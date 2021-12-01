Войска Восточного военного округа спасают жителей от природных катаклизмов

18:39 1.12.2021

Даже в самое спокойное время мирным жителям может понадобиться помощь военных. Экстремальные погодные условия подчас бывают опаснее вооруженного человека, но даже тогда на выручку спешит армия

В очередной раз военнослужащие Восточного военного округа отправились на борьбу со стихией. Снежный циклон в Еврейской автономной области разбушевался не на шутку. В Биробиджане ввели режим ЧС: снегопад начался в понедельник 22 ноября, и уже к вечеру снегу навалило столько, что транспорт встал. Ночная уборка не дала результатов, поскольку снегопад не утихал и на утро из парков не смог выехать ни одни автобус. В попытках попасть на работу люди пробирались через сугробы собственными силами.

Для ликвидации последствий разбушевавшейся стихии 400 военнослужащих вышли на снегоборьбу, свыше 60 единиц техники было задействовано в работе. Только за сутки армейцы освободили от снежного плена две школы, семь детских садов, два детских домов, 14 автобусных остановок, дом ребенка, станции переливания крови. Благодаря автомобилям повышенной проходимости «Урал» и вездеходам «Алеут» военные могли осуществлять доставку медикаментов и продовольствия, доставлять команды электриков к местам аварий. Солдаты работают и на очистке дорог регионального значения, общей протяженностью 300 километров. На время ликвидации последствий непогоды в штабе Восточного военного округа работала опергруппа по контролю и координации деятельности сводных отрядов.

Для армейцев такая задача не стала неожиданностью: только за этот год военнослужащие ВВО участвовали в ликвидации нескольких чрезвычайных ситуаций. Пожары, наводнения, снегопады не пугают бойцов!

«С 3 августа их силами тушились пожары в Якутии. Также летом личный состав Восточного военного округа участвовал в устранении последствий паводков в Еврейской автономной и Амурской областях», - напомнил на октябрьской коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу.

С тех пор как военнослужащих освободили от непрофильных обязанностей, они смогли полностью отдаться решению поставленных боевых задач. Освобождение от нарядов по столовой увеличило работоспособность военнослужащих. Отразилось это положительно и на качестве армейских обедов. Теперь в воинских частях работают гражданские повара профессиональных комбинатов питания по договору аутсорсинга. Четко проработанное меню, учитывающее нагрузки и климатические особенности региона службы, способствует тому, чтобы энергопотери солдат были полностью восполнены. Наваристые супы, сытные мясные и рыбные блюда, разнообразные гарниры и салат-бар со свежими и консервированными овощами ежедневно радуют военнослужащих в столовой части. Трехразовое питание обеспечивает солдату потребление около 4400 калорий в сутки, чтобы дать силы для новых подвигов.

На обширной территории нашей страны климат бывает самый разнообразный, немало областей и краев с экстремальными погодными условиями. В таких местах военнослужащие становятся неотъемлемой частью жизни региона. Армейцы регулярно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

