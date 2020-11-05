«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде

10:01 5.11.2020

Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов уже в трех штатах, в которых он уверенно лидировал в первые часы, но ситуация резко изменилась, грозя полной победой Байдена

Тема иностранного вмешательства в президентские выборы в США, кажется, окончательно ушла в прошлое. Министерство внутренней безопасности страны не нашло каких-либо свидетельств, указывающих на попытки повлиять на итоги голосования извне.

«Важно, что после того, как проголосовали миллионы американцев, у нас нет доказательств тому, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам отдать свой голос или изменить итоги голосования», - заявил глава работающего при министерстве Агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Кристофер Кребс.

Это не спасло американскую избирательную систему от очередных скандалов. Действующий президент Дональд Трамп, который по официальным данным проигрывает в ряде ключевых штатов, сомневается в честности подсчета голосов.

Штаб главы государства через суд пытается остановить подсчет в трех штатах - Мичигане, Пенсильвании и Джорджии.

Суммарно эти штаты дают 52 голоса выборщиков (20 - в Пенсильвании и по 16 - в Джорджии и Мичигане). В ночь выборов в каждом из этих регионов Трамп одерживал победу над своим противником Джо Байденом. Однако затем все резко изменилось.

В Мичигане переломный момент наступил примерно в 8 утра по местному времени (около 16:00 мск). Тогда, после обработки 93% бюллетеней Байден впервые обошел Трампа пока на скромные 0,2% голосов. Однако спустя еще 6% обработанных бюллетеней разрыв увеличился до 2,4%. По предварительным данным, все 16 выборщиков от штата, критически необходимых Трампу для переизбрания, отойдут в пользу Байдена.

Именно в этом штате президент США подал свой первый иск с требованием остановить пересчет голосов. Как сообщали в его штабе, им «не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчета, как это гарантировано законом штата».

Масла в огонь подливала информация о вбросах, распространявшаяся в Twitter.

В рядах сторонников президента активно раскручивается пост Мэтта Маковяка - бывшего пресс-секретаря сенатора США Кей Бейли Хатчисона. Политик указал на то, что в какой-то момент Байден получил 100% новых голосов в Мичигане из-за некой загрузки бюллетеней.

На его пост отреагировал Трамп, задавшись вопросом как такое могло произойти и ретвитнул запись Маковяка. При этом Twitter сопроводил твит кандидата-республиканца как «спорный и, возможно, вводящий в заблуждение относительно выборов в США».

«Вброс» в итоге признали, объяснив его человеческой ошибкой. Как сообщили в избирательной комиссии штата, массовый скачок голосов за Байдена произошел потому, что округ Шиавасси сообщил о 153 710 голосах за демократа вместо 15 371. Цифры были исправлены, тем не менее инцидент оставил серьезный осадок.

«Они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Очень плохо для нашей страны. Они [демократы] усердно работают над тем, чтобы преимущество [Республиканской партии США] в 500 тыс. голосов в Пенсильвании как можно скорее исчезло. Точно также в Мичигане и в других [штатах]», - писал в Twitter возмущенный Трамп.

В Пенсильвании был подан уже второй иск со стороны штаба действующего президента.

Здесь Трамп обходил Байдена с уверенным преимуществом в более 10%. Однако, как и в Мичигане, этот разрыв стремительно сокращается по мере подсчета голосов. К настоящему моменту, после обработки 89% бюллетеней разрыв составляет всего 2,6% голосов.

Члены штаба Трампа уточняют, что требуют приостановить подсчет голосов на участках в Пенсильвании до тех пор, пока наблюдатели от Республиканской партии не будут допущены к наблюдению. В иске представители президентской кампании Трампа требуют от суда «помешать демократам прятать бюллетени» на избирательном участке в Пенсильвании.



Скриншот с сайта foxnews.com

Третий иск был подан в штате Джорджия. Как заявил заместитель руководителя штаба Джастина Кларка, это было сделано, чтобы «помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей - республиканцев».

По его словам, штаб Трампа требует временной приостановки подсчета до того времени, «пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов осуществляется открыто и по закону».

Пока Трамп все еще лидирует в Джорджии, однако и здесь ситуация может измениться в любой момент. Остаются необработанными еще 5% бюллетеней, а разрыв между кандидатами составляет всего 0,6%.

Исками в трех штатах с требованием приостановить подсчет голосов судебные разбирательства вряд ли ограничатся: адвокат Трампа Рудольф Джулиани уже заявил о планах штаба президента.

«Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне», - сказал он в ходе рабочего визита в Филадельфию.

Кроме того, юрист пообещал искать «мертвые души» на выборах в штате Пенсильвания, конкретно в Филадельфии. Он отметил, что у Филадельфии существует «репутация города с мошенничеством на выборах». «У нас был послужной список с голосующими мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих (выборах)», - заявил он.

Кроме того, Америку уже наверняка ожидает пересчет в Висконсине, дающем победителю 10 голосов выборщиков. После обработки 99% голосов разрыв в пользу Байдена здесь составляет менее 1% - 0,6% или около 20 тыс. голосов, что дает Трампу возможность требовать пересмотра результатов.

Кроме того, как и в Мичигане в этом штате было зафиксировано резкое увеличение числа голосов в пользу Байдена, следует из графиков портала Fivethirtyeight.

«Президент Трамп видит достаточно оснований, чтобы запросить пересчет, и мы немедленно это сделаем», - писал штаб главы государства в Twitter.

Висконсин стойко воспринял новость о намерении Трампа добиться пересчета.

Как отметила глава избиркома американского штата Висконсин Меган Вулф, голоса считали корректно, но опыт пересчета у них есть: в 2016 году Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон на 0,8% голосов, однако пересчет не привел к каким-либо изменениям.

В других штатах команда президента столкнется с проблемами при реализации своих исков. Например, губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что власти штата настроены решительно сопротивляться намерению штаба Трампа добиться через суд приостановки подсчета голосов.

Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала иск штаба президента США к своему региону безосновательным.

«Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди наших избирателей в достоверности нашего избирательного процесса», - заявила она, добавив, что сотрудники избирательных участков и избирательных комиссий с момента подсчета следовали всем правилам и считали каждый голос.

Наблюдатели указывают, что компромисса в этих конфликтах можно не ожидать. Все «уплывающие» от Трампа штаты, где он пытается повлиять на ситуацию с помощью суда, контролируются губернаторами-демократами.

Как отмечали ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперты-американисты, разбирательства об итогах выборов могут дойти до Верховного суда. По словам заместителя директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, если Трамп пойдет на этот шаг, то начнутся длительные судебные разбирательства, которые будут сопровождаться массовыми протестами.

По мнению главы Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, президент может обратиться в Верховный суд, в случае, если, к примеру, в ключевой Пенсильвании отрыв по голосам будет незначительным.

«Но такая ситуация может в целом ряде штатов сложиться - это что, значит, во всех штатах пересчитывать что ли? Это нереальное дело, тогда эти иски будут бесконечными и они не то что через две недели, они через полгода не узнают своего президента. А как страна тогда будет жить, как власть передавать, как бюджеты передавать? Отменять выборы и назначать другие в Америке не позволяет конституция. Как поступит Верховный суд - это большой вопрос», - рассуждает эксперт.

Автор: Георгий Березовский