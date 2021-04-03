Садовая шпалера: 9 креативных идей наружного огрождения

19:55 3.04.2021

Ищете идеи садового забора? Садовая шпалера станет отличным универсальным вариантом наружного ограждения.

Решетчатая конструкция идеально подойдет для создания уютной обеденной зоны на открытом воздухе, а также поможет отгородить участок от соседних садов.

Смело устанавливайте решетчатые панели поверх существующих заборов или стен, чтобы отгородить открытое пространство. Также используйте шпалеры для поддержания роста красивых висячих растений, виноградных лоз и даже овощей.

В наши дни садовые шпалеры представлены во всех формах, размерах, материалах и могут быть окрашены в самые разнообразные цвета и оттенки. Ищите квадратные, ромбовидные, расширяющиеся и декоративные конструкции, которые выглядят очень оригинально и изысканно.

Поклонники всего самодельного и неповторимого могут построить свою собственную решетку из деревянных столбов, палок, бамбука, пиломатериалов, меди или проволочной сетки. Не бойтесь использовать шпалеру для подвешивания садовых инструментов или в качестве демонстрации коллекции цветов в горшках.

Садовая решетка для наружной зоны отдыха

С помощью окрашенной шпалеры разделите участки сада на необходимые зоны и области. Компактная решетка модных серых оттенков создаст декоративную стену для разметки обеденной зоны на открытом воздухе. Оформите пространство для отдыха, разместив высокие кусты в горшках, которые обеспечат защиту и небольшую тень.

Садовая шпалера яркого цвета

Простое деревянное перекрытие мгновенно оживет, если подобрать к нему красивую решетчатую конструкцию. Шпалера, окрашенная в голубовато-серый цвет, привнесет приятный контраст и будет выигрышно выделяться на фоне деревянной панели. Постарайтесь зафиксировать решетку так, чтобы она была хорошо защищена от ветра. Также убедитесь в том, что шпалера легко снимается для покраски.

Садовая шпалера в декоративном стиле

Попробуйте использовать декоративную металлическую решетку красивого дизайна, которая превратит небольшую зону отдыха в уникальное и привлекательное место. Благодаря сочетанию подвесных подсвечников на стене со стильной мебелью можно получить потрясающий визуальный эффект.

Садовая шпалера с висячими растениями

Вместо традиционных панелей для вьющихся растений используйте решетчатые ограждения. Они гораздо реже страдают от воздействия ветров, дождей и плохой погоды. Комбинируйте сорта вьющихся растений, чтобы рост и цветение было круглогодичным.

Садовая решетка с зеркальной панелью

Проявите изобретательность и фантазию в выборе садовой решетки. Шпалера в японском стиле создаст в саду восточный вид, а зеркало овальной формы, подвешенное на конструкции, отразит красоту деревьев и цветочных клумб.

Садовая шпалера с розами и аркой

Декоративные перегородки являются самым быстрым и недорогим способом разделения садового пространства. Шпалеры имеют существенное преимущество, заключающееся в том, что они легко превращаются в живые изгороди. Сделайте красивую арку между двумя участками шпалеры и украсьте их ароматизированными розами, придающими саду романтичный вид.

Садовая шпалера с фонарями

Допускается использовать обе стороны декоративной решетки. Если шпалера отделяет внутренний дворик от главного сада, то установите цветные стеклянные фонари на внутренней стороне. Убедитесь, что гвозди, специальные ручки и прихватки достаточно прочны, чтобы надежно удерживать банки со свечами. Не забывайте зажигать свечи в вечернее время, чтобы создать прекрасную уютную атмосферу.

Садовая шпалера для хранения

Металлическая шпалера может выступать отличной альтернативой древесине. Используйте ее для хранения садовых инструментов, шпагата и перчаток в теплое время года. Это гораздо проще, чем каждый раз отправляться в сарай, чтобы найти нужный инструмент.

Горизонтальная шпалера

Решетки необязательно должны быть квадратной формы. Современный горизонтальный дизайн прекрасно подойдет для посадки висячих растений и розовой герани.