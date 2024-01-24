Лидер «Черного кофе» отметил 60-летие Бахом, Альбинони и «Светлым металлом»

Концерт группы «Черный кофе» в честь 60-летия ее лидера Дмитрия Варшавского состоялся в клубе «16 Тонн» 20 января

Груза лет юбиляр явно на себе не ощущает. В последние годы Дмитрий Варшавский невероятно активен. «Черный кофе» выпускает релиз за релизом, среди них — и переиздания прежних альбомов группы, и абсолютно новая работа «Слезы дождя». Органичен музыкант и в корпорациях с коллегами: так, в прошлом году была представлена песня «Берега», записанная им совместно с челябинским исполнителем Гарри Ананасовым.

Немало поводов для удивления таила в себе и сыгранная в клубе «16 Тонн» специальная праздничная программа. Начал коллектив с замечательной советской песни «Журавли» Яна Френкеля и Расула Гамзатова. Великолепно отстроенный звук позволил оценить каждый нюанс. Величественным реквиемом по павшим на поле брани воинам прозвучал не только высокий и скорбный вокал Дмитрия Варшавского, но и заоблачные партии клавиш легендарного Александра Дронова — создателя зеленоградской «Валькирии». К слову, играли музыканты второем и без баса, а за барабанной стойкой был харизматичный Андрей Приставка.

«Салют, Москва!» - радушно поприветствовал зал, раскинув руки, Дмитрий Варшавский и исполнил «Переступи порог». Материал переизданного в прошлом году лейблом Moroz Records одноименного альбома занимал в концертной программе особое место. Из него были сыграны также «Владимирская Русь», «Зимний портрет», «Звездный водоем», «Листья» и «Черный кофе».

В песне «Звуки космоса» в какой-то момент футуристические клавишные Александра Дронова заглушили все остальное, что могло восприниматься, например, как знак особого благоволения вселенной к юбиляру. Музыканты не растерялись и без проволочек доиграли песню до конца. Во «Владимирской Руси» самые сокровенные строчки Дмитрий Варшавский сопровождал доверительными жестами. Зрители завороженно наблюдали за ним, а в финале принялись скандировать: «С днем рождения!»

Но не роком единым! Очень органично вплетались в программу инструментальные композиции. Среди них были и авторские вещи Дмитрия Варшавского, вроде «Ностальгии», и «Ария» Баха с «Адажио» Альбинони. Зрители слушали такие номера, затаив дыхание, а под «Адажио» некая активная парочка, отрывавшаяся до этого на энергичных песнях станцевала что-то вроде менуэта. Нашлось место в программе и песне 2015 года «Божоле», и произведению на стихи Сергея Есенина «Мы теперь уходим понемногу».

«Ну что, самое время прогреметь «Светлому металлу» над Москвой!» - торжественно провозгласил Дмитрий Варшавский перед программной песней. Дальше все шло только по нарастающей - «Это рок» и «Вольному воля» с азартными подпевками зрителей. Нескролько изыщных попыток сузыкантов откданяться ни к чему не привели — все настойчиво хотели еще. И «Черный кофе» вышли на бис, чтобы поставить жирную точку «Церквущками» и тезоименным себе рок-н-роллом.

Но и на на этом концерт не завершился. Поздравить Дмитрия Варшавского вышел директор группы Олег Язовский, который признался, что добрые пожелания идут сегодня со всех концов света, показал оригинальный деревянный подарок с символикой «Черного кофе» и пропел юбиляру невероятно красивым голосом «Многая Лета!» Ну а сам Дмитрий варшавский напомнил, что он, как обычно, не прощается, а говорит: «До скорой встречи!»