Евровидения», а благодаря местным зверским дэд-металлистам Sinister, выпустившим уже двенадцатый альбом. С 1988-го команда пережила ротации состава и приостановки в деятельности, но сейчас фигачат так, что дают фору любым борзым новичкам.

Не забываем, что «Синистер» - один из самых страшных фильмов ужасов мира, на показах которого впечатлительные хрители порою умирали на показах от разрыва сердца. Вот и его голландские тезки со слушателем не церемонятся, выдавая обжигающий нутро коктейль из вязких размазанных гитар и утробного вокала в духе «умри все живое». Но не спешите ставить на релиз ярлык «только для своих».

Sinister, как мало кто из металлистов их круга, прочувствовал мысль: чтобы задержаться в информационном пространстве, надо искать хуки. Вот они и нагоняют интригу то инфернальным вокалом, пропущенным через «матюгальник» («Scourged by Demons»), то окатывая громокипящим гитарным соло («Unbounded Sacrilege»), то развлекая полуакустическими гитарными пассажами («Suffering from Immortal Death»).

Отдельного внимания заслуживает трек с обманчиво медитативным названием «Oasis of Peace». Впрочем, «синистеры» не обманывают: стартует композиция с фрагмента церковных песнопений с восточным отливом, но все утопает в итоге в привычном деструктивном грохоте. Sinister, как Егор Летов: задумывая песню о мире, поют о том, насколько его не хватает. Добавим к этому обложку российского художника Александра Тартсуса о том, каких чудовищ рождает сон разума — и получим монструозный плод прихотливой игры ума.