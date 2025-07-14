Михаил Делягин: Санкции Запада меркнут по сравнению с внутренними «санкциями» Минфина

В 2025 году Минфин взял новый рубеж цинизма: замороженные в бюджете средства стали коммерчески использовать, — насколько можно судить, предоставлять в управление крупнейшим банкам, как в олигархические 90-е годы

Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета для нынешнего поколения жителей России — практически вечная тема.

Систематическое, постоянное накопление не используемых средств идет с 2004 года. Эти средства сжигаются инфляцией, они долгое время (пока не были «заморожены» Западом в 2022 году) выводились в западные активы (также подверженные инфляции), а теперь выводятся в юани; для их увеличения Минфин постоянно берет от нашего имени головокружительные расточительные займы, но главный принцип не меняется: деньги России не должны служить России, они должны мертвым грузом лежать на счетах.

На этом фоне меркнут самые жестокие санкции Запада.

В 2025 году Минфин взял новый рубеж цинизма: замороженные в бюджете средства стали коммерчески использовать, — насколько можно судить, предоставлять в управление крупнейшим банкам, как в олигархические 90-е годы.

Остатки средств федерального бюджета вне Фонда национального благосостояния выросли за минувший, 2024 год, на полтриллиона рублей — с 7,8 до 8,3 трлн.

По живому свидетельству Министра финансов на обсуждении в Госдуме, данная сумма состоит из остатков средств на счетах бюджетополучателей и региональных бюджетов.

Отчетность Минфина дополняет, что в нее входят еще и остатки средств на счетах внебюджетных фондов (выросли на 2024 год с 1,4 до 1,5 трлн руб.) и некоторых юрлиц, а также часть международных резервов (в виде юаней и золота), учитываемая на счетах федерального казначейства.

Тем не менее это не кассовые остатки, периодически (в том числе на отчетные даты) появляющиеся, затем используемые и в основное время исполнения бюджета отсутствующие на счетах, а по сути дела именно неснижаемые остатки.

Доказательством этого является то, что исполняемый в настоящее время бюджет 2025 года, по живому свидетельству того же Министра финансов, предусматривает нахождение на счетах постоянно 8,2 трлн рублей — и, соответственно, годовые доходы в размере более 950 млрд рублей от их постоянного же использования.

Таким образом, Министерство финансов постоянно держит на бюджетных счетах (повторюсь, помимо средств Фонда национального благосостояния!) суммы, достаточные для решения в прямом смысле слова любых задач, стоящих перед Россией.

В то же время почти любая разумная инициатива (от прекращения дискриминации военных пенсионеров пресловутыми «понижающими коэффициентами» до исполнения государственных обязательств по предоставлению жилья военнослужащим) блокируется пресловутым «денег нет», — что, как мы видим, является прямой ложью, чудовищной даже по меркам либеральных реформаторов.

Стандартные объяснения либеральных бухгалтеров о том, что замороженные на счетах федерального бюджета деньги российских налогоплательщиков нельзя использовать ни на какие разумные цели, потому что они увеличат денежную массу в обороте и этим якобы вызовут инфляцию, в данном случае ложны вдвойне.

Во-первых, по той же причине, что и всегда: потому что при искусственно созданном денежном голоде (монетизация экономики из-за поощрения финансовых спекуляций примерно вдвое ниже необходимой) цены растут не из-за избытка денег у потребителей, а из-за гарантированно безнаказанного произвола монополий, завышающих цены просто в меру своей алчности.

Политкорректно, чтобы не обидеть «олигофрендов» и их представителей в государственной бюрократии (так как отчасти, в существенно меньшей степени, рост цен вызван и повышением налогов, — например, в цене иностранных автомобилей фискальные платежи часто превышают половину, а в цене бензина — 60%) такой рост цен называется «инфляцией издержек».

В этих условиях, как показал опыт возрождения России после дефолта 1998 и в конце 2022 года, увеличение денежной массы (в том числе за счет поступления в оборот замороженных на счетах бюджета средств) ведет к кажущемуся парадоксальным замедлению, а не ускорению инфляции, так как рост деловой активности опережает увеличение количества денег.

Во-вторых — и это самое интересное — в 2025 году деньги, находящиеся на счетах бюджета, отнюдь не лежат мертвым грузом в казначействе, а активно, как и в проклятые олигархические 90-е годы, используются, — по всей вероятности, крупными банками и иными финансовыми спекулянтами, которым истово служат российские привластные либералы. Если бы этого не происходило, Минфин не мог бы рассчитывать получить от них заложенные им в федеральный бюджет 2025 года доходы, превышающие 950 млрд.

Таким образом, эти деньги, формально числясь в бюджете, на деле все равно находятся в хозяйственном обороте, — просто не в той его части, которая связана с исполнением государством своих обязанностей перед Россией и развитие страны, а в той, которая обслуживает интересы крупных финансовых спекулянтов и, соответственно, уничтожает страну.

О том, что это вложения именно в разрушающие экономику и страну спекуляции, а не в производительный сектор, свидетельствует ожидаемая доходность, по словам министра финансов, лишь незначительно (в целом менее чем на один процентный пункт) ниже ключевой ставки Банка России. Понятно, что такая рентабельность является высокой практически для любой сколь-нибудь значимой по своим масштабам созидательной деятельности.

Абсолютно неприемлемым является использование замороженных в федеральном бюджете остатков средств налогоплательщиков в интересах разрушающих Россию финансовых спекулянтов. Но у дичающей на глазах от безнаказанности бюрократии своя логика.

Вот уже более 20 лет наша Родина искусственно удерживается либеральной бюрократией в поразительных, чудовищных условиях, когда собираемые налоги и иные бюджетные платежи в огромной части блокируются в бюджете (а долгие годы и вовсе шли на финансирование наших врагов и конкурентов).

Это осуществляется под самыми разнообразными предлогами: достаточно вспомнить, что Фонд национального благосостояния создавался в 2007 году для покрытия дефицита Пенсионного фонда, — о чем было забыто примерно сразу же после получения согласия политического руководства страны.

Однако справедливое негодование против наших внешних врагов, открыто пытающихся уничтожить нас и вводящих против нас публичные санкции, не должно продолжать служить маскировкой деятельности внутренних либеральных «патриотов», десятилетиями с чудовищным цинизмом наносящим России значительно больший ущерб, чем любой внешний враг.

Величина неиспользуемых остатков на счетах федерального бюджета, открыто фиксируемого в документах Минфина, — это приговор управляющей всей социально-экономической сферой России либеральной бюрократии, внятно фиксирующий не только ее реальные мотивации и цели, но и уровень ее вменяемости.